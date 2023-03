La FicZone regresa por todo lo alto con la presencia del Rey Théoden

Menos de 40 días quedan de espera para vernos en el evento friki más grande de Andalucía que se celebra los días 22 y 23 de Abril en la Feria de Muestras de Armilla (Granada). FicZone, el festival internacional de cine, cómic y juegos de Granada ya se encuentra en su recta final y planea agotar todas sus entradas en los próximos días. Este evento multidisciplinar se aúna con el contenido de videojuegos de Granada Gaming Festival y una apabullante cantidad de juegos de mesa en Meeple Factory para ofrecer una oferta de contenido lúdico sin igual en nuestro país.

Calentamos motores con dos concursos previos de cómic e ilustración abiertos a todo tipo de público. Además de los ya populares Concurso de Cómic de Granada y el Concurso de Ilustración de Granada, que ya celebran su décima edición que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, este año se estrena el I Concurso de Diseño de Personajes de Andalucía, una divertida propuesta para ver las provincias de nuestra comunidad desde otro punto de vista y que cuenta con el apoyo de la Empresa Pública Para La Gestión Del Turismo Y cultura de Andalucia.

La gran variedad de actividades es uno de los puntos fuertes de este evento que celebra en 2023 su 11ª edición y que es la primera de ellas después de la pandemia ya libre de restricciones. Más de 300 actividades como talleres, exposiciones, concursos, photocalls, conciertos … tendrán lugar en sus instalaciones los dos días que dura el evento. Un no parar que hace que las personas que lo visitan disfruten de un día completo de diversión sin fin.

Además una de las bazas distintivas del evento es su elenco de invitados de primera línea, tanto nacionales como internacionales. Este año lo corona Bernard Hill, actor de El Señor de los Anillos y Titanic, entre muchos otros títulos, películas con récord en conseguir estatuillas de los Óscar. Otros invitados de calado internacional son el cantante y bailarín coreano Suhwan Choi o la consagrada cantante japonesa Nana Kitade, que vienen a enloquecer a su público en el escenario. También desde Japón el director de anime Hirokazu Hanai presentará su serie que se encuentra en emisión y sus próximos proyectos. No puede faltar tampoco una representación de primer nivel en cosplay, uno de los pilares del evento, en este caso de la mano de Mads, cosplayer francesa muy conocida y cuya especialidad son las armaduras.

Por si fuera poco, el cómic cobra especial relevancia en esta edición con una carpa de contenido propio y con algunos de los invitados de la industria que más publican dentro y fuera de nuestras fronteras. Anunciados están ya Gabriel Hernández Walta (El Velo, Visión de Marvel Comics), Jesús Merino (Superman, Vengadores, Batman), Desiree Bressend (El Ministerio del Tiempo) o Diego Galindo (Stranger Things) entre otros.

Los invitados que se mueven en redes sociales son cada vez más populares entre los más jóvenes, youtubers de millones de seguidores como Javier Olivares de La Botella de Kandor o streamers de la talla de Yuste de Esportmaniacos entre otros creadores de contenido visitarán el evento y tendrán también encuentros con sus seguidores.

Por último, no se sorprendan si escuchan la voz de actores como Robert Downey Jr., Martin Freeman o David Duchovny. El actor de doblaje Lorenzo Beteta que pone voz en nuestro idioma a todos ellos y muy de actualidad al doblar a Pedro Pascal como Joel en la serie de HBO The Last of Us, nos acompañará también con varios encuentros con los visitantes.

Para el público gamer se encontrarán como en casa en el pabellón de Granada Gaming Festival en el que además de más de 200 puestos de juego y torneos para todos los públicos, destaca por encima de todo sus torneos de League of Legends y VALORANT, parada del Circuito Tormenta, principal representante a nivel nacional de esta competición de esports. Los equipos lucharán por un prize pool total de 4.500€ entre ambos juegos y por una cantidad importante de puntos para el ranking general del Circuito.

En cuanto a Meeple Factory, además de su concurso de prototipos y las mesas de juegos donde las principales editoriales de juegos de mesa presentarán sus primicias de esta temporada, cuenta como invitado principal a Reiner Knizia. Quizás el nombre no le suene pero seguro que ha jugado a alguno de sus títulos. ya que es uno de los más prolíficos y exitosos diseñadores de juegos del mundo con más de 700 juegos y libros a sus espaldas. Firmará ejemplares de sus juegos más conocidos y compartirá sus vivencias con los asistentes entre otros muchos creadores de juegos.

FicZone, Granada Gaming Festival y Meeple Factory les esperan los días 22 y 23 de Abril y ofrecerá diversión y contenido de calidad a los más de 35000 visitantes que les llevan acompañando en las últimas ediciones y que cada año aumentan de forma exponencial. ¡Sin duda un plan perfecto para toda la familia!