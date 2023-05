María Pérez bate el récord del mundo de 35 kilómetros marcha

La marchadora granadina María Pérez ha logrado batir el récord del mundo de 35 kilómetros marcha este domingo, cuando ha cruzado la línea de llegada en Podebrady (República Checa), en los Campeonatos de Europa de marcha por equipos, con un tiempo de 2:37:15.

Tras varias eliminaciones amargas en 2022 en los Europeos de Múnich y en los Mundiales de Eugene, María Pérez ha conseguido realizar una gran marcha que le ha permitido alcanzar el récord mundial de 35 kilómetros marcha por 29 segundos, que ostentaba la peruana Kimberly García León. Es la primera vez que la marcha española femenina consigue un récord mundial.

Récord mundial! 🤯🤯🤯

Maria Perez 🇪🇸 wins the 35km race walk at the European Race Walking Team Championships in 2:37:15! 🥵

A world record by 29 seconds! ✨#Podebrady2023 pic.twitter.com/mu6TcOyt4P

