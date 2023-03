Lucas Eguibar se clasifica para la primera final de la Copa del Mundo SBX de Sierra Nevada

El rider español (Movistar SBX Team), Lucas Eguibar, se ha clasificado para la primera copa del mundo de Snowboard Cross de este fin de semana en Sierra Nevada junto al resto de favoritos excepto el recién proclamado campeón del mundo en Bakuriani (Georgia) y cuarto de la general del circuito mundial de este año, el austriaco Jakob Dusek.

Eguibar, que venía de marcar el segundo mejor tiempo en los entrenamientos de este jueves, ha dominado su serie en el que también formaba parte el prometedor Álvaro Romero que, molestado en la primera curva del circuito por el canadiense Tristan Bell, ha entrado tercero, por lo que ha quedado eliminado de las rondas finales de este sábado.

Bernat Rivera y Antoni Toledo, también se han quedado fuera de la primera Copa del Mundo de este sábado, tras ser terceros en sus respectivas rondas. Para conservar mejor el circuito, afectado por las lluvias de la tarde de este jueves, el sistema de clasificación por tiempos ha sido sustituido por la FIS por el habitual en las rondas finales en el que los dos primeros de cada ronda han pasado a la carrera de este sábado.

Los grandes de la disciplina de snowboard cross, como los tres primeros de la general de la Copa del Mundo, Martin Noerl (GER), Loan Bozzolo (FRA) y Omar Visintin, o los grandes dominadores del SBX en la última década (Alexandro Haemmerle, Eliot Grondin, Lorenzo Sommariva o Paul Berg), estarán junto a Lucas Eguibar en la lucha por el podio de la primera Copa del Mundo de este fin de semana en la estación invdernal granadina.

“Estoy contento como la última vez que participé en Sierra Nevada, me siento cómodo, me gusta el trazado, es una pista en la que hay que ser agresivo. Además, el equipo ha hecho un gran trabajo con las tablas y estamos siendo rápidos. Tengo ganas de competir muy bien porque tras unos Mundiales en los que no pude dar lo mejor de mí, vengo con muchas ganas, y al tener el apoyo de la familia y amigos me hace todavía estar más motivado”, ha manifestado Eguibar en la línea de meta de la Loma de Dílar.

Las grandes favoritas, a la final

En el cuadro femenino, las grandes del circuito mundial, Lindsey Jacobellis, Raffaela Brutto, Chloe Trespeuch o Eva Amamcykova, estarán en las rondas finales de este sábado en el circuito. Todas ellas han cumplido con suficiencia, excepto la francesa Trespeuch. La líder de la Copa del Mundo, que tuvo que esperar a la photo finish para saber si podrá defender el podio que obtuvo en 2020 en el mismo circuito de Sierra Nevada.