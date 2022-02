La comunicadora Mariló Joya presenta 'Los pañuelos de Lía', su primer libro

La conocida y veterana comunicadora de la Costa Tropical Mariló Joya ha presentado su primer libro, que lleva por título Los pañuelos de Lía, publicado a través de Universo de Letras, de Editorial Planeta, con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios y la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa Tropical.

El acto, que ha tenido lugar en la terraza del Hotel Victoria Playa de Almuñécar, ante casi un centenar de invitados, ha reunido a numerosos representantes del tejido político e institucional de la provincia de Granada, así como a gran cantidad de amigos y familiares de la comunicadora sexitana.

La obra narra la experiencia real de una mujer joven que debe enfrentarse a un cáncer de mama, contada desde la perspectiva, sensaciones y vivencias de la protagonista y también de la propia autora, convirtiéndose ambas en los principales personajes de esta historia, desgarradora pero también cargada de esperanza.

Haciendo coincidir la presentación de su libro con el Día Mundial Contra el Cáncer, Mariló Joya ha expresado su sincero agradecimiento a las personas que la han acompañado en este largo proceso de escritura, que comenzó hace ya varios años y que, por causas diversas y complicados momentos familiares, se vio obligada a aparcar.

"Gracias al tiempo que a algunos nos proporcionó el período de confinamiento de 2020, recobré el empuje que me faltaba para concluir esta historia, con la que he querido plasmar cómo afrontamos en aquel momento la realidad más dura de la enfermedad, así como los momentos más felices; si, además, consigo que quien lo lea recapacite acerca de la importancia de la prevención, me daré por satisfecha", ha asegurado.

De igual modo, ha mostrado su gratitud a la inspiradora de la historia "por tu amistad, generosidad e implacable fortaleza", así como a Marta Cuadros, la persona a la que confió su escrito para que aportara los datos científicos y médicos necesarios, y quien además ha sido la encargada de redactar el prólogo. "Gracias, Marta, contar contigo ha sido una de las mejores ideas que he podido tener porque eres la mejor en la materia", ha subrayado.

Cuadros es catedrática titular de la Universidad de Granada e investigadora asociada al Centro Pfizer-Universidad de Granada–Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo) y al Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS). En su turno de palabra ha expresado la satisfacción y orgullo que ha supuesto para ella participar en el libro, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de que tanto los medios públicos como los privados apuesten económicamente por la investigación científica.

"Es un libro necesario porque visibiliza y humaniza una enfermedad como el cáncer, un mal para el que los profesionales trabajamos incansablemente por que se convierta finalmente en una patología crónica y curable", ha dicho. De igual modo, Cuadros ha incidido en la necesidad de perderle el miedo, ya que se estima que el año 2040, el 60% de la población padecerá algún tipo de cáncer, "pero la buena noticia es que también se habrá elevado el porcentaje de curación, aunque, sin duda, no hay mejor tratamiento que la prevención".

Durante la presentación, cuatro mujeres –familiares directas de la autora- procedieron a la lectura de sendos pasajes del libro, culminando el acto con la interpretación, por parte de Carmen Doña a la voz y José Montalvo a la guitarra, de la canción Lía de Ana Belén, un tema muy especial para Mariló Joya y a la que hace un evidente guiño con el título de su primera obra.

Finalmente, los asistentes disfrutaron de una agradable jornada en la que la literatura con firma almuñequera fue la protagonista, de la mano de una de las trabajadoras más veteranas e incansables de los medios de comunicación de la Costa Tropical, quien, a buen seguro, no tardará en sorprender de nuevo al público con una nueva historia.

Entre los asistentes han estado presentes los delegados territoriales de Turismo y Empleo de la Junta de Andalucía, Gustavo Rodríguez y Virginia Fernández. También la presidenta de la Mancomunidad de la Costa Tropical, María José José Sánchez, así como las alcaldesas de Almuñécar, Motril y Salobreña –Trinidad Herrera, Luisa García Chamorro y María Eugenia Rufino, respectivamente–, así como un gran número de ediles de las corporaciones de estos municipios y Albuñol, o el gerente de Aguas y Servicios de la Costa Tropical, Eutimio Gómez, entre otros.