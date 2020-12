‘Los abrazos perdidos’, un libro cargado de valores de una granadina de nueve años

Desde muy pequeña a Nayara Granados le ha encantado escribir y ha soñado con tener un cuento publicado. Esta niña de Algarinejo, de nueve años, ha visto como su sueño se ha hecho realidad este 2020, un año muy complicado marcado por la pandemia del coronavirus. Nayara, que tiene una discapacidad visual, aprovechó el periodo de confinamiento para plasmar sus sentimientos en un cuento que narra la historia de una abuela- ella en el futuro- que relata a sus nietos cómo vivió la pandemia del Covid-19 y qué aprendimos en esos días. Un cuento cargado de valores sobre “la importancia de la vida, de las cosas simples y del contacto con las personas que quieres”. ‘Los abrazos perdidos’ se ha convertido en un libro que Nayara dedica a sus abuelos Manuel, Paqui, Miguel y María, a los que no ha podido ver durante muchos meses este año, primero por el confinamiento y, más tarde, por las restricciones y cierres perimetrales que han afectado a la provincia de Granada, ya que sus abuelos viven en Priego de Córdoba. Por eso, Nayara ha querido darles “ese abrazo que tanto deseaba” en forma de libro.

“Lo que más he echado en falta es dar un abrazo a mis abuelos. Antes los veía cada fin de semana, pero ahora no se podía. Con mis abuelos maternos hago videollamadas, pero con los paternos solo llamadas”, nos cuenta Nayara, que se ha inspirado en su relación con ellos para escribir el cuento. “El libro lo escribí sobre mis sentimientos y sobre todo lo que está pasando. Antes nada más valorábamos las cosas materiales, no lo que realmente importa que es la vida y el contacto con las personas que tú quieres. Para mí es un sueño hecho realidad”, asegura. “Me siento muy orgullosa, muy feliz de verlo publicado y me emociono”, añade con una madurez impropia para su edad.

Nayara nació prematura, con apenas seis meses de gestación y un kilo de peso, y tuvo que permanecer muchos días en la incubadora. “En ese tiempo ya se adivinó su espíritu de lucha” ya que “superó duros obstáculos que dejaron secuelas en ella, como la pérdida de la visión”, se destaca en la presentación de su libro. Su madre, Mari Carmen Sánchez, nos cuenta que Nayara nació con nistagmo, un movimiento incontrolable e involuntario de los ojos, y que en una operación se le inyectó bótox para tratarlo y a consecuencia de una bacteria, perdió la visión en un ojo, en el que lleva una prótesis. Además, con el otro tampoco ve lo suficiente. “Para escribir necesita fichas en color porque en blanco y negro no las ve bien, la letra la hace más grande que sus compañeros pues escribe en una libreta de 4 mm y las lecturas las necesita aumentadas. También necesita un atril para acercarse a leer los libros sin tener molestias en la espalda. Lo que nosotros normalmente vemos a diez metros, ella necesita acercarse a un metro para verlo”, cuenta su madre. A pesar de todo, Nayara se adapta para poder hacer lo que más le gusta: escribir.

La publicación del libro ‘Los abrazos perdidos’ es algo que Mari Carmen todavía no se llega a creer. “Como madre, estoy muy emocionada. Se merece que la vida le compense. Tuvo la oportunidad de escribir un cuento sobre el coronavirus y para ella se ha convertido en un sueño, como quería. En el colegio todos los años proponen hacer un cuento y esta vez, Nayara soltó ahí todos sus sentimientos. Cuando lo leí, no me lo creía, me gustó tanto que se lo enseñé a su profesora de la ONCE”, comenta. Verónica Rodríguez, profesora del equipo de atención educativa de la ONCE, se encargó de mostrar el cuento a la directora de la ONCE y luego a la editorial Destino, que lo ha publicado con ilustraciones de Leire Salaberria.

‘Los abrazos perdidos’ se puede encontrar en la web de la editorial Destino, en Amazon y en librerías. Un libro con el que Nayara pretende recordar a los niños, pero también a los mayores, que “cuando el mundo se detiene es para que lo escuchemos y que los abrazos perdidos siempre se pueden recuperar”.