La ley Celaá, analizada con interés desde dos puntos de vista distintos

La nueva ley de educación, conocida popularmente como la Ley Celaá, continúa generando debate a un ritmo vertiginoso. Juan Pablo Luque, presidente de la Confederación Nacional Católica de padres de familia y padres de alumnos, y Germán González, docente y ex delegado de Educación de la Junta de Andalucía, han sido los dos protagonistas de un directo en red dirigido por Juan Prieto, subdirector de Granada Digital. Los dos invitados han centrado un intenso debate acerca de la nueva ley en torno a la elección de centros escolares, que ha abarcado la mayor parte del tiempo.

Germán ha iniciado su primera intervención alabando la nueva ley: “Recupera el equilibrio que la LOMCE rompió con cosas como el equilibrio entre pública y concertada y la diversificación curricular tan importante para que se llegue a titular”. “Se pone en valor una educación en valores para toda la ciudadanía y la digitalización”, ha manifestado el profesor, que ha apostillado que “se incluyen factores que incluyen que el presupuesto para la escuela del mundo rural sea acorde”.

Juan Pablo ha explicado que para él, como jurista, se debe aspirar a hacer leyes “que no dejen contento a nadie, pues es quizás la forma de que ganen los ciudadanos”. “No he visto a la pública manifestarse contra la LOMCE o que dijera que hubiera diferencias entre la pública y la concertada”, ha argumentado el presidente de Concapa, que ha agregado que su prioridad es que ningún niño tenga más derechos que otro. “Cuando se hizo la LOMCE comparecieron más de 143 expertos. Para la modificación de esta ley no ha comparecido nadie”, ha señalado el jurista, cuya opinión es que el parlamento “debe instrumentar la voluntad de las personas”.

Los dos invitados han tenido un primer desencuentro cuando se ha hablado sobre las aportaciones económicas que se realizan, o se realizaban, de padres a centros concertados. Luque ha dicho que no ha abierto “ni un solo expediente” a un centro granadino por esta cuestión. González, por su parte, ha hablado de donaciones voluntarias camufladas. “Un centro le había aconsejado a los alumnos que comprasen una tablet de una determinada marca con un precio negociado en un establecimiento de Granada”, ha declarado el docente, que ha recibido la réplica de Juan Pablo en forma de petición de pruebas de expediente y sanción al posible centro infractor.

La libertad de elección de centro por parte de las familias ha sido el tema protagonista por excelencia. Los dos expertos en la materia han coincidido en que se debe evitar la generación de “guetos”. Germán ha manifestado que la libertad se continúa manteniendo, pero ha argumentado que “hay que establecer criterios porque los centros son finitos”. “La libertad de elección en su máxima expresión genera que ciertos grupos de cierto nivel se concentran en un centro y abandonan otros”, ha dicho.

“Es la primera vez que oigo que el ejercicio de una libertad puede llegar a generar un gueto”, ha expresado Juan Pablo, que sostiene que “el criterio de asignación mayoritaria no debe ser sólo la zona donde se vive”, ya que según él esto inhabilita prácticamente al resto de criterios. “Esa libre elección debe radicar en los padres y eliminar todas las barreras”, ha concretado. El jurista entiende que “si tengo que trastornarme” por elegir un centro escolar lejos de su domicilio “es una cuestión mía y de mi familia”.

Germán ha usado el término “heterogeneidad” para hablar sobre las aspiraciones de los centros para una igualdad de oportunidades. “En ningún momento el Estado toma la última decisión”, ha defendido. “Por encima de todo está mi sentido como ciudadano y mi libertad como ciudadano”, ha reiterado Juan Pablo. Los dos invitados han reconocido con complicidad que es difícil que se pongan de acuerdo, pero se han emplazado a tomarse un café con Juan Prieto para un segundo asalto más amplio para debatir sobre una ley que va a seguir dando que hablar en muchos ámbitos de la vida pública.