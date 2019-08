Las ruinas negras del Carmen olvidado de Granada

Los caminos de la política son a veces caprichosos. El Carmen del Negro parece haberse convertido, aún a pesar de haber sido el proyecto estrella de varios gobiernos municipales a lo largo de los últimos 40 años, en un perfecto desconocido para el Ayuntamiento de Granada. Ubicado en la cuesta del Chapiz, a la derecha del Palacio de los Córdova, no resulta de hecho, a simple vista, al menos para el paseante, más que una casa abandonada que, aunque con ese aire tan ceremonial propio del barrio, tapa en parte una valla de obra, que tapa a su vez las ruinas mezcladas con arbustos y basura.

Sin soluciones a corto plazo, su caso, quizás por haber dejado de salir a la luz pública en los últimos tres años o simplemente por haberse convertido en un lugar maldito para los urbanistas y sólo apto para la recepción inconclusa de fondos FEDER, no resuena prácticamente al oído de los granadinos. Es fácil pensar que quizás de tanto patrimonio como regenta la ciudad, resulte que la historia de este Carmen carece de importancia. Tras varios millones de euros invertidos y ríos de tintas dedicados a su vuelta a la vida, la situación es en realidad extraña.

Cuando hablamos de la que fuera la casa de Juan de Sessa, conocido popularmente como Juan Latino. Un poeta renacentista del siglo XVI, considerado como el primer hombre de raza negra que recibió estudios universitarios en España, llegando a ser además Catedrático de Gramática y Lengua Latina en la Universidad de Granada. Contemporáneo de Garcilaso de la Vega, Juan Boscán o Juan Rufo, con quien albergaba parecido tanto en su físico como en su poética, es considerado además un personaje distinguido de la época. Un hombre de letras que llegó a inspirar obras de teatro y un testigo excepcional de una época excepcional como fue el siglo XVI en Granada. No parece, a priori, la casa de un cualquiera.

El propio exalcalde de la ciudad, Paco Cuenca, llego a decir que “el Carmen del Negro era el ejemplo de la insensibilidad de Torres Hurtado con el patrimonio histórico de la ciudad”. Eso fue en 2015 cuando lideraba la oposición. “Yo fuí con él, le enseñé el sitio y le expliqué todas las problemáticas que se habían sucedido allí desde los tiempos del tripartito. Cuando llegó a la alcaldía me dijo que me llamaría al día siguiente. Finalmente la llamada se pospuso hasta un mes antes de las siguientes elecciones”, explica Juan Manuel Rodríguez, ex director de la Fundación Albayzín.

El Archivo Histórico Municipal y el agujero de financiación europea

La desidia institucional con respecto al lugar se concatena desde las primeras subvenciones procedentes de Europa en los albores de la Transición. Dentro de la rehabilitación del barrio del Albayzín, el proyecto encomendado a el Carmen del Negro tuvo en 1999, desde que PSOE, PA e IU tomaran la alcaldía, un proyecto claro: convertirlo en el lugar donde se ubicaría el Archivo Histórico Municipal.

Para ello hacían falta una serie de infraestructuras, de remodelaciones y sobre todo una inyección de dinero que, tal y como comenta Rodríguez, en ningún momento se dieron. “Aquello era una barbaridad de dinero invertido y de no entender que había cosas que no se podían hacer. Si se hubiera pretendido hacer el Archivo a las afueras ya estaría hecho”, explica. “El problema viene además por el entorno del barrio, hablamos de que el Albayzín es un lugar de calles estrechas donde llevar un camión de obra no es la mejor opción. Incluso tuvieron que derribar la casa contigua (la que estaba pared con pared con la de Juan latino) para que pudieran pasar”.

Explica el expresidente de la Fundación Albayzín que no sólo la elección del proyecto para rehabilitar el Carmen fue equívoco, sino que el proceso, como se puede comprobar después de 20 años, se ha turnado entre el despropósito y el abandono. “Cuando yo entré a dirigir la Fundación Albayzín me encontré que se habían destinado 5 millones de euros a esa obra (estaba presupuestado en 9) y se ha seguido invirtiendo dinero. Por poner un ejemplo, pretendían poner un muro fuera de la parcela, se avisó que no podía hacerse y finalmente el muro se cayó. La obra estaba adjudicada por la Junta a un arquitecto sevillano que tenía mucha imaginación. También querían cambiar el color del edificio del archivo y también se le avisó que eso no podía hacerlo, aunque finalmente le dejaron pintarlo de rojo. Aquello sigue en ruinas y con las obras completamente paradas. Al menos, ya que se ha invertido el dinero, lo que se espera es que se termine”.

La segunda fase se presupuestó, de hecho, según indica Rodríguez, antes de que la primera fase llegara a su fin. Cuando éste se fue de la Fundación fue en 2007. La crisis económica y la creciente deuda de las instituciones hicieron que el proyecto se convirtiera en inviable. En 2011, tan así llegó el asunto, que la entonces concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, anunciaba que se iba a “adecentar” la fachada para que no resaltara tan negativamente en la imagen del barrio. Por supuesto, los 8 millones siguieron sin llegar.

Las cifras, eso sí, nunca fueron del todo claras. Cuando Cuenca realizó las acusaciones hacia el consistorio desde la oposición en 2015, la cifra había bajado mágicamente hasta los 1.1 millones. Mientras, comenta Lola Boloix, la que fuera presidenta de la recién extinta Asociación de Vecinos del Bajo Albaicín, “el mamotreto sigue ahí”. La estructura según explica, en la vía de lo que apunta Rodríguez, no contó con ningún tipo de opinión por parte del barrio. “Desde el colegio Ave María se puede ver todo. La idea era en principio ponerle una parte verde, como hicieron con el Rey Chico, para disimular el hormigón, algo que tampoco compartimos”. Las razones no serían sólo estéticas. Existe la posibilidad, tal y como explica el expresidente de la Fundación, de que el Carmen del Negro, por la cercanía con el río no sea, precisamente, el mejor lugar donde instalar un archivo y que finalmente haya que trasladarlo.

Un futuro negro

El arco neomudéjar del Carmen del Negro. es uno de los pocos atractivos arquitectónicos que quedan en pie | Foto: A.H.Si bien puede dilucidarse la conveniencia o no del proyecto de rehabilitación del Carmen, lo que sí queda claro es que existe una nula preocupación institucional por él. “Te puedo asegurar que el interés por el Carmen del Negro en el Ayuntamiento es inexistente” explica Rodríguez. “No se va a hacer nada. NI hay dinero ni se quiere hacer. Dudo incluso que el gobierno de ahora sepa que esto existe”.

El lugar, patrimonio catalogado sigue por el momento acumulando matojos, basura que llega, quien sabe de turistas, vecinos o traída del mismo viento. La casa de Juan Latino es ahora un descampado sin fuste, con apenas una valla de obra y un candado de pequeña envergadura que lo salvaguarda. Sus paredes totalmente hundidas en el suelo en formas de piedras o polvo. La entrada es sencilla para quien así lo desee. Sólo hay que saltar una reja. Ese es el último atractivo turístico de este Carmen al que desde luego el futuro le pinta negro.