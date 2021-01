La provincia de Granada se publicitará en los partidos de fútbol de Primera División

La provincia de Granada y sus atractivos turísticos entrarán en las casas de más de 66 millones de espectadores durante la segunda vuelta de la Primera División del fútbol español, La Liga Santander. La Diputación, a través de su Patronato Provincial de Turismo, ha contratado una campaña de la marca ‘Granada, mil y una’ en 37 partidos que se jugarán desde el 24 de enero hasta el 23 de mayo. La publicidad aparecerá en la U Televisiva que se sitúa a pie de campo en la banda opuesta al tiro de cámara de televisión y en ambos fondos.

En total aparecerán seis anuncios por partido, tres en cada parte, en los encuentros del Granada CF y en numerosos de los disputados por equipos ‘premium’ que compiten en la Champions Ligue, como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

El diputado provincial de Turismo, Enrique Medina, explica que el objetivo perseguido por el Patronato es “posicionar la provincia de Granada en el mercado nacional de cara a la futura recuperación de la movilidad entre comunidades autónomas y provincias, y la reanudación de los flujos turísticos vacacionales, que confiamos en que llegue antes de verano”. La campaña forma también parte del Plan Granada para la Recuperación Económica y Social promovido por la Diputación para combatir los daños provocados por la pandemia de coronavirus en el sector turístico y en otros ámbitos.

Esta es una de las acciones más ambiciosas que el Patronato Provincial de Turismo de Granada desarrollará a la lo largo del año 2021, con la que pretende alcanzar un gran impacto promocional a nivel nacional. La U Televisiva Led de campos de fútbol de la Liga Santander es un soporte de notable repercusión mediática, utilizado por grandes marcas de todos los sectores para posicionar sus productos en el mercado. Está visible en las retransmisiones televisivas de Movistar+, Gol TV y los resúmenes ofrecidos por las cadenas de televisión generalistas y otros medios de comunicación nacionales e internacionales.

La campaña ha sido contratada por la Diputación con la empresa Mediapro, que posee en exclusiva los derechos de comercialización publicitaria de la U Televisiva de gran parte de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional. Según la estimación de la propia empresa, los ‘spots’ tendrán un previsible impacto de 66.513.283 de espectadores.

En cada uno de los partidos contratados, de la jornada 20 a la 38, se difundirán seis pases del anuncio designado por el Patronato para cada partido en función de sus intereses promocionales en cada momento del contrato, 3 pases en el primer tiempo y tres en el segundo. En total se emitirán 60 segundos en cada uno de los 37 partidos de la Liga

Santander contratados, disputados por los siguientes equipos ‘premium’ (que juegan esta temporada la Champions League) y el Granada CF: Real Madrid, 6 partidos; FC Barcelona, 4 partidos; Atlético de Madrid, 13 partidos; y Granada CF, 17 partidos (incluidos los que dispute con Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid).

Enrique Medina corrobora la idoneidad del momento para realizar esta campaña: “La Liga este año va a estar muy competida y se prevé una segunda vuelta con emoción en todos los partidos. Los tres grandes, Atlético, Real Madrid y Barcelona copan la tabla y sus partidos atraerán grandes audiencias. Asimismo, queremos aprovechar la gran temporada que está haciendo el Granada CF, que ahora mismo es séptimo y sigue competitivo en la Europa Ligue”. A ello se suman los grandes aumentos de audiencia en televisión que están registrando los eventos deportivos, ante la imposibilidad de que haya presencia de público en los estadios y la situación de confinamiento parcial.

Para la campaña, el Patronato utilizará de forma preferente un ‘spot’ con la marca ‘Granada, mil y una’, eslogan que usa desde hace varios años para mostrar la enorme riqueza y diversidad turística de la provincia y que alude de forma sutil a su pasado árabe. No obstante, no descarta usar los anuncios para la promoción de productos concretos, como Sierra Nevada, la Costa Tropical, el Geoparque de Granada y los productos Sabor Granada.

Estos son los 37 partidos:

Jornada 20 – 07.03.2021

ALAVÉS vs R.MADRID

AT.MADRID vs VALENCIA

OSASUNA vs GRANADA

ELCHE vs FC.BARCELONA

Jornada 21 – 31.01.2021

GRANADA vs CELTA

Jornada 22 – 07.02.2021

AT.MADRID vs CELTA

HUESCA vs R.MADRID

LEVANTE vs GRANADA

Jornada 23 – 14.02.2021

GRANADA vs AT.MADRID

Jornada 24 – 21.02.2021

AT.MADRID vs LEVANTE

HUESCA vs GRANADA

VALLADOLID vs R.MADRID

Jornada 25 – 28.02.2021

GRANADA vs ELCHE

Jornada 26- 07.03.2021

ATH.BILBAO vs GRANADA

AT.MADRID vs R.MADRID

OSASUNA vs FC.BARCELONA

Jornada 27 – 14.03.2021

GETAFE vs AT.MADRID

GRANADA vs R.SOCIEDA

Jornada 28 – 21.03.2021

AT.MADRID vs ALAVÉS

R.SOCIEDAD vs FC.BARCELONA

VALENCIA vs GRANADA

Jornada 29 – 04.04.2021

GRANADA vs VILLARREAL

Jornada 30 – 11.04.2021

VALLADOLID vs GRANADA

Jornada 31 – 21.04.2021

AT.MADRID vs HUESCA

GRANADA vs EIBAR

Jornada 32 – 25.04.2021

ATH.BILBAO vs AT.MADRID

Jornada 33 – 28.04.2021

AT.MADRID vs EIBAR

Jornada 34 – 02.05.2021

GRANADA vs CÁDIZ

ELCHE vs AT.MADRID

Jornada 35 – 09.05.2021

BETIS vs GRANADA

Jornada 36 – 12.05.2021

AT.MADRID vs R.SOCIEDAD

GRANADA vs R.MADRID

LEVANTE vs FC.BARCELONA

Jornada 37 – 16.05.2021

ALAVÉS vs GRANADA

ATH.BILBAO vs R.MADRID

AT.MADRID vs OSASUNA

Jornada 38 – 23.05.2021

GRANADA vs GETAFE