La DGT prevé 154.000 desplazamientos en Granada en la primera operación salida del verano

Ya está en marcha la primera operación salida del verano 2019. A lo largo del periodo estival se desarrollarán operaciones especiales en momentos de mayor confluencia de vehículos. Esta primera comenzó este viernes 28 de junio y se extenderá hasta las 24:00 horas del lunes 1 de julio, coincidiendo con el inicio del periodo vacacional. En Granada se prevén 154.000 desplazamientos de largo recorrido, mientras que en toda Andalucía habrá 1.298.000.

La Dirección General de Tráfico prestará una especial atención a aquellas carreteras que, previsiblemente, soportarán mayor número de desplazamientos, como la A-92, A-92M;, A-45, A-357, MA-20, A-7, AP-7, A-66, A-49, A-4, AP-4 y N-IV, así como a la red secundaria para el acceso a las localidades de playa y montaña.

Distribución horaria del tráfico

Con el fin de evitar retenciones, la DGT ha dado a conocer las horas en las que se prevé mayor circulación durante estos próximos días. Será este sábado entre las 10:00 horas y las 14:00-15:00 horas, el domingo en el marco de las 19:00-23:00 horas y el día 1 de julio desde las 8:00 hasta las 14:00 horas.

Tráfico también ha elaborado una serie de itinerarios alternativos entre Andalucía occidental y el norte de España, Aragón, Cataluña y zona centro y desde la parte oriental de la comunidad andaluza hacia el levante y zona norte para aquellos conductores que pretendan evitar las grandes aglomeraciones de vehículos durante estos días.

Durante el operativo se adoptarán medidas temporales de ordenación de la circulación mediantes la instalación de conos en determinados puntos para agilizar el tránsito de los vehículos. Las más destacables en la provincia de Cádiz se localizan en la N-340, en el acceso a Vejer de la Frontera; A-491, Chipiona-El Puerto de santa María; A-7, hacia Estepona; en la N-340, Barcelona- Algeciras, a la altura del punto kilométrico 95; y en la A-471, desde el kilómetro 41 al 41,2, en la zona de El Torbiscal-Sanlúcar de Barrameda.

Por su parte en Huelva, previendo una mayor afluencia de vehículos el domingo 30 de junio, se instalarán conos en la A-49, desde Bollullos par del Condado hasta Sanlúcar la mayor, para facilitar la entrada a Sevilla, y desde el carril de incorporación situado en el kilómetro 77 a la A-49, sentido Sevilla.

En la provincia de Málaga estas medidas de regulación se colocarán los días laborables en el kilómetro 61 de la A-357, estableciendo una cuña en el acceso desde la A-7056 hacia la A-357, sentido Málaga.

La DGT recomienda informarse previamente a través de los teléfonos de los centros de Gestión de Tráfico de Málaga (952 36 61 01) y de Sevilla (954 23 06 60), del Servicio de Información de Tráfico (011), de la Universidad de Coordinación para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tráfico (060), a través de la web www.dgt.res, y delas redes sociales Twitter, Facebook, YouTube e Instagram (@DGTes y @informacionDGT), así como a través de la aplicación gratuita de la DGT http://www.dgt.es/es/app-movil.shtml, de los boletines informativos de radio y teletextos de las distintas cadenas televisivas.

Refuerzos en la operación especial de tráfico de verano

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, presentó el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico para el verano 2019 en Andalucía, que comenzó este viernes, 28 de junio, y se prolongará hasta el domingo 1 de septiembre, en el que se han reforzado los medios humanos y materiales ante la previsión de aumento de los desplazamientos hasta los 19,8 millones de largo recorrido, lo que supone 200.000 desplazamientos y un incremento del 1% respecto al año pasado.

Fernández, que estuvo acompañado por la coordinadora de Tráfico de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Luz Jiménez y por el comandante superior Jefe de Servicios del sector de Tráfico de la Guardia Civil, Rafael Ordóñez, explicó que el objetivo “es conseguir reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad vial de todos los usuarios, por lo que se emplearán las medidas y los dispositivos necesarios para prevenir cualquier riesgo”. De los 20 millones de desplazamientos 9,46 millones se prevén para el mes de julio y 10,34 millones a lo largo de agosto, lo que supone también un incremento del 2,55% respecto a los movimientos que se produjeron en agosto del año pasado.

Para el control de los desplazamientos en la nueva temporal estival, la DGT cuenta con 60 agentes más de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico respecto al verano pasado, además de los 60 funcionarios y personal técnico especializado que atenderán desde los centros de Gestión de Tráfico, con sede en Málaga y Sevilla. Para la vigilancia a través de medios aéreos dispone de dos helicópteros y dos drones que sobrevolarán los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía.

Además, se incrementarán los controles preventivos de alcoholemia. Tráfico tiene previsto realizar en estos dos meses 180.000 pruebas. A esta cifra habrá que sumar las que realizan las policías locales y autonómicas. Además, se prestará especial vigilancia del uso del móvil con todos los medios disponibles: helicópteros, drones, 468 cámaras en circuito cerrado de televisión operadas desde los Centros de Gestión con sede en Málaga y Sevilla y vehículos camuflados.

También está prevista la realización de tres campañas especiales de vigilancia, dos de ellas enfocadas a colectivos vulnerables: ciclistas (13 y 14 de julio); motociclistas (27 y 28 de julio) y la tercera a control de velocidad (del 12 al 18 de agosto). Igualmente la instrucción a la Agrupación de Tráfico es priorizar la vigilancia en las carreteras convencionales y comprobar que se está cumpliendo el límite de los 90 km/h en las carreteras. Desde enero, la velocidad genérica de estas vías es de 90 km/h.

Siniestralidad

En los meses de julio y agosto del año pasado se produjo un aumento del número de desplazamientos de largo recorrido y un descenso en el número de fallecidos respecto a 2017, con 33 fallecidos, 3 menos, lo que supone un descenso del 8,33%). Se registraron un total de 150 heridos hospitalizados. A pesar del descenso registrado, estos datos suponen que cada 2 días del verano pasado falleció en carretera 1 persona en Andalucía.

Durante el verano de 2018, el 79% de los fallecidos se produjeron en carreteras convencionales; la salida de vía continuó siendo el tipo de accidente más frecuente con el 45,4% de los fallecidos, seguido de la colisión frontal con el 27,3%. Los fallecidos vulnerables – peatones (1), ciclomotor (4) y motoristas (11) – representaron el 48,5% de los fallecidos en verano. No se registraron ciclistas fallecidos. Por último, 5 de los fallecidos que viajaban en turismo no hacían uso del cinturón de seguridad.

“Hemos realizado un esfuerzo importante para incrementar los medios humanos y técnicos para ponerlos al servicio de los ciudadanos, pero estos medios no servirán de mucho si no se tiene un comportamiento correcto en la carretera y si no se cumplen las normas establecidas. No hay excusas, la seguridad vial es una responsabilidad de todos y todos debemos estar a la altura para no generar peligro en la carretera y sufrimiento a cientos de personas que sí que las cumplen”, aseguró el delegado del Gobierno.

En lo que a gestión del tráfico se refiere y para facilitar la movilidad en carretera, se establecerán las siguientes medidas relativas a la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en los momentos de mayor afluencia circulatoria y tramos en determinadas carreteras; establecimiento y señalización de itinerarios alternativos; señalización dinámica a través de 502 paneles de mensaje de las principales variables del tráfico: tiempos de recorrido, itinerarios alternativos, incidencias en la vía, etc.; paralización de las obras que afecten a las calzadas en todas las carreteras para minimizar la afección al tráfico durante los días de la operación salida-retorno de verano; limitación de la celebración de pruebas deportivas y otros eventos; restricción de la circulación de camiones que transporten mercancías peligrosas y vehículos que precisen autorización especial para circular en determinadas horas de los días con más desplazamientos.

Se recuerda además que la DGT facilita información continua sobre cualquier incidencia en carretera a través del teléfono 011, Internet, twitter y en los boletines informativos de las emisoras de radio.