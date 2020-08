Kine Music Festival revive a Amy Winehouse y traslada a The Rolling Stones a Granada

Poder ir a los mejores conciertos de tus artistas favoritos sin moverte de Granada, eso es lo que ofrece Kine Music Festival, el festival que presenta Kinepolis en el Centro Comercial Granaitas de Pulianas.

Ya están a la venta las entradas para esta extraordinaria experiencia. Amy Winehouse, Sting, The Rolling Stones, The Cure, Mika y Black Sabbath se situarán detrás de la gran pantalla para poder trasladar a los espectadores a los mejores momentos de sus trayectorias musicales, en una cita única.

El 6 de agosto, a las 20:00 horas, comenzará esta con el concierto de Amy Winehouse en el festival de Eurockéennes.

El 29 de junio de 2007, hace poco más de 13 años, la cantante londinense Amy Winehouse llenaba uno de los escenarios de Eurockéennes con su poderosa voz. El concierto estuvo repleto de canciones de su último disco ‘Black to Black’, como las maravillosas obras de arte ‘Rehab’, ‘You know I no good’ o ‘Addicted. Aunque la cantante también deslumbró al público con covers como su fantástica y única versión de ‘Valerie’, de la banda inglesa de indie-rock The Zutons.

Pero, 4 años después, el mundo enmudeció por la ida de una de las mejores voces de los últimos tiempos. Al irse Amy a los 27 años de edad, muchos se quedaron sin la oportunidad de verla en directo, con su tono contralto detrás de un micrófono y su especial presencia. Sin embargo, la cantante de soul revive ahora, 9 años después, y no en Francia, sino en Granada, para darle la oportunidad de sentirla y escucharla a todos los que no pudieron aquel día.

La programación continúa el 7 de agosto a las 20:00 horas con un concierto emotivo y nostálgico de la mano de Sting. Gordon Matthew Thomas Sumner, más conocido como Sting, ha triunfado tanto de solista como en grupo. El cantante de The Police consiguió en 2016 llenar de vida una sala que justo un año atrás dejó de tenerla. Acompañado por el trompetista franco-libanés Ibrahim Maalouf, Sting iluminó la sala de conciertos Bataclan un año después del ataque yihadista que se llevó por delante a 90 personas. El concierto comenzó con la canción ‘Fragile’, del disco ‘Nothing Like the Sun’, el segundo álbum de estudio en solitario del artista. Con la frase “Esta noche tenemos dos tareas: acordarnos de los que perdieron la vida y celebrar la música en este lugar histórico”, el cantante comenzó un concierto histórico y emocionante. Casi 1500 personas pasando de la tristeza a la euforia y un repertorio cargado del adorado grupo The Police.

El 13 de agosto, también a las 20:00 horas, la sala acogerá a The Cure en su vuelta a Inglaterra el 7 de julio de 2018. Dentro del marco del British Summer Time, el festival de música del Hyde Park de Londres que ha vivido momentos tan simbólicos como el aniversario de The Rolling Stones, los cinco excéntricos músicos liderados por Robert Smith celebraban su 40 aniversario.

El concierto vio la tarde pasar, comenzando con la tenue y cálida luz que da el sol antes de esconderse y terminando con un cielo oscuro y una noche mágica. Más de dos horas de concierto y 29 canciones icónicas y eléctricas, esa fue la joya que pudo grabar el director Tim Pope, usual colaborador de la banda. Canciones como ‘A Night Like This’, la melancólica ‘Pictures of you’ del gran disco ‘Disintegration’ o la alegre, divertida y criticada ‘Friday I’m in Love’, aparecen en esta obra de arte en calidad 4K.

El 14 de agosto, de nuevo a las 20:00 será el turno de The Rolling Stones. “Hola Habana, buenas noches mi gente de Cuba”, decía un Mick Jagger con un gracioso español a la Ciudad Deportiva de la Habana el 25 de marzo de 2016. Havana Moon, más allá de ser un tesoro auditivo, como todo lo que hacen los británicos, marca un antes y un después en la historia. El concierto, con el que el grupo terminó la gira ‘América Latina Olé Tour’, fue el primero que dio la banda para la Cuba socialista. Abrieron el espectáculo con ‘Jumping Jack Flash’, una canción que salió a la luz en una época en la que ‘Sus Majestades’ estaban censuradas por el Gobierno en la radio y televisión local. Sin embargo, esta vez, los fanáticos pudieron cantar a voz en grito y sin esconderse en un concierto histórico que pasó por clásicos como como ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ o ‘Sympathy for the Devil’.

El galardonado con el World Music Awards y nominado al Premio Grammy, Michael Holbrook Pennima, más conocido como Mika, deslumbrará al público de Kinepolis el 14 de agosto, a la misma hora, con su concierto del 22 de diciembre de 2019 en el AccorHotels Arena de París. En este espectáculo presentó su álbum ‘My Name Is Michael Holbrook’, con canciones como ‘Tiny Love’, ‘Ice Cream’ o ‘Dear Jealousy’. El cantante líbano-inglés y su glam rock llenó el recinto parisino con más de 20.000 personas que escuchaban expectantes todo su repertorio.

El 21 de agosto, el toque final lo pondrá, nunca mejor dicho, ‘The End of The End’, la película que muestra la última actuación de la banda de rock Black Sabbath, el concierto número 81. El 4 de febrero de 2017 la banda volvió a sus inicios aterrizando en Birmigham y despidiéndose por todo lo alto. La cinta pone el broche de oro a medio siglo de heavy metal de la mano de Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler. En el Geting Arena de Birmigham, frente a 15 mil fans, el grupo se despidió con su tour número 13. La grabación incluye momentos de ensayo, conversaciones profundas entre los miembros de la banda, confesiones y grandes recuerdos.