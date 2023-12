La Junta asegura que la inclusión de Sierra Nevada en la 'lista verde' sigue "en evaluación"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado este miércoles, sobre el examen a que somete la entidad privada Unión Internacional de Conservación de Doñana (UICN) a dos parques nacionales en territorio andaluz, Doñana y Sierra Nevada, que en el caso de este último "ayer [por el martes] nos aclararon desde UICN que Sierra Nevada está en pleno proceso de evaluación".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la jornada 'Infraestructuras resilientes en Andalucía, por un futuro sostenible', Fernández-Pacheco ha asegurado que "estamos colaborando con la UICN", una actitud que ha indicado mantienen "con todas las organizaciones medioambientalistas que trabajan en el territorio de Andalucía".

El consejero y portavoz ha señalado "alguna confusión al respecto" sobre la exclusión del Parque Nacional de Doñana de la llamada lista verde de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, petición de la que ha colegido que es esta entidad privada "la que lo tiene que aclarar" a partir de la premisa de que "tendrá su manera de evaluar".

Cuestionado por la retirada de una subvención de 140.000 euros a esta entidad y su repercusión en la calificación que haya hecho del Parque de Doñana, ha replicado que "no tiene nada que ver" y concluir que "no, no lo vinculamos, creemos que son cosas totalmente diferentes".

Fernández-Pacheco se ha mostrado partidario de "estar centrados en el trabajo que nos ocupa", cuya hoja de ruta la ha situado en "el plan de trabajo que se aprobó el pasado lunes en el Consejo de Participación de Doñana por unanimidad de todos los miembros" con la pretensión que ha señalado de "seguir protegiendo a Doñana".

Ha hablado de "un futuro esperanzador" para el Parque Nacional de Doñana a partir de una serie de premisas como la ejecución de "las inversiones previstas" por el protocolo de actuación general que suscribieron el 27 de noviembre el Gobierno y la Junta de Andalucía para acometer actuaciones de 1.400 millones, a lo que ha sumado la adquisición de una parte de la finca Veta La Palma, ubicada en la provincia de Sevilla, iniciativa que ha presentado "para preservar el mayor humedal con el que cuenta hoy el Parque".

"La Junta de Andalucía ya presentó el año pasado una reclamación expresa a UICN porque no compartíamos los criterios que se estaban utilizando para evaluar la permanencia de Doñana en la famosa lista verde", ha dicho sobre las discrepancias al respecto.

"Lo importante no es si permanecemos o no permanecemos" en esa lista verde de esa organización internacional, ha proseguido puntualizando, antes de reclamar que "Doñana se enfrenta a muchísimos retos", cuyo epicentro ha situado en "el cambio climático", así como sobre "determinadas actividades humanas que se han desarrollado en el parque y en su entorno".

"Doñana necesita mucho más compromiso, acuerdos e inversión", ha demandado el consejero y portavoz.