El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha querido agradecer a los andaluces su “diligencia” y el “enorme esfuerzo” realizado para contener la primera fase de contagios de la segunda ola del coronavirus en la Comunidad y ha pedido “más paciencia” y el “mejor comportamiento” durante estas navidades para que con el “granito de todos” se pueda “construir un muro” contra el Covid-19.

▶ El presidente andaluz, @JuanMa_Moreno, supervisa la apertura de la temporada de la estación de esquí de #SierraNevada (@websierranevada) ✅ pic.twitter.com/pQE8BdSHuk — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) December 19, 2020

Así se ha expresado el máximo representante del Gobierno andaluz durante la visita realizada este sábado a la estación de esquí de Sierra Nevada, donde ha palpado el ambiente del segundo día de apertura de la temporada de esquí en la instalación deportiva granadina.

“Si estamos vivos tendremos otras navidades y podremos disfrutar de nuestra familia, pero si ponemos en riesgo nuestra salud o la de nuestros conocidos, nos quedamos sin esa posibilidad. Por eso, durante los próximos días no tocan abrazos ni besos, no toca quitarse la mascarilla, no toca desplazarse… y todos lo sabemos”, han sido las palabras textuales de Juanma Moreno durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

En este sentido, el presidente andaluz ha pedido “máxima responsabilidad y mucho sentido común” y ha instado a los andaluces a poner su “granito de arena” para levantar un “enorme muro” con el que limitar el contagio del Covid-19 y “superar esta pesadilla que tanta ruina nos ha traído“.

Moreno también se ha mostrado orgulloso porque “hemos llegado al nivel más bajo de la incidencia de contagios dentro de los niveles de España” y ha reconocido que las decisiones de su gobierno para gestionar la pandemia sean “tan complejas de entender”, pero ha especificado que se van haciendo resoluciones “en función de la propia evolución del virus”.

“El virus no tiene patrones, tiene vectores que ni siquiera conocemos y cambia geográficamente y sectorialmente de la noche a la mañana, por lo que necesitamos de esa diligencia y flexibilidad para evitar la propagación del coronavirus”, ha puntualizado.

Por último, Moreno también ha lanzado una advertencia en relación las fechas siguientes a la Navidad: “Quiero empezar el 2021 bien. En los próximos 20 días nos lo jugamos todo. Tener un enero triste, oscuro, con nuevos cierres y restricciones de movilidad. Todos podemos hacer que febrero sea más ilusionante“.