José Manuel Ruiz (1978) disputará sus séptimos Juegos Paralímpicos en Tokio, entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre. Viajará como parte de la representación española y granadina, y ha hablado esta mañana con GranadaDigital sobre su participación. En marzo de 2021 sufría una lesión en el tendón de Aquiles del pie derecho y finalmente podrá competir en la edición de este año.

“Hoy es un día importante para mí. Después de cuatro meses, he conseguido llegar aquí y voy a poder viajar a Tokio”. Así ha declarado antes de poner rumbo a Madrid en una parada previa a los Juegos. Tras la dura lesión a principios de año, ha conseguido recuperarse para poder participar en sus séptimos Juegos Paralímpicos. “Han sido meses muy duros, lejos de mi familia y mis amigos”, afirmaba conmocionado. “En estos momentos es donde uno se da cuenta de todos aquellos que están detrás”.

El palista fija el rumbo a Tokio tras unos meses donde su presencia no estaba asegurada. Como ha afirmado, “en marzo no veía muy clara mi participación”. Desde Atlanta 1996 no había fallado a ninguna cita paralímpica y tampoco ha querido perderse la de este año, a pesar de las trabas que se ha encontrado por el camino.

Desde el primer día tras la operación, José Manuel ha estado rehabilitándose sin parar, entre camillas, máquinas de gimnasio, fisioterapeutas y entrenamientos de mesa. Con una clara progresión, ha afirmado que está cerca de entrenar con normalidad. Ha agradecido a la Federación y al Comité Paralímpico español todos los medios que han puesto desde el minuto cero para hacer que esté donde está ahora. “Yo no hablaría de milagro en la recuperación. Había unos plazos que cumplir para poder estar de nuevo y desde el primer momento he estado trabajando duro. Cambié el chip y puse todas mis energías en poder viajar a Tokio”.

De cara a los partidos

José Manuel ha destacado que va a poner todo su empeño en los partidos que juegue, que va a dar el cien por cien. “Siempre he seguido esa dinámica de no rendirme y ahora tengo que seguir con ella. Si doy todo lo que tengo ya estaré satisfecho conmigo mismo, aunque seguiré intentando ganar”. El rival a batir sigue siendo el número uno del mundo que, según José Manuel Ruiz, está “un escaloncito por encima”.

Las escasas competiciones durante el último año hacen que José Manuel hable de incertidumbre en cuanto al nivel de estos juegos. “Se notará la falta de ritmo de competición para todos, aunque tengo el añadido de la lesión. Por otro lado, tengo la tranquilidad de saber a qué me enfrento, de saber cómo es la competición. La veteranía juega a mi favor”. Ha concluido el tema de los partidos diciendo que espera poder ponerse a punto y estar lo mejor que pueda para el día 25 de agosto, donde disputará su primer encuentro.

El deportista también ha hablado sobre la salud mental. “He trabajado mucho sobre eso, sobre cómo afrontar los días anteriores a las competiciones y las situaciones complicadas en los partidos. En los últimos meses este trabajo ha estado enfocado sobre todo a la lesión”. “No voy en las mejores condiciones físicas, pero sí en las mejores psicológicas. Estos meses me han hecho valorar todo lo que tengo y toda la gente que hay apoyándome”.