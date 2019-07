Jesse Davis sustituye a Houston Person en el 31 Festival de Jazz en la Costa

El saxofonista Jesse Davis actuará en el Festival Jazz en la Costa en lugar de Houston Person, que no podrá hacerlo por problemas familiares graves. El estadounidense ha cancelado su actuación en el festival, prevista para el día 20 de julio en Almuñécar, y será sustituido por Jesse Davis, que actuará con el mismo grupo de Person.

Jesse Davis, nacido en Nueva Orleans en 1965, inició su formación al estilo más puramente “marsalis” ya que estudió con Elis Marsalis en el Centro para las Artes Creativas de Nueva Orleans. Más tarde, se desplazó a la Gran Manzana para estudiar en la New School de Nueva York y casi inmediatamente desde que se graduó, empezó a recopilar premios , entre muchos, el del prestigioso Festival Down Beat en Filadelfia.

Jesse ha actuado como sideman de lujo de Chico Hamilton, Kenny Barron, Tete Montoliú, Cedar Walton, Benny Golson, Hank Jones y, por supuesto, Wynton Marsalis.

Sus giras siempre han sido estelares, como la que hizo en 1993 con un por entonces desconocido Brad Mehldau, o unos años más tarde con Phil Woods, Charles MsPherson y Gary Bartz como parte del proyecto Sax Machine.

Ha compartido escenario con Alvin Queen – quien también estuvo en Jazz en la Costa hace algunos años- y grabado con luminarias como Nicholas Payton. Ha participado en varios films como el de Robert Altman “Kansas City”, fue miembro imprescindible de la gira que rindió tributo a Norman Granz y responsable de los alabados arreglos para el proyecto de The Charlie Parker Legacy. Jesse fue, además, invitado especial el show “Bird with string…and more! de Phil Woods.

La música de Davis ha sido descrita como neo-bop aunque él siempre dice: “Todo lo que quiero hacer es tocar música bella”.