Inician una recogida de firmas para pedir un nuevo decreto para la subida de las pensiones

El PP ha comenzado en la capital granadina en la mañana de este martes su campaña de recogida de firmas en la provincia a favor de la subida de las pensiones, la bonificación al transporte público y las ayudas por la DANA una vez decayó la semana pasada el conocido como decreto ómnibus.

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado en rueda de prensa esta campaña de recogida de firmas, que trata según ha informado en una nota informativa de "reclamar al Gobierno que someta a votación en el Congreso un nuevo decreto" que garantice estas cuestiones.

Rodríguez ha afirmado que "el PP va a salvaguardar los intereses de los ciudadanos, frente a un Gobierno que pretende convertir a los españoles en rehenes por su incapacidad para gobernar".

Más de 100 mesas para la recogida de firmas se instalarán por toda la provincia en esta campaña de movilización "que va a decir alto y claro a Sánchez que ya está bien de trampas y chantajes, y que los pensionistas, los usuarios del transporte público y quienes más han sufrido la tragedia de Valencia no van a pagar su irresponsabilidad".

Es una campaña a pie de calle a la que se suma una recogida de firmas a través de la plataforma 'change.org', según ha detallado el PP de Granada en nota de prensa.

Rodríguez ha señalado la petición al Gobierno para que "vuelva a presentar un decreto para decir sí a la subida de las pensiones, sí a facilitar el acceso al transporte y sí a las ayudas a los valencianos".

Para ello ha pedido a los granadinos que se sumen a la campaña en la que además exigen al Ejecutivo que esta iniciativa que piden desde el PP "no se mezcle con otros asuntos inaceptables como la subida del IVA o la protección a los okupas".

El dirigente popular además se ha preguntado si los diputados y senadores del PSOE de Granada están de acuerdo en "no apoyar la posición del PP que no es otra, ha reiterado, que la de defender los intereses de todos los granadinos y españoles que no pueden convertirse en rehenes de Sánchez".

"Si Sánchez quiere, puede hacerlo de forma inmediata", ha concluido haciendo referencia a la tramitación de la Proposición de Ley que ha presentado la formación o vía decreto en un Consejo de Ministros extraordinario.