Ignacio Morón y Elena Cambil ponen la guinda a Ultra Sierra Nevada con sus victorias

La décima edición de Ultra Sierra Nevada será recordada durante mucho tiempo. Las fuertes rachas de viento impidieron este pasado sábado a los participantes de la carrera Ultra (100 km) subir al pico Veleta y completar el recorrido habitual de la prueba. Así, el trazado final de 90 kilómetros coronó a Agustín Luján y a Piedad Quesada como vencedores absolutos. Durante toda la jornada la meta de Pradollano, que disfrutó de un gran ambiente, recibió a más de mil corredores de las tres pruebas en curso, celebrando por la tarde la clásica ceremonia de entrega de premios.

El programa de este domingo se ha completado con la celebración de la modalidad Media, de una menor exigencia pero igualmente atractiva por su recorrido con salida en el municipio de Pinos Genil. Con una distancia de 23 kilómetros y 2.150 metros de desnivel positivo, los 450 participantes inscritos han disfrutado desde las 9:00 de la mañana de un trazado que no esconde secretos: es subida en un 90% de su itinerario.

Ignacio Morón se llevó la victoria al sprint tras una disputa en la que hubo varios aspirantes peleando por las posiciones de podio. El corredor granadino (que fue el primer vencedor de la Ultra en el año 2014), perfecto conocedor del terreno, supo gestionar la energía mejor que nadie y su apuesta ‘reservona’ le sirvió para llegar con más piernas al tramo final y adelantar ya en las calles de Pradollano a José Luis Hinojosa, su máximo rival. De hecho, ambos corredores marcaron el mismo crono en meta: 2h 26:06. En tercera posición llegó –por segundo año- el asturiano Javier Ordieres (2h 31:03). En el top-10 masculino sorprendió la presencia del joven Carlos García Suárez, corredor de solo 15 años de edad, quien marcó un tiempo de 2h 35:34.

La categoría femenina tuvo poco que envidiar a la de los hombres. Pilar Medina y Elena Cambil protagonizaron un duelo que se decidió a favor de la atleta granadina, firmando su tercer oro en esta prueba. “Es una carrera que se ajusta perfectamente a mis condiciones. He rebajado mi marca del año pasado en 6 minutos, pero esta vez he sufrido más. He conseguido adelantar a Pilar en las pistas del Dornajo y ya mantener la ventaja hasta la meta, pero siempre mirando hacia atrás por si acaso”, declaraba Cambil. Su crono fue de 2h 57:01. Completó el podio Olga Morigino (3h 08:53).

El décimo aniversario de Ultra Sierra Nevada fue, a pesar de la climatología, una gran fiesta para todos los participantes y el propio equipo organizativo. José Manuel Toledo, CEO de Terra Incognita Sport, declaraba que “es un privilegio alcanzar esta cifra mágica de diez ediciones, y a la vez un extra de motivación para seguir mejorando de cara al próximo año. No hay duda de que Ultra Sierra Nevada es un evento imprescindible dentro del calendario de España de carreras de montaña y una herramienta turística imprescindible que acerca el entorno de nuestra sierra a todo aquel que desee conocerla practicando deporte. Quiero agradecer a las instituciones, patrocinadores y, por supuesto, a todos los corredores su apoyo y compromiso con el evento a lo largo de estos diez años inolvidables”.