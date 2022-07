Ignacio Fontes, undécimo en la final de 1.500 del Mundial de Atletismo

La madrugada de este martes al miércoles finalizó el Mundial de Atletismo para el granadino Ignacio Fontes, y lo hizo con un undécimo puesto en la final de 1.500 y marca personal de 3:34.27. Con esta posición, y en un campeonato al que llegó tras una polémica decisión de los técnicos deportivos, el mediofondista ha hecho sentir orgullosos a su gente desde la distancia. Ahora, regresará a España con el resto de la expedición y será el momento de preparar la próxima competición: el Campeonato de Europa.

El horario fue un impedimento para muchos granadinos que se quedaron con la miel en los labios al no poder seguir en directo el desarrollo de la carrera. Las opciones de medalla eran remotas, pero no habría sido la primera vez que salta la sorpresa debido a la motivación del atleta. Sin embargo, no hubo milagro y acabó la final en un undécimo puesto que no empaña la actuación que ha brindado al espectador estos días.

A la finalización de la prueba, Fontes reconoció que fue difícil seguir el ritmo de los líderes. "Sentía un dolor raro en la pierna", confesó en zona mixta a los medios mientras se quedaba en calzoncillos al prestarle los pantalones a Mohamed Katir en la anécdota divertida de la jornada. "La intención era ser progresivo, pero con ese ritmo… imposible", lamentó el granadino.

España, sin embargo, sí alcanzó las medallas con el tercer puesto conseguido por Katir (3:29.90) en una reñida final de los 1.500 metros lisos. Siguiendo su estela llegó a meta Mario Romo (3:30.20) como cuarto clasificado. El oro fue para Jake Wightman (3:29.23) y la plata para Jakob Ingebrigtsen (3:29.47). Fue una noche histórica para el atletismo español, y por supuesto también para Ignacio Fontes. A pesar del resultado, es consciente de que es joven y podrá seguir mejorando su nivel de cara a futuras pruebas.