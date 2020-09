El Virgen de las Nieves confirma dos brotes de coronavirus con 21 positivos entre profesionales y pacientes del hospital

La dirección del Hospital Virgen de las Nieves ha confirmado la existencia de dos brotes de coronavirus dentro del complejo hospitalario con cinco y 16 casos -de los que siete son profesionales-, respectivamente. Lo ha hecho a través de un comunicado emitido a raíz de una información publicada por el diario ‘Ideal’, en la que se asegura que el origen de los focos estaría en la celebración de una comida para despedir a un profesional sanitario que se jubilaba.

Según el citado medio, todo comenzó en dicha celebración, cuando los asistentes al evento habrían acudido sin las debidas medidas de protección. Desconocedores de que tenían el virus, volvieron a su puesto de trabajo, en la novena planta -‘limpia’ de Covid- y acabaron por pasárselo a pacientes que allí estaban ingresados por otras patologías.

Esta versión de los hechos -a la que en ningún momento alude el comunicado remitido por el Hospital a través de la Junta de Andalucía, pues se limita a describir el curso de los acontecimientos sin detallar las causas del contagio masivo- ha sido rechazada de pleno por los propios trabajadores del Virgen de las Nieves.

Entre el colectivo, existe malestar por la circunstancia de que se hayan relacionado los contagios con el almuerzo de despedida. Y al mismo tiempo que ofrecen sus argumentos, deslizan que existen varias pruebas que evidencian lo que consideran un secreto a voces: “El protocolo que está siguiendo Salud falla y se está demostrando que hay cosas que se pueden mejorar”.

Este periódico ha podido hablar de primera mano con una de las asistentes a la celebración, quien ha subrayado que a la misma “acudieron personas de la planta novena -donde se han desencadenado los focos de contagio-, otras plantas, personal que estaba de vacaciones, profesionales de otros centros hospitalarios y hasta amigos de la persona que se jubilaba”. Todo lo anterior, dice, “evidencia que el brote no se originó en la despedida”. “En los primeros test sólo dieron positivo los sanitarios de la novena planta del Virgen de las Nieves, cuando allí había gente de otros muchos sitios”, comenta esta fuente, quien incide en el hecho de que la comida se celebró al aire libre y que todos los invitados llevaban mascarilla y guardaron la distancia social.

Para esta invitada al evento, quien prefiere no revelar su identidad, tiene más sentido la teoría que apunta a las lagunas de los protocolos sanitarios. “Hay muchos pacientes que, estando a la espera de los resultados de una PCR, se ingresan en habitaciones compartidas, en lugar de individuales, de plantas donde se atiende a enfermos con patologías ajenas al Covid-19”, explica.

“Los dos primeros compañeros que dieron positivo lo notificaron de inmediato. La primera de ellas, de hecho, no fue a la comida. No es normal que no se esté cumpliendo estrictamente, por ejemplo, la normativa que restringe el régimen de visitas”, lamenta, antes de ir más allá: “Un paciente ingresado con otra patología fue el primero en dar positivo por Covid-19 tras la celebración. Entraba y salía cuando quería del hospital y estaba en una habitación junto a otros pacientes no contagiados y en permanente contacto con personal sanitario que, por trabajar en plantas ‘limpias’, no lleva los EPI necesarios para tratar con positivos”. Por todo ellos exigen que se aclare lo que consideran es un malentendido.

Protocolo de control

La dirección del hospital, por su parte, ha confirmado que dispone de un protocolo desde el inicio de la pandemia, regulado por el SAS, por el que todo paciente que ingresa se somete a una prueba PCR. “En el caso de estos pacientes afectados, todos dieron negativo en Covid-19 en el momento del ingreso”, afirman.

Por otra parte, el Virgen de las Nieves ha confirmado que “nada más tener conocimiento de los positivos, se ha puesto en marcha el protocolo estricto de control previsto que incluye un rastreo de los contactos familiares y profesionales y el aislamiento de cada uno de los casos positivos, así como un cribado masivo de todos los profesionales sanitarios de las áreas afectadas mediante PCR”.

Paralelamente, recuerdan que “se ha constituido un grupo de trabajo, para hacer un seguimiento exhaustivo y análisis, en el que participa la dirección junto con profesionales de Medicina Preventiva y Microbiología”, al tiempo que ha confirmado la contratación 40 profesionales “mediante un mecanismo extraordinario” para reforzar la merma de la plantilla que tendrá que pasar cuarentena.

El hospital, sin embargo, niega que dichos brotes estén afectando “a la actividad asistencial del centro en estos momentos, si bien para los próximos días se van a aplazar algunas intervenciones demorables”. En cualquier caso, confirman, “cada caso está siendo sometido a investigación para intentar conocer el origen del contagio”.