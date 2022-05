El Hospital Real se ilumina de azul con motivo del Día Internacional de la Enfermería

La Universidad de Granada ilumina el Hospital Real, sede del Rectorado, de color azul para celebrar el Día Internacional de la Enfermería, que tiene lugar el jueves, 12 de mayo. Además, la UGR ha organizado diferentes actividades con motivo de esta efeméride. El 13 de mayo, viernes, tendrá lugar la III Jornada Internacional de Enfermería, cuya inauguración será presidida por la rectora de la UGR, Pilar Aranda. El evento se celebrará en el Paraninfo del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) y contará con diferentes mesas redondas y conferencias. Esta jornada científica cerrará el ciclo de celebraciones de 2022, que comenzaron el pasado 15 de febrero e incluyeron la celebración del Día del Patrón de la Enfermería Española, San Juan de Dios, celebrado el 8 de marzo.

En el Campus de Ceuta se celebrará, entre el 12 y el 14 de mayo, el I Congreso Internacional Multidisciplinar 'Innovación e Investigación en Hábitos Saludables', dentro de las VI Jornadas de Enfermería. También en Ceuta, el 12 de mayo tendrá lugar un acto en el que se entregarán trofeos al estudiantado de Primaria participante en el concurso '¿Qué es una enfermera para ti?'. Participará la Fundación Theodora y se reconocerá la labor de la enfermería con una placa al Colegio Provincial de Enfermería de Ceuta. Ambos actos estarán presidios por el vicerrector de Docencia de la UGR, Juan Manuel Martín García.

En el día en el que se celebra la profesión, la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla entregará un recuerdo conmemorativo a cada miembro del profesorado y estudiantado e inaugurará las XII Jornadas de Salidas Profesionales y las I Jornadas Internacionales de Orientación Profesional, Empleabilidad y Emprendimiento para estudiantes de Ciencias de la Salud.

El lema propuesto por el Consejo Internacional de Enfermeras para este año 2022 es "Enfermería: Una voz para liderar invertir en enfermería y respectar los derechos para garantizar la salud global".

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) celebra desde 1974 esta efeméride, en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale (Florencia, Italia, 12 de mayo de 1820; Londres, Reino Unido, 13 de agosto de 1910). Nightingale es considerada la precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de la enfermería. Entre otras actividades, fue fundadora en 1860 de la Nightingale Training School del Saint Thomas Hospital de Londres, primera escuela laica del mundo.

Nightingale creó las bases de la formación de enfermeras tras su experiencia acumulada durante la Guerra de Crimea, conflicto entre los Imperios Ruso y Otomano que tuvo lugar entre 1853 y 1856. La publicación más destacada de Florence Nightingale fue ‘Notes on nursing: What it is, and what it is not’ (1859), un pequeño libro que sirvió como base del programa de estudios de la Escuela Nightingale y de otras escuelas de enfermería que siguieron el mismo modelo. Precisamente, esta publicación fue introducida en todos los países hispanohablantes de la mano de Josefina Castro Vizoso (Dos Torres, Córdoba, 27 de marzo de 1927; Granada, 7 de marzo de 2018), quien realizó la traducción al castellano. Fue la fundadora de la Escuela de Enfermeras del Hospital Clínico San Cecilio en 1953, dependiente de la Facultad de Medicina y adscrita a la Universidad de Granada. Desde el pasado 15 de febrero, la Universidad de Granada renombró a este Edificio I+D, antigua sede de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Avenida de Madrid, como 'Josefina Castro Vizoso'.