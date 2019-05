HispaColex lanza su línea de consultoría tecnológica

Al igual que las grandes firmas de consultoría legal, conocidas de forma generalizada como las ‘Big Four’ (Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG), HispaColex Bufete Jurídico ofrece ahora un novedoso servicio de consultoría de estrategia tecnológica a través de la constitución de HispaColex Tech Consulting.

Gracias a esta ampliación en la oferta de nuestros servicios, los clientes de HispaColex Bufete Jurídico podrán beneficiarse de contar con un asesoramiento verdaderamente global, en el que todos los estamentos de sus empresas puedan sentirse respaldados.

¿Cómo puede ayudar HispaColex Tech Consulting a tu empresa?

A través de HispaColex Tech Consulting las empresas podrán conocer la eficacia y productividad de sus procedimientos internos, identificando aquellas actuaciones manuales susceptibles de ser automatizadas, lo que les permitirá establecer nuevos sistemas de trabajo apoyados por nuevas herramientas tecnológicas que les hagan ahorrar tiempo y dinero. Por ejemplo, las empresas podrán implantar sistemas de trabajo colaborativo y online que posibilitará a varios miembros de una empresa ver y editar un documento al mismo tiempo. Del mismo modo, los empleados podrán realizar su trabajo desde cualquier lugar, reduciendo horarios que permitan una mayor conciliación y ahorrando en gastos de oficina, así como permitiendo un total control y supervisión por parte de la dirección de las empresas.

La innovación tecnológica se ha implantado con fuerza en el tejido empresarial, modificando y alterando las estructuras de las empresas, así como transformando el modo en el que cada entidad ofrece sus servicios y/o productos. Por ello, no es de extrañar que la consultoría tecnológica se abra paso en el ámbito legal con el objetivo de implementar soluciones IT que no solo faciliten y hagan más eficiente los procesos en la empresa, sino que también garanticen la seguridad de sus informaciones, ayudando a que las entidades cumplan con las obligaciones legales que marca la normativa vigente al respecto.

Consultoría tecnológica de primer nivel

Al frente de HispaColex Tech Consulting se encuentra Pedro García Manzano, ingeniero informático con ocho años de experiencia en la industria tecnológica. Nuestro compañero de Tech Consulting ha desarrollado su experiencia profesional en firmas de consultoría de primer nivel como las propias PwC e EY tanto en el ámbito nacional (Madrid, Barcelona, Granada) como internacional (Ciudad de México, Londres, Milton Keynes, Boston).

Asesoramiento legal y tecnológico

Desde que anunciamos el lanzamiento de HispaColex Tech Consulting, numerosas empresas andaluzas han contactado con nosotros para realizar una auditoría legal y tecnológica de sus entidades que les garantice la confidencialidad de sus procesos y la eficacia y productividad de sus protocolos internos. Del mismo modo, ya se han establecido diversos acuerdos de colaboración con clientes de nuestra firma cuya actividad está centrada en ofrecer soluciones tecnológicas de calidad, lo que nos permite crear sinergias y redes de cooperación que vayan encaminadas a tener una gran diversidad de partners tecnológicos.

HispaColex Tech Consulting, S.L. se crea con el propósito de transformar digitalmente a la pequeña y mediana empresa, ofreciendo asesoramiento IT y soluciones tecnológicas “llave en mano” adaptadas a las necesidades reales de la estrategia de negocio de nuestros clientes.

De este modo, el grupo HispaColex, incluye en su gama de servicios una consultora boutique del sector tecnológico cuya misión es hacer la empresa más productiva aplicando la innovación en tres palancas: Personas, Procesos y Tecnología; sin olvidarse del cumplimiento legal a través del respaldo de un equipo de más de 50 abogados y economistas especializados en cada una de las áreas que afectan a las empresas.