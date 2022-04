Las hermanas De Madrazo Abad, descendientes de Mariano Fortuny, homenajearán al artista en el auditorio de Caja Rural

La Fundación Caja Rural Granada se une a los actos conmemorativos del año Fortuny con ‘Mujeres, entre luces y sombras’, un espectáculo de música, danza y pintura, protagonizado por las descendientes del artista, las hermanas De Madrazo Abad. El acto tendrá lugar en el auditorio de la entidad el próximo 16 de abril, a las 20:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Cecilia, Inés e Irene han diseñado una propuesta multidisciplinar, inspirada en la obra ‘Las muchachas flores’, con la que Mariano Fortuny Madrazo obtuvo la medalla de oro en la Exposición Internacional de Múnich de 1896.

Su admiración por Richard Wagner y su fascinación por el festival escénico sacro ‘Parsifal’ llevaron al polifacético artista, nacido en Granada en 1871, a crear este cuadro en el que refleja la síntesis de las artes según las teorías del compositor alemán. Esta reunión de disciplinas evoca la seducción de las muchachas flores a Parsifal. Las líneas compositivas del lienzo emanan el movimiento arabesco de la famosa danza serpentina concebida por la bailarina Loie Fuller. “De esta amalgama surge la idea de nuestro proyecto en el que se aúnan la danza, la música y la pintura. Con él pretendemos elogiar la multidisciplinariedad de Fortuny que continúa latente en su legado”, explican las parientes de un creador cosmopolita que fue reconocido como pintor, grabador, fotógrafo, inventor, diseñado textil y de moda y escenógrafo.

La actuación, que contará con la intervención de la Doctora en Historia del Arte, María del Mar Villafranca, se incluye en la programación del 150 Aniversario del nacimiento en Granada del creador, impulsado por la Asociación FortunyM Culture, con el apoyo de distintas instituciones públicas y privadas.

La obra

‘Mujeres, entre luces y sombras’ se ambienta en el que fuera el taller de Mariano Fortuny y Madrazo donde investigó, experimentó y desarrolló gran parte de su obra. En el escenario las tres hermanas unirán sus creaciones e interactuarán con distintas disciplinas.

Desde el ámbito de las artes plásticas, Irene de Madrazo Abad plasmará in situ una escena contenida en el propio espectáculo. “Para esta representación me inspiro en ‘Las muchachas flores’, un cuadro que me ha permitido sentir la sororidad en esa danza femenina donde los tejidos se envuelven en los cuerpos creando movimiento y vibración. La composición, la luz y el color crean un clima de frescura que son fuente de inspiración para abordar la obra pictórica”, explica.

Al mismo tiempo, Cecilia de Madrazo Abad utilizará uno de los principales hitos de Fortuny, el velo Knossos, un chal de seda impreso con motivos geométricos del arte cretense, mediante una técnica usada en los kimonos, para diseñar la coreografía.

La bailarina señala que “el movimiento surgirá de lo que el propio material me transmita, creando escenas que realcen las ondulaciones de esta prenda”. La artista pone así el énfasis en la estrecha relación que tuvieron Mariano Fortuny y Madrazo con el mundo de la danza, la pintura y el teatro.

La propuesta se completa con la participación de la violinista Inés De Madrazo Abad y un ensamble de cuerda que acompañarán los movimientos pictóricos y dancísticos.

La música, que jugó un papel fundamental en la faceta artística y personal de su antepasado, será el hilo conductor del proyecto. Las piezas elegidas para este espectáculo evocan los lugares que recorrió durante su vida: España, Francia o Italia, entre otros. Una Europa de principios del siglo XX marcada por diferentes movimientos y corrientes artísticas como nacionalismo, impresionismo, verismo.