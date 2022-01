"Hasta el momento, no ha habido reacciones adversas de la vacuna del Covid-19 en embarazadas"

A las embarazadas siempre les surgen dudas sobre si vacunarse o no contra el Covid-19 durante el periodo de gestación. Es algo que, a pesar de que llevamos cerca de dos años conviviendo con el virus, no tiene una respuesta clara a día de hoy. GranadaDigital se ha puesto en contacto con el coordinador del Plan de Vacunas en Andalucía, David Moreno, que arroja algunos datos más específicos sobre la tercera dosis en embarazadas.

"Durante el embarazo ya hemos visto que funciona. Las vacunas son muy seguras", asegura Moreno a este medio. En Andalucía, no se ha registrado ninguna incidencia, "nada de problemas del feto, aborto o malformaciones". Además, estas declaraciones se complementan con todos los estudios que han salido a la luz estas últimas semanas. "Los niños que nacen, lo hacen sin problemas", señala el coordinador.

Según los datos que maneja la consejería de Salud, hay un porcentaje del 75 % de primeras y segundas dosis en mujeres embarazadas. Ahora con la dosis de refuerzo, la comunidad va actuar de un modo diferente. "La tercera dosis se va a poner antes si las embarazadas están dentro de algún grupo de riesgo y también si por edad les llega el momento de vacunarse", afirma Moreno.

Durante la gestación, aquellas mujeres que deseen vacunarse solo podrán hacerlo con Pfizer o Moderna, debido a que según elcoordinador del Plan de Vacunas andaluz, en España no se va a administrar más Janssen o AstraZeneca. Además, respecto a la variante ómicron que se está cebando en materia de contagios con la población mundial, "no se está viendo un aumento de casos y gravedad de esta variante ahora mismo", resalta.

El mensaje es claro. Las vacunas son totalmente seguras en embarazadas. Por ello, Moreno pide a aquellas mujeres embarazadas que no se hayan vacunado todavía que "no se lo piensen". "En Andalucía, tenemos un porcentaje de personas de entre 20 y 40 de un 15% que no han recibido su dosis". Por tanto, el coordinador anima a esas mujeres que no han recibido o les falta la segunda a "que se la pongan porque es un factor grave y pueden perder el bebé". En aquellas que ya estén vacunadas, "si les toca la dosis de refuerzo, es muy recomendable", concluye.

El Covid-19 se presenta más grave en embarazadas

A pesar de que hay pocas evidencias sobre la vacunación en mujeres embarazadas, cada vez salen a la luz más estudios realizados. Por ejemplo, los investigadores de Weill Cornell Medicine y NewYork-Presbyterian (Estados Unidos) sugieren a las mujeres embarazadas que no deberían retrasar la vacunación contra el Covid-19 hasta el final, por lo que las anima a inmunizarse durante el periodo de gestación o incluso hasta seis semanas antes de quedarse embarazadas, a fin de proteger al bebé y a ellas mismas durante todo el embarazo.

En el estudio, publicado el pasado 28 de diciembre en 'Obstetrics & Gynecology', analizaron cómo variaban los niveles de anticuerpos en la sangre de la madre y en la sangre del cordón umbilical del bebé en el momento del parto con el momento de la vacunación previa en casi 1.400 mujeres y sus bebés. Los investigadores descubrieron que los niveles de estos anticuerpos en el momento del parto tendían a ser más altos cuando el curso de vacunación inicial se producía en el tercer trimestre.

Los investigadores descubrieron que los niveles de estos anticuerpos en el momento del parto tendían a ser más altos cuando el curso de vacunación inicial se producía en el tercer trimestre.

En España recomiendan la dosis de refuerzo a partir de los seis meses

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recomienda a embarazadas una dosis de refuerzo a partir de los seis meses con Pfizer o Moderna.

"No existe ningún dato que sugiera que el riesgo de la tercera dosis sea distinto que el de las anteriores, ni para la madre ni para el feto", establece el documento, por lo que la recomendación de la tercera dosis se mantiene en los mismos términos que para las dos anteriores, y recuerda también que "las mujeres embarazadas presentan mayor riesgo de Covid-19 grave, ingreso en UCI y necesidad de ventilación mecánica que la población general, aunque el riesgo absoluto permanece bajo".

SEGO, junto el resto de sociedades científicas participantes en el documento de FACME, recomienda que la administración de esta dosis de refuerzo se realice preferiblemente a partir de la semana 14 de la gestación. A la luz de la evidencia científica disponible, SEGO entiende que el Ministerio de Sanidad incluirá la recomendación de la tercera dosis a las mujeres embarazadas en su próxima actualización de la estrategia de vacunación.