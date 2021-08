Güéjar Sierra trabaja para evitar desprendimientos en el Sendero del Tranvía

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra está llevando a cabo trabajos de estabilización de ladera y la zona exterior del túnel en uno de los tramos intermedios del Sendero del Tranvía, donde la presencia de fisuras y grietas en las rocas está generando caídas de bloques. En concreto la actuación se centra en el primero de los túneles, ubicado aproximadamente a medio kilómetro del paso de la ruta por el restaurante La Fabriquilla.

Tal y como ha explicado el alcalde, José A. Robles, “se trata de una de las sendas más transitadas del municipio, por lo que es una prioridad actuar cuanto antes para evitar daños personales o materiales provocados por alguna caída de rocas”. En este sentido, el regidor ha recordado que el tramo sobre el que se está actuando se encuentra cerrado al público desde finales de 2020, cuando un desprendimiento masivo de piedras bloqueó parcialmente la boca del túnel, dejando impracticable esta parte del sendero. “Por seguridad, es más conveniente evitar el tránsito de senderistas”.

El pasado mes de julio se realizó una visita técnica para evaluar el estado de la entrada y la salida de este túnel, que dio como resultado la presencia de diversas fracturas que generan desprendimientos de tamaño medio, situación que llevó al consistorio güejareño a intervenir para minimizar este riesgo e, incluso, a ampliar la zona de actuación al interior de la galería ante la aparición de nuevas zona de inestabilidad.

El proyecto contempla principalmente tres intervenciones. Por un lado, la mejora de las condiciones de seguridad y de los sistemas de sujeción de la malla existente en la ladera y su ampliación a la boca superior del túnel. Por otro lado, la instalación de una malla de triple torsión en las paredes y techo del interior del corredor con el objetivo de retener un posible derrumbe y garantizar la seguridad de los viandantes.

Respecto al origen de los desprendimientos, José A. Robles ha señalado que, con motivo de los cambios bruscos de temperatura sobre las rocas, sumado a las raíces de la vegetación y a la actividad sísmica sobre unos materiales con intensa estratificación y fracturación, es habitual que se generen este tipo de desprendimientos.

Las labores de estabilización durarán aún varias semanas más, tiempo durante el cual el camino seguirá cerrado. En este sentido, el alcalde ha hecho un llamamiento a los usuarios para que, por su propia seguridad, respeten las señales de prohibición del paso. “Les pedimos que tengan algo más de paciencia ya que, mientras se estén desarrollando los trabajos, no podemos garantizar la seguridad de los viandantes por lo que les rogamos encarecidamente que no traspasen las vallas y no pongan en peligro su integridad física”.