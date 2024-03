En el complejo mapa de trenes al que aspira Granada existen multitud de lunares que durante décadas han perpetuado lo que se conoce como déficit de infraestructuras. Desde el no soterramiento del ferrocarril a su entrada en la capital hasta el retraso que acumula la Variante de Loja. O incluso destacadas actuaciones que ni siquiera figuran en el debate, pero que permitirían a la provincia dar pasos de gigante en materia de conectividad, movilidad y cohesión territorial.

Tal caso puede ser la ausencia de un proyecto para crear una red de Cercanías. En España hay áreas metropolitanas y comarcas mucho más pequeñas que la de la Vega de Granada tanto en términos territoriales como sobre todo demográficos, que es lo que al final cuenta aquí, que la tienen.

Con todo, tanto la capital como el Poniente pueden al menos decir que están conectados al resto del país por tren y, aunque de aquella manera, a través de la Alta Velocidad. Sin duda, los dos puntos negros en materia de infraestructura ferroviaria de la provincia se encuentran en las comarcas del norte y la Costa Tropical. En el primer caso, por una sangrante reivindicación que tiene ya casi 150 años, la de la conexión de Motril y su puerto con la capital, y en el segundo por el desmantelamiento a mediados de los ochenta del llamado ferrocarril del Almanzora, que permitía la permeabilidad con el levante peninsular.

La Cumbre del Tren del pasado sábado volvió a evidenciar la unidad existente en las comarcas del norte respecto a la necesidad de recuperar la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Un eje que no sólo sería beneficioso para los dos territorios granadinos afectados, sino que también abriría una importante ruta comercial a través de la comarca del mármol almeriense y hasta la murciana del Alto Guadalentín. La repercusión económica para sectores como el hortofrutícola, la industria o incluso el turismo es incuestionable, algo que las patronales locales recuerdan con frecuencia. Tres representantes del mundo de la empresa en estas comarcas, Elisa de la Torre, vicepresidenta de la Asociación de Empresarios del Altiplano; Nacho Hervás, presidente de la Asociación Intersectorial de Empresarios de la Comarca de Guadix, y Javier Rubiño, presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost), ponen el matiz económico a la situación de demora.

Guadix y Baza, el sueño de un 'puerto seco' entre Algeciras y Valencia

Cada mes de septiembre, Guadix y Baza escenifican su histórica rivalidad en el Cascamorras, una celebración con siglos de historia que tiene como protagonista a la Virgen de la Piedad y a los vecinos de ambas ciudades, que pintan de negro al representante elegido cada año. Que ese pique es sano lo demuestra de manera inequívoca la imagen de unidad dada por los representantes civiles, políticos, económicos y ciudadanos de ambas ciudades el pasado sábado en el Museo Arqueológico bastetano. La recuperación de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca es prioritaria para el desarrollo de estas comarcas, a cuyo problema de la despoblación habitualmente se le aportan soluciones desde los púlpitos y estrados parlamentarios que no pocas veces parecen más brindis al sol que otra cosa.

La verdadera columna en la lucha contra la despoblación en el norte de la provincia de Granada pretende avanzar sobre la vía del ferrocarril. Para la vicepresidenta de la Asociación de Empresarios del Altiplano, Elisa de la Torre, es importante "no olvidar que este proyecto no sólo afecta a la provincia de Granada, sino también de la de Almería. En definitiva, atañe a toda Andalucía Oriental". De la Torre lo aborda desde varios frentes: "Si hablamos del sector turismo, que duda cabe que si tú puedes viajar en tren directamente desde el Levante hasta Granada, vas directamente por el camino más corto sin ninguna conexión por la costa y eso dinamizaría mucho el turismo en las dos provincias. Ahora hay que dar una vuelta que no tiene sentido o, por el contrario, coger el autobús". "En el tema empresarial –prosigue– en la comarca del Almanzora el tema del mármol mueve muchísimo contenedor. Es un transporte muy pesado que se movería de forma ecológica", refrenda.

La responsable patronal pone el acento en el proyecto de convertir a las comarcas de Guadix y el Altiplano bastetano en un 'puerto seco' o nodo de conexión logística entre Valencia y Algeciras, aprovechando la equidistancia con los que son los dos puertos de España que, por su situación geográfica, soportan un mayor tráfico de mercancías y contenedores, y también la "saturación" que sufren los suelos industriales de estas terminales. "El suelo de sus centros logísticos está saturado y estamos planteando tener un nudo logístico desde Valencia hasta Algeciras. A Valencia llegan los contenedores de Asia. Por Europa vienen los contenedores que van a América y a África los que van por Algeciras. Imagínate la cantidad de mercancía que cruza por España, y al final hay algunos contenedores que van directos, pero otros tienen que esperar y se generan retrasos".

En esa solución, insiste, juega un papel capital la recuperación de la línea férrea del norte de Granada porque "si tienes un nudo logístico por el que pasa el tren, y con el que los transportes pueden ser más ecológicos, es una ventaja". Y eso sin contar "la vida que traería a esta parte de Andalucía porque aquí estamos un poco más atrasados económicamente hablando, y estaríamos hablando de puestos de trabajo bien remunerados. Hablamos de puestos de aduanas u operadores logísticos. Dinamizaría la economía de nuestra zona y afectaría a la renta per cápita". De momento, tendrá que esperar. Aunque al menos, eso sí, la fase 0 del estudio informativo ya ha concluido. Es la primera de las cuatro en esta etapa inicial del proyecto y llega con excesivo retraso. "Tienen claro el proyecto, pero ahora falta ejecutarlo. Que Europa nos incluya en la Red Transeuropea de Transporte", concluye la representante patronal.

En la misma línea, el presidente de la Intersectorial de Empresarios de Guadix, Nacho Hervás, recuerda que "el tren es riqueza". "Las comarcas de la zona norte acusamos de forma acuciante el problema de la despoblación y el tren nos abriría mucho campo con la línea de Algeciras", avanza. Y pone como ejemplo la recuperación de las minas de Alquife, que "sacan mineral cada día por transporte terrestre, lo que conlleva el desgaste de la autovía" y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. De nuevo, la solución económicamente más rentable es también la más sostenible. Para Hervás, la vuelta del tren a las comarcas de Guadix y Baza también traería aparejada la posibilidad de "descentralizar la población" para así evitar la fuga demográfica en los varios municipios con apenas unos pocos centenares de habitantes que hay en esta zona de la provincia. El presidente de los empresarios de Guadix confirma que el sector aguarda "deseoso" el inicio de la fase 1 del estudio informativo porque "tenemos mucho suelo entre Guadix y Baza para hacer realidad ese puerto seco y también otro en Pulpí", este último en la provincia de Almería.

No muy lejos de allí, en la subestación de La Ribina, municipio de Antas, concluirá la Línea de Alta Tensión 400 Kv, conocida como autopista eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina. Una actuación en la que también van de la mano el norte de la provincia de Granada y el sector septentrional de Almería y cuyo trazado granadino desde la localidad atarfeña de Caparacena hasta la ciudad bastetana concluyó en noviembre de 2022. También parecía que no iba a llegar nunca. Un precedente positivo sobre el que trabajar y en el que fijarse.

Motril, un futuro portal para la industria exportadora de Jaén o La Mancha

"En Motril sólo llevamos 140 años de reivindicaciones". La frase es del presidente de Aecost, Javier Rubiño, quien no se cansa de denunciar que la desconexión ferroviaria convierte a la capital de la provincia en "la única que no tiene salida al mar con tren" y a la de la Costa Tropical en "el único puerto de interés general del estado sin conexión ferroviaria". "Además, somos el puerto con mayor crecimiento porcentual del sistema español. Algo muy llamativo como también lo es el hecho de que el Corredor Mediterráneo, desde Almería, se terminara yendo por el interior en lugar de por la Costa", deja caer.

En efecto, la decisión de Bruselas hace más de una década de optar para la ruta interior, a través de Granada capital y Antequera, para el abreviado como CORR 3 en detrimento de la del litoral cayó como un jarro de agua fría en ciudades como Motril o Málaga, cuyo alcalde llegó a afirmar que se había preferido escoger "la Andalucía del Guadalquivir". Quizás aquel contingente resuelto negativamente para la Costa Tropical habría abierto la puerta al tren Granada-Motril, cuyo proyecto parece estar condenado a no salir nunca del cajón y que no haya parado de recibir un varapalo tras otro. El último, su no inclusión en la Red Transeuropea de Transporte, llevó a Luisa García Chamorro, alcaldesa motrileña, ha asegurar con decepción que "Europa no ha visto que esto sea una necesidad".

Para Javier Rubiño, en paralelo, supone un freno incalculable a la capacidad de crecimiento de las empresas del litoral granadino: "Imagínate la capacidad de exportación e importación que le podríamos dar a todas las empresas de la zona de influencia del Puerto de Motril. Ya no es que sea Motril o Granada capital, es que es Jaén o Ciudad Real. Esa industria de La Mancha, Jaén o Granada tiene una capacidad de importación y exportación enorme. Y eso sin tener en cuenta el impacto de la huella de carbono. Somos, junto a Almería, el área con mayor productividad de agricultura intensiva que tenemos de la zona. Todos esos camiones tiran de gasoil, mientras que de otra manera ese transporte se haría de manera sostenible".

La cortapisa que supone el no desarrollo de esta infraestructura se ve muy claramente sobre el terreno. Y el presidente de Aecost lo ilustra con un ejemplo. "Tenemos un suelo industrial en el Puerto de Motril, el PUE-1, cuyo mayor propietario es la Junta de Andalucía y llevamos quince años sin poder desarrollarlo porque no hay empresas del sector industrial que se fijen en esta zona para implantar su actividad por culpa de las conexiones". Rubiño también lo enfoca en el turismo, porque "para venir a la Costa de Granada te merece la pena coger el AVE a Málaga y alquilar un vehículo desde allí. Ir a Motril desde Madrid es un problema si no tienes coche. Con todo, elogia la capacidad de transformación y dinamización de las empresas locales para sortear la falta de inversión del estado. "La industria de la Costa Tropical agroalimentaria es pionera a nivel mundial, y empresas como Grupo La Caña o Cooperativa La Palma, que venden tomates a toda Europa, compensan esas pérdidas con su capacidad, su productividad y los productos tan buenos que tienen", explica antes de rematar que "esto afecta tanto a la hostelería como al turismo, la exportación, la importación o la fabricación. A todos los sectores".