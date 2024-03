El AMPA del Jean Piaget en Ogíjares convoca una sentada por una "Educación Especial de calidad"

La situación actual en el Colegio Jean Piaget en Ogíjares ha hecho saltar las alarmas entre el equipo docente y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, que han expresado su inquietud y desacuerdo. Este centro público de Educación Especial denuncia la modificación de los puestos específicos que ocupan sus profesores. La propuesta, presentada a través de un borrador, afecta a un total de once maestros que ven en peligro su trabajo.

Desde el centro de este municipio granadino se hace hincapié en las consecuencias negativas que la falta de continuidad de los profesores puede tener en el aprendizaje de los alumnos. La AMPA y los docentes piensan que esto puede implicar un retroceso tanto en el funcionamiento interno del colegio, como en las relaciones externas que se tienen con las familias y la colaboración con estas. Además, ponen en valor la formación específica que se les solicitó en la Resolución de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para llevar a cabo una atención especializada del alumnado. Para la convocatoria a la que accedieron, los maestros del Jean Piaget tuvieron que presentar un proyecto cuyo fin era demostrar las facultades, capacidades y sus conocimientos en materia de organización y funcionamiento de este tipo de centros. Dicho trabajo se enfocó en un plan de intervención específica para los alumnos escolarizados aquí. Destacan como fundamental estar en posesión de experiencia previa en centros de Educación Especial, para así ofrecer una enseñanza de calidad.

El equipo de GranadaDigital ha contactado con Fina, la presidenta de la AMPA, la cual muestra su rechazo a esta medida. Resalta la importancia que tiene el tiempo para que los alumnos se adapten a los profesores, que es mayor del que se desprende de la propuesta. “Las familias ven que baja la calidad de enseñanza. Las clases son homogéneas y esto se pierde si vienen profesores distintos cada año”. Fina denuncia la catástrofe que esto supone para el Jean Piaget, mientras la situación se desborda. Además, considera que el borrador no tiene en consideración la vocación, la dedicación ni la implicación con los hijos. Aún no contempla soluciones reales ante una circunstancia que solo entienden aquellos que visitan el centro. Se sienten menospreciados y que no tienen la misma importancia que otros centros de educación. Teme que se acerque el mes de junio y se confirmen los destinos, de cara a septiembre, de docentes nuevos de los que desconocen su experiencia.

Peticiones desde el centro

Entre las peticiones de la AMPA y el resto del equipo se encuentran la estabilidad en las rutinas diarias del alumnado, continuidad, calidad educativa y, como mínimo, un curso más para justificar todo ello. Concretamente, solicitan la conservación de los siguientes puestos de trabajo: Maestro/a de Pedagogía Terapeútica, Maestro/as de Audición y Lenguaje, Maestro/a de actividades físico-deportivas en el Medio Acuático y Maestro/a de Pedagogía Terapéutica que atiende a alumnado en programas de Transición a la Vida Adulta y Laboral. La sentada tendrá lugar el miércoles 20 de marzo a las 10:00 en la entrada del centro.