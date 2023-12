Censuran que la línea ferroviaria Granada-Motril se quede fuera de la Red Transeuropea

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha lamentado este jueves que el último acuerdo sobre la Red Transeuropea de Transportes "ha vuelto a olvidar" a la Costa Tropical dentro de las modificaciones de su línea ferroviaria y no va a incluir la línea Granada-Motril, de modo que el puerto motrileño seguirá siendo el único de interés general que no esté conectado con las líneas ferroviarias hacia Madrid y, a su vez, hacia Europa.

"Lamentablemente hoy ha llegado el regalo de Europa a la ciudad de Motril y a toda nuestra comarca en forma de carbón, ya que a pesar del esfuerzo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía, además de la sociedad civil y de la propia Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical y sus asociaciones, Europa ha hecho oídos sordos y no va a incluir esta línea importantísima dentro del mapa ferroviario europeo", ha lamentado la alcaldesa.

"Europa no ha visto que esto sea una necesidad, teníamos la esperanza de que se incluyera y ahora vamos a esperar otros diez años para que se vuelva a abrir la opción de incluir nuevas líneas dentro del trazado ferroviario europeo", ha dicho García Chamorro, quien ha apostillado que "el Gobierno central no habrá presionado lo suficiente para incluir esta línea".

La noticia cae como un jarro de agua fría sobre toda la comarca que ve estas infraestructuras necesarias para el desarrollo económico, crecimiento, empleo y conectividad de la zona.

Del mismo modo, la primera edil ha recordado "los reiterados incumplimientos con la Costa Tropical, los espigones que no terminan de llegar, las conducciones de Rules que están llegando, nunca mejor dicho, con cuenta gotas y ahora de una infraestructura como esta que no solo era beneficiosa para nuestro puerto, sino también para nuestra agricultura, ya que no es lo mismo hacer el transporte en camión hacia Europa que hacerlo en ferrocarril, no solo por el ahorro de costes sino por la propia calidad del producto que exportamos a consumidores del norte de Europa".

La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento, en conjunción con todos los organismos y administraciones implicadas, seguirán trabajando en el desarrollo de estas infraestructuras "aunque tengamos que esperar diez años para ver de nuevo esta oportunidad".

La Junta acoge con "estupefacción" la "exclusión" del tren Granada-Motril

El Gobierno andaluz ha acogido con "sorpresa y estupefacción" que la conexión ferroviaria Granada-Motril no se incluya en el acuerdo provisional sobre la red europea de Transporte alcanzado anoche entre el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo de la Red Transeuropea, y afirma no entender las razones de una "exclusión" que mantiene al Puerto de Motril como el único de interés general del Estado sin conexión ferroviaria, "pese a ser vital para la economía de la Costa Tropical y de toda la provincia".

"No entendemos cómo Europa deja fuera un proyecto sólido, con gran respaldo social y que generará también importantes beneficios medioambientales. Esta decisión es un jarro de agua fría para los granadinos, que habían puesto sus esperanzas en la unidad en torno a la inclusión del tren Granada-Motril, más aún cuando en abril se aprobó la propuesta en el Parlamento Europeo", ha señalado en declaraciones a Europa Press la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Ha incidido así en que el Gobierno de España, que "se comprometió a lograr la inclusión del proyecto y que ha ostentado este semestre la Presidencia española de la UE", debe dar "explicaciones" y justificar las razones por las que no se han tenido en cuenta las "legítimas reivindicaciones" de la Costa Tropical.

"Al ser sólo un acuerdo provisional, todavía están a tiempo de remar en la misma dirección del Gobierno andaluz y hacer saber a la Unión Europea la importancia capital que tiene esta conexión por tren", ha agregado la consejera.

Aguilera dice que el PSOE trabajará hasta situar al tren a Motril como "prioridad de las políticas europeas"

La europarlamentaria del PSOE Clara Aguilera ha asegurado que desde su formación, con el resto de agentes políticos, sociales y económicos de la costa de Granada, seguirán "trabajando para situar el tren a Motril como una prioridad de las políticas europeas de transporte".

Así se ha pronunciado en una nota tras conocer que la Comisión Europea de Transportes ha hecho decaer la enmienda promovida por el Grupo Parlamentario Socialista Europeo para la inclusión del ramal Granada-Motril en la Red Transeuropea de Transporte, que el Europarlamento aprobó el pasado mes de abril y que aceptó el Consejo.

Aguilera ha subrayado que el PSOE "no solo mantendrá la defensa de este proyecto, sino que continuará trabajando intensamente, como ha hecho hasta ahora, para que esta infraestructura ferroviaria se convierta en una realidad".

Así, ha explicado que "fue la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo la que impulsó el registro de la citada iniciativa para que se incluyera el tramo Granada-Puerto de Motril en la Red Global Ferroviaria Europea y pudiera optar en un futuro a fondos europeos".

La europarlamentaria socialista ha destacado también el "apoyo expreso" del Gobierno de España al tren a Motril, como así lo puso de manifiesto en su visita al municipio motrileño el pasado mes de abril la que fuera ministra de Transportes Raquel Sánchez, quien valoró la "necesidad" de esta conexión entre la capital y el litoral granadino.

"Un paso clave, puesto que era necesario el respaldo del Ejecutivo estatal cara a la Unión Europea", ha apuntado Aguilera, que ha lamentado que finalmente "no haya prosperado esta enmienda por decisión de la Comisión Europea de Transportes que no ha aceptado enmiendas que no estuvieran sustentadas por informes técnicos de la UE".

En ese contexto, ha aseverado que "persistiremos en esta lucha, con la misma intensidad, por lo que ahora toca remangarse", y ha valorado "el esfuerzo y trabajo realizado por el Puerto de Motril y por otros agentes políticos, sociales y económicos".