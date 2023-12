Los granadinos llenan la cesta de la compra para Navidad

El día a día de un mercado tiene una belleza singular. El color de sus puestos, la vida de sus pasillos y la sólida relación entre los negocios y sus clientes de toda la vida. La actividad en Merca80, punto neurálgico dentro del comercio del Zaidín, está in crescendo desde antes de iniciar diciembre debido a la cercanía de la Navidad y sus fechas más señaladas, en las que las familias se sientan a la mesa para compartir las fiestas y debatir entre distintas generaciones el 31 de diciembre en que canal se tienen que ver las campanadas. Estas citas traen consigo la tarea de llenar la cesta de la compra. Hay granadinos que ya tienen buena parte del género comprado y otros que optan por esperar a que el calendario avance para adquirir los alimentos. Clientes y comerciantes de Merca80 cuentan cómo marchan las compras en las semanas previas a las fiestas.

El tirón arranca antes de diciembre

"Ya hace medio mes, por lo menos, que la gente se está preparando para la Navidad", apunta uno de los trabajadores de una carnicería a GranadaDigital. Su apreciación coincide con la de otros puestos que han notado ya el tirón de la Navidad. Como siempre, multitud de clientes preguntan a sus profesionales de confianza cualquier duda respecto a los procesos de congelación para que la prevención no esté reñida con la buena cocina.

No son pocos los ciudadanos que aseguran que ya tienen en casa los productos imprescindibles para los platos principales de Nochebuena y Nochevieja. También hay personas que no tienen prisa ninguna, como el caso de una mujer que cada año espera con paciencia para comprar "fresco" debido a que en su hogar no se congregan muchos familiares.

En un mercado con tanto tránsito como Merca80 caben incluso las respuestas más insospechadas. "No he venido a comprar. Voy a mirar los precios y luego se los cuento a mi mujer", espeta un hombre con firmeza. Las técnicas de scouting del deporte profesional han llegado ya a la cesta de la compra navideña. Por otro lado, una mujer confiesa que este año ha dicho a sus hijos que les espera para el día de Navidad, pero que en Nochebuena no va a guisar. No son pocas las personas de la tercera edad que por unas circunstancias u otras no piensan ya en las grandes cenas, como un varón que detalla que compra "al día" lo que necesita.

El debate de los precios

Cada año, esta misma época suscita que la población mire con especial atención a la modificación de los precios, una práctica muy presente desde que acudir al supermercado se ha convertido en una sesión de acupuntura. La creencia popular siempre dice que los importes se encarecen, especialmente los de los clásicos que no faltan en casi ninguna mesa. Esto no afecta a personas como un hombre que revela que en su casa "lo mismo nos apañamos con unas albóndigas o pollo". Una joven sí declara con sobriedad que en su familia apuestan por lo tradicional, a excepción de "bebidas espirituosas".

Una comerciante del mercado aborda al micrófono de GranadaDigital para aclarar que únicamente suben "ciertos artículos porque la demanda es tan grande que no podemos abastecer a todos". Es el caso del "marisco" o el "cordero", según la responsable. "El resto de alimentos, como la fruta, la verdura, otros tipos de pescado o de carne no se sube el precio", afirma. "Nos da mucha cosa que siempre se diga que los precios suben y suben", añade. Asimismo, detalla que la demanda comenzó a crecer "desde mitad de noviembre". "La gente tiene mucho miedo y viene antes a comprar", recalca.

Hay una parte fundamental del menú navideño que si espera para ser comprado más tarde: los embutidos. Así lo señala la propietaria de una charcutería de Merca80 con 40 años de experiencia en su haber. "Confío en que la gente se vuelque y empiece otra vez a comprar. Les aconsejo que pueden venir unos días antes o hacer los encargos", explica.

La comerciante espera que "sea mínimo como el año pasado", aunque es consciente de que depende del "bolsillo de la gente". Esta charcutera si habla de un "subidón" general de los precios, pero hace hincapié en que la Navidad no es la causa. "Lleva subiendo desde que quitaron el IVA el 4% de los lácteos y todo eso. Quitaron el 4 y subió el 16%. La gente no es tonta", afirma. Por último, indica que tras la Navidad podrá contar "cómo ha ido la historia". Llenar la cesta de la compra para Navidad es mandado que parece similar al que se hace cualquier otro día, pero está claro que en casa casa puede haber una forma distinta de proceder según las necesidades existentes.