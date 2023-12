"Quería terminar la temporada bien porque este club me lo ha dado todo y quería salir bien de mi Granada", ha expuesto ante las cámaras de DAZN Bryan Zaragoza, extremo del conjunto rojiblanco, tras el encuentro de este lunes frente al Athletic. Cuestionado por su traspaso, el atacante ha reconocido haber vivido "una situación complicada, porque había muchos clubes detrás". "Cuando viene la situación del Bayern de Múnich, no me lo pienso dos veces, porque es un club que me encanta, por cómo juega y por historia", ha añadido.

En lo que respecta al empate entre su equipo y el Athletic, el malagueño ha valorado la ruptura de la racha negativa. "Mejor un punto que no quedarte con nada tras la dinámica que llevamos arrastrando", ha argumentado el atacante, quien ha resaltado "la positividad del equipo, cómo se ha rearmado después de una situación amarga", en relación al fallecimiento del abonado granadinista en pleno partido este domingo. "Que en paz descanse Antonio", le ha dedicado.

A este respecto, ha detallado la complejidad de la situación para los jugadores. "El partido, supuestamente, no se iba a jugar hoy. Nos confirmaron ayer por la noche que se jugaba hoy", ha indicado, en la misma línea que su entrenador en rueda de prensa. Pese a ello, ha hecho hincapié en lo positivo: "El equipo ha dado la cara y ha competido".

Por último, cuestionado acerca de la propuesta futbolística de Alexander Medina, Bryan Zaragoza ha detallado que el uruguayo pide a sus pupilos que sean "un equipo agresivo". "Que tengamos la pelota y que, cuando robemos, corramos hacia arriba", ha sintetizado el malagueño.