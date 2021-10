GranadaConectada nace para posicionar la provincia, generar debate y "hacerlo con los que saben"

Ocho foros, ocho temáticas y una meta: poner la provincia de Granada en el centro del debate con el objetivo de hacerla crecer. Bajo esta premisa ha sido presentada este miércoles GranadaConectada, la iniciativa con la que la Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de Empresarios, en colaboración con CaixaBank, pretenden ensamblar los engranajes de los distintos agentes económicos y sociales de la provincia en un momento de vital importancia, justo a las puertas de la recuperación pospandemia. Bajo el lema 'Es el momento de los que saben', y junto a un vídeo que recoge los atractivos y singularidades de la provincia, se ha puesto de largo la que está llamada a ser unas de las citas que marquen la agenda en el curso político y económico ya en marcha.

Así lo ha explicado el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuerva, quien ha ejercido de maestro de ceremonias en un acto al aire libre que ha atraído la atención no sólo de los medios e instituciones convocados, sino también de espontáneos y transeúntes –muchos de ellos turistas– que en ese momento paseaban por la Plaza de las Pasiegas. Acompañado por el director de CaixaBank en Andalucía Oriental, Juan Ignacio Zafra, Cuerva ha destacado la importancia de que el nuevo foro sirva para que el mundo empresarial pueda "dar a las administraciones las herramientas necesarias para salir de la vorágine que les hace mirar al corto plazo". El acto también ha contado con la presencia y las intervenciones del alcalde de Granada, Paco Cuenca; el presidente de la Diputación, Pepe Entrena, y delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Pablo García.

Como toda gran obra que se precie, GranadaConectada se estrenará en un gran escenario. Ni más ni menos que en el Nuevo Los Cármenes el 29 de octubre a las 17.00 horas, con un primer encuentro centrado en el deporte que contará con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el motrileño Luis Rubiales, o la periodista de Movistar Plus Mónica Marchante, entre otros. En su intervención, Cuerva ha reseñado los tres objetivos prioritarios de todos estos encuentros: "Primero, posicionar nuestra tierra, que es lo más importante. Segundo, generar debate e incluso polémica. Y tercero, contar con los que más saben".

Este primer encuentro tratará de resolver algunos de los interrogantes que durante décadas han atribulado a los aficionados de la provincia: ¿Puede Granada tener varios equipos en la élite del deporte? ¿Se pueden explotar más los deportes de invierno? ¿Qué pasa con las disciplinas que no gozan del favor mayoritario del público? También se conocen ya algunos participantes del segundo foro, que será sobre turismo y gastronomía, y tendrá lugar en el excelente Hotel El Mirador de Loja, del Grupo Abades, y al que asistirán el cocinero Ferran Adriá, la periodista de Atresmedia Rocío Martínez, la chef y propietaria de Damasqueros Restaurante, Lola Marín, y el consejero delegado de Grupo Abades, Julián Martín. Comunicación y publicidad; cultura; agroindustria y el agua; ciencia, tecnología, empresa e innovación; salud y economía son las otras seis temáticas.

Hacer realidad el 'Todo es posible en Granada'

En términos similares a los de Gerardo Cuerva se ha expresado el director de CaixaBank en Andalucía Oriental, Juan Ignacio Zafra, quien ha definido el proyecto como "un vértice en cuyos lados podemos impulsar nuestra tierra", y cuya potenciación y crecimiento –ha asegurado– son unos de sus mayores motores personales y profesionales en el día a día. Para Zafra, tres son los ejes principales que motivan este encuentro. De un lado, el hecho de poder practicar el debate y que éste sea un elemento de mejora diario. Por otro, el factor histórico, con dos fechas –1892 y 1964, las de las fundaciones de la Caja General de Ahorros y el Banco de Granada– en el horizonte.

No en vano, el responsable de banca considera que la entidad financiera que dirige en el sector oriental de Andalucía es "heredera histórica", circunstancia que avala una cuota de penetración del 53% en el mercado granadino. En último término, ha aludido a la idea de "innovación", que ha definido como "estar donde hay que estar". Y es que Zafra considera que la provincia atraviesa un momento "crítico e importante". "O vamos hacia adelante o vamos hacia adelante", ha resumido sin ofrecer alternativa posible.

Hacer realidad ese aforismo que sentencia que 'Todo es posible en Granada' es otro de los grandes objetivos de GranadaConectada. Para el alcalde de Granada, cuyos problemas con el micrófono han puesto un punto ameno más a la jornada, ha querido fijarse en el entorno para estimular a los presentes. "¿Quién nos iba a decir hace un año que veríamos la Plaza de las Pasiegas llena de turistas extranjeros como lo está en este preciso momento?", se ha congratulado de manera retórica. Paco Cuenca ha recogido el guante de Cuerva al matizar que el cortoplacismo no está únicamente en la política, "sino también en la empresa", y ha apelado a la unidad para sacar los proyectos adelante.

El primer edil ha puesto en valor el Acuerdo de Ciudad consensuado con el resto de fuerzas políticas, la visión de Granada en clave metropolitana y con una población de medio millón de habitantes y su modelo productivo, del que ha dicho que "tiene que dar un salto de calidad" pese a ser ya referente a nivel de inteligencia artificial o científico, con el acelerador de partículas. "Desde que nos explicasteis el proyecto nos volcamos con GranadaConectada. No va a existir ninguna solución si no trabajamos desde el marco de la alianza", ha defendido para, acto seguido, referirse a una conversación reciente con Miguel Ríos en la que el cantante le aseguraba que "en Granada tenemos derecho a ser lo que queramos".

"Un punto de inflexión"

Cuenca se ha referido al equilibrio territorial de la capital, algo que en clave provincial ha desgranado también el presidente de la Diputación, Pepe Entrena, quien ha recordado las buenas cifras de renta per cápita conocidas recientemente. El máximo responsable de la institución supramunicipal ha calificado el acto de "muy importante" y se ha retrotraído a los meses en los que se mantenían reuniones para acercar el IFMIF-Dones a la provincia, contraponiendo esos encuentros con las realidades ya consumadas respecto al acelerador. "Tenemos una provincia única, pero tenemos que potenciarla con un desarrollo equilibrado", ha apuntado.

En esa tarea también se ha mostrado solidario y colaborativo el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García. El máximo representante de la institución autonómica en la provincia ha definido estas jornadas como un "punto de inflexión" en un momento clave en el que "combatimos a un enemigo que sigue estando presente, el virus". No obstante, ha destacado las buenas cifras de hospitalización actual y ha sintetizado aludiendo al que es uno de los puntos fuertes de la administración andaluza en este mandato, las infraestructuras: "No podemos estar conectados si no son suficientes y adecuadas". Tras avanzarse en los proyectos ferroviarios o a nivel de carreteras, García ha emplazado a los presentes a volver a mirar "a los aviones y el aeropuerto", al tiempo que ha aplaudido la política de relajación impositiva de la que hace bandera el presidente Moreno Bonilla.

Tal y como explica el dosier del proyecto, GranadaConectada se valdrá de una sede virtual –la de su propia web– y varias sedes físicas que serán "dinámicas", aprovechando las principales localizaciones de Granada capital y provincia. El foro se complementará con un documento anual que incluirá las propuestas y el posicionamiento de la capital como ciudad referente y presenta a la provincia como "la mejor opción para cualquier evento que quiera presumir del telón de fondo más bonito del mundo". "Un gran ejemplo –concluyen los organizadores– de que el cambio es posible".