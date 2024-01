Cuando las manecillas del reloj toman una posición cercana a las 20:30 horas, Rosa Oliver empieza a buscar las linternas. "En mi casa es que se sabe cuándo se va a ir porque disminuye la intensidad de las luz en las bombillas", advierte. No pasan muchos minutos hasta que su avance torna en oficialidad. La plazoleta de su domicilio se queda a oscuras y en ella brota el nerviosismo. Acaba de finalizar la carrera de Trabajo Social, a falta únicamente de la entrega del Trabajo Fin de Grado (TFG). Una prueba dura que despierta cierto temor en la joven granadina. No tanto por lo académico, sino por lo que supone desarrollar una investigación de este calado sin electricidad. "Me da miedo que llegue la hora de realizarlo y volver a como he estado estos años atrás, que tenga que ser todo a oscuras y tenga que irme de mi casa porque no hay luz", se encoge.