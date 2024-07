¡Campeones de Europa! Granada desata su locura tras la victoria de La Roja contra Inglaterra

La gran fiesta se vivió en la explanada del Palacio de Congresos, donde miles de granadinos se reunieron para presenciar la final de la Eurocopa 2024.

Este domingo se ha vivido una final soñada en la explanada del Palacio de Congresos, donde miles de granadinos se han reunido para ver en una pantalla gigante la gran final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Todos con sus camisetas, banderas y caras pintadas, llegaron con la gran ilusión de ver a La Roja lograr el triunfo y levantar la ansiada copa.

Con un optimismo, respaldado por el gran rendimiento del equipo a lo largo del partido, los asistentes han llegado hasta este punto para ser parte de un momento histórico, esperando que la Selección Española se llevara la cuarta Eurocopa de su historia.

Aunque se sentía el nerviosismo propio de una final, el ambiente de festividad ha marcado esta jornada. Al ritmo de cánticos y gritos, los granadinos alentaron desde el minuto inicial al equipo español, con la sensación de que podría ser una noche inolvidable.

La primera parte se vivió con gran tensión. Aunque no hubo muchas oportunidades claras para ninguno de los equipos, se sentía un dominio de la pelota por parte de los españoles, lo que generaba aires de optimismo. Pero, al inicio del segundo tiempo, la euforia se ha desatado con el gol de Nico Williams: una explosión de saltos, abrazos y gritos de "Olé, olé" y "Yo soy español", celebraban el triunfo parcial.

En el minuto 73, el empate anotado por Inglaterra generó cierto nerviosismo y tensión entre los granadinos, aunque la esperanza se mantenía intacta.

Todo cambió en el minuto 86, cuando España marcó su segundo gol, que desató el desenfreno entre los aficionados hasta el término del encuentro. Llegó así el pitido final y, con los brazos arriba, un grito resonó en toda Granada: ¡Somos campeones de Europa!

El pitido final dio rienda suelta a la fiesta, y la locura se desató en la explanada de Congresos al son de bengalas, cánticos y muchos abrazos. Todos han vivido el momento cantando "We are The Champions" con mucha emotividad y jolgorio. Tras la gran final, los granadinos continuaron con la música, los bailes, los gritos y los pitidos de los coches resonando por toda la ciudad. Ahora es el momento de celebrar junto a la Fuente de las Batallas un momento icónico para la Selección Española de Fútbol. La Roja corona su cuarta Eurocopa.