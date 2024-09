Granada se vuelve a llenar de cultura con Mikel Izal, Noa, Camela y el Granada Sound

Granada vuelve a resplandecer por su vibrante oferta cultural. La llegada de septiembre ha hecho que la gran variedad se amplíe, convirtiéndose en uno de los principales focos de actividades artísticas y de entretenimiento. Con una agenda rica en eventos, la provincia brillará con propuestas para todos los públicos, desde conciertos y exposiciones hasta teatros y festivales.

Otro de los atractivos de la agenda cultural son las ubicaciones donde se celebran estos conciertos y espectáculos. El ciclo '1001 Músicas-CaixaBank' en el Teatro del Generalife, el Granada Sound en el Cortijo del Conde, el Teatro municipal Isabel La Católica o el Carmen de los Mártires, entre otros, son algunos de los espacios que acompañarán a la magia y encanto de esta programación cultural.

1001 Músicas-CaixaBank: Mikel Izal + Noa (Teatro del Generalife. 13 y 14 de septiembre - 21:30 horas)



El ciclo '1001 Músicas-CaixaBank' continúa su recorrido en el Teatro del Generalife con una amplia oferta musical para este mes. Tras estrenarse este mes con Vetusta Morla, después de la cancelación por la lluvia del concierto de The Psychedelic Furs, Noa llega este viernes para presentar su nuevo espectáculo 'Best of Noa', un recorrido por sus más grandes éxitos y los momentos más destacados de su carrera.

Del mismo modo, el sábado siguiente llegará Mikel Izal, el talentoso artista español que alcanzó la prominencia en la escena musical con la banda IZAL. Tras arrancar su proyecto en solitario, su nuevo álbum promete una experiencia increíble para los presentes.

Granada Sound (Cortijo del Conde. 13 y 14 de septiembre - 18:00 horas)



Considerado como uno de los festivales por excelencia de la música indie, su ubicación en el Cortijo del Conde permite que para esta edición haya hasta cuatro escenarios distintos (Alhambra, José Cuevo, La Placeta y el Búnker), siendo este último dedicado al sonido electrónico.

En los demás emplazamientos, durante estos días se encontrarán artistas de una talla nacional e internacional reconocida. Crystal Fighters, Dani Fernández, Shinova, Carlos Sadness, Cupido, Arde Bogotá, Ginebras, La La Love You, Iñigo Quintero o Natalia Lacunza, entre otros muchos grupos y artistas, pondrán pasión y emoción a la capital granadina con sus presencia.

Camela (Campo de la Alameda, Baza. 13 de septiembre - 22:30 horas)

El mítico grupo español acudirá a las fiestas de Baza para cerrar una de las últimas festividades de la provincia. Camela sigue siendo querido en cualquier zona de España. La banda, que cuenta como el segundo grupo español con más ventas en las últimas tres décadas, Dionisio Martín y María de los Ángeles Muñoz serán protagonistas del cierre de una de las últimas fiestas veraniegas.

Agenda musical en Granada

Jueves 12 de septiembre

21:30 horas - Guitarmageddon + Jam Session Blues. Lemon Rock (5 euros)

22:00 horas - Jam Session Jazz. Ool Ya Koo (5 euros)

Viernes 13 de septiembre

18:00 horas - Granada Sound: Crystal Fighers + Dani Fernández + Shinova + Carlos Sadness + Cupido+ Delaporte + Samuraï + La Paloma y más. Cortijo del Conde

18:00 horas - Arena Polar. Paseo del Salón

21:00 horas - Brutal Thin + Xkrude + Fire of Chaos. Sala Riff, Armilla (13 a 15 euros)

21:30 horas - 1001 Músicas: Noa. Teatro del Geralife (50,75 euros a 94,75 euros)

22:00 horas - Orgullo Follonero + Letter Joker. Rocknrolla (5-6 a 8 euros)

22:00 horas - El Oso y sus sabandijas. Ool Ya Koo (10 euros)

22:30 horas - Camela. Campo de la Alameda, Baza (30 euros)

22:30 horas - Radio Crooner. Carlota Braun

23:00 horas - Los Ejecutivos. Sala Premier

Sábado 14 de septiembre

18:00 horas - Granada Sound: Arde Bogotá + Ginebras + La La Love You + Elyella+ Natalia Lacunza + Sexy Zebras + Cariño + Malmö 040 + Tu otra bonita y más

18:00 horas - Puertas Abiertas Escuela de Jazz. Ool Ya Koo (10 euros)

18:30 horas - Ginger Mate. Lemon Rock (3 euros)

19:30 horas - Marthyrium + Orthodoxy + Voidescent + Necroracle. Sala Riff, Armilla (15,47 euros)

19:30 horas - Mente Fría + Dark Libra. Paseo del Salón

20:30 horas - Caro Raro + Los B.E.S.O.S + Mar Louise. Planta Baja (7 a 10 euros)

21:30 horas - 1001 Músicas: Mikel Izal. Teatro del Generalife, Granada (72,75 a 111,25 euros)

21:30 horas - Damalia + Nueve R + Candycanè. Sala Víbora (8 euros)

22:00 horas - Baza Latino: Nyno Vargas + Joana Santos + JC Diamante + Dani MDR. Campo de la Alameda, Baza (20 euros)

22:00 horas - Lazy All. Rocknrolla (10 euros)

22:30 horas - Feeling and Groove. Carlota Braun (10 euros)

23:00 horas - Mymonkey Ettore. Sala Premier

Domingo 15 de septiembre

18:30 horas - Cordovas + Johny Strykes + Burrianca. Lemon Rock (19,80 a 21 euros)

19:00 horas - Serpiente Negra: The Stems. Planta Baja (10 a 13 euros)

19:00 horas - Lorca, del flamenco al jazz. Espacio Escénico Ciudad de Maracena (15 euros)

20:30 horas - Parker Without Strings: tributo a Charlie Parker. Ool Ya Koo (7 euros)

Martes 17 de septiembre

21:30 horas - Mymonkey Ettore. Lemon Rock

23:00 horas - Toni The Wise. Sala Premier

Miércoles 18 de septiembre

21:30 horas - Jaguardiente. Lemon Rock

23:55 horas - Fiesta El Teteo

Eventos y espectáculos

Jueves 12 de septiembre

19:00 horas - FlamencoEñe. Centro Federico García Lorca (8 euros)

20:00 horas - Lo mejor de 'La Señora Escolástica'. Teatro CajaGranada

21:00 horas - FlamencoEñe Off. Planta Baja

2:00 horas - Moncho Chavea. Caseta Municipal Huétor Tajar

Viernes 13 de septiembre

09:30 a 14:00 horas y 17:00 a 22:00 horas - Jornadas de Colonias Felinas: Colegio de Veterinarios. Auditorio Caja Rural

19:00 horas - FlamencoEñe. Centro Federico García Lorca (8 euros)

21:00 horas - FlamencoEñe Off. Planta Baja

21:00 horas - La Tragedia de Macbeth de William Shakespeare

23:00 horas - Carlos Baute. Caseta Municipal Huétor Tajar

Sábado 14 de septiembre

20:00 horas - Morricone y 100 años de cine. Auditorio Manuel de Falla

21:00 horas - La Tragedia de Macbeth de William Shakespeare. Teatro municipal Isabel La Católica

21:00 horas - Estrella Morente, Soleá Morente y Kiki Morente. Mirador de San Nicolás

Domingo 15 de septiembre

12:00 horas - Sacromonte: Juan Habichuela nieto. Carmen de los Mártires

19:00 horas - Festival de Cine Flamenco de Granada: Inauguración. Teatro municipal Isabel La Católica.

Miércoles 18 de septiembre