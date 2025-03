Patri Psicóloga llega a Granada con un nuevo espectáculo que da "claves para vivir mejor"

¿Qué pasaría si unos extraterrestres de una galaxia muy lejana vinieran a visitarnos a la Tierra tras habernos estado observando durante un tiempo y hubieran descubierto los vicios que más nos afectan en nuestro día a día y que hemos acabado por normalizar? Sobre esto trata ‘Todo lo haces mal, ¡y lo sabes!’, el nuevo espectáculo de Patricia Ramírez, más conocida Patri Psicóloga, y Rafa Blanca, al que se une a Javi Vázquez, para ahondar en los siete vicios capitales más comunes que nos afectan, y que llega a Granada, al Palacio de Congresos, este viernes 21 de marzo. La psicóloga Patricia Ramírez atiende a GranadaDigital para hablar de este espectáculo en el que se abordan “vicios que tenemos adquiridos, como la prisa, el mal uso de la tecnología o el individualismo” y, desde la comedia, se dan “píldoras psicológicas para que la gente pueda reflexionar y pensar si tienen ese vicio y decidir si quieren cambiarlo o no”.

“Desde el teatro y la comedia, yo creo que cualquier aprendizaje es mucho más fácil de asimilar y creo que toda la gente que venga va a tener un momento de risas, de participación, si lo desean, de reflexión y de poder cambiar sus vidas para tener más bienestar emocional y físico”, comenta Patricia Ramírez. En el espectáculo ‘Todo lo haces mal, ¡y lo sabes!’ se refleja qué pensarían esos guardianes interplanetarios que nos observan y descubren esos vicios que nos afectan en el día a día y que hemos normalizado. Patricia Ramírez asegura que seguramente se sorprenderían “si ven a la gente en la Tierra corriendo de un lado para otro, pitándose en el coche, en lugar de atender a las personas, atendiendo el móvil, casándose con ellos mismos en lugar de casarse con otra persona, porque hemos llegado a este nivel de individualismo”, apunta.

La psicóloga asegura que también en el día a día vamos “controlándolo todo con ese nivel de exigencia que nunca nada nos parece bien” y que “si observan esto desde fuera pensarían que se nos ha ido la cabeza totalmente”. “Venimos a poner un poquito de orden para que se pueda vivir con más pausa, con valores, con más presencialidad, con más atención, regulando nuestras emociones, dejando toda esa parte compulsiva de compras, comida, bebidas, drogas... De todo eso vamos a hablar”, desgrana Patricia Ramírez.

El espectáculo trata los vicios más comunes que se han normalizado

Los vicios más comunes que tenemos y que se han normalizado son, para esta psicóloga, “el individualismo, las prisas, la exigencia, la baja autoestima, el mal uso de la tecnología y el control”. Y, de todos ellos, considera que el peor que tenemos es “sin lugar a dudas, el individualismo”. “Nosotros, como sociedad, hemos ido evolucionando, creciendo, mejorando gracias a la ayuda mutua, a la cooperación, y ahora está cada uno metido dentro de su móvil, viviendo el show de Truman desde su móvil. Tú vas por la calle y ves a alguien que se ha hecho daño y hay gente que ni se da cuenta porque va con sus auriculares y ni siquiera se percata que hay una persona al lado sufriendo. Entonces, este individualismo de pensar en ti, en el yo me amo, en el ‘yo mi me conmigo’ y hasta que no me quiera yo, no podré querer a los demás. Esto nos extingue, pero por la vía rápida”, asegura.

Este espectáculo aporta unas enseñanzas a través del humor, que Patricia Ramírez considera que son “valores”. “El valor de la cooperación, el valor de la pausa, el valor de estar presentes, el valor de aprender a respetarte a ti mismo, el valor de dejar estar las cosas que no podemos controlar, el valor del amor, de la generosidad. Yo creo que estas son las mayores enseñanzas y, además, vamos a hacer participar al público, al que quiera, que hay gente que me dice: ¿pero es que es obligatorio participar? No, tú puedes participar si quieres, pero es que participando es mucho más fácil de entender y aprender lo que vamos a transmitir”, remarca. “Se van a llevar un montón de claves a nivel psicológico para poder vivir mejor”, añade.

Actuar en Granada con el espectáculo ‘Todo lo haces mal y ¡lo sabes!’ es especial para Patricia Ramírez, ya que para ella la ciudad granadina “son raíces”. La psicóloga recuerda que acabó en Granada la carrera, montó en la ciudad una consulta y sus dos hijos son granadinos. “Esta obra hemos decidido estrenarla en Granada, este viernes, y de ahí ya luego vamos a Barcelona, Madrid y Zaragoza. Fíjate que, siendo los tres de Zaragoza, la apuesta ha sido por empezar en el Palacio de Congresos de Granada, que siempre tenemos una buena acogida y la gente viene a vernos. Creo que ya se han acostumbrado a la dinámica de nuestras obras así que para mí es un placer inmenso y, aparte, llego en un momento perfecto porque han abierto ya Los Italianos y eso para mí ya es como lo más. El jueves por la noche me voy a tomar un helado de Los Italianos que vamos”, comenta entre risas.

"Si hubiera un poquito más de amor, el mundo sería otro"

Patri Piscóloga ofrece a través de su perfil en redes sociales diariamente consejos para la vida cotidiana y el que ella daría para evitar que todo lo hagamos mal, como dice el título de su espectáculo, “no es psicología, es valor” y es "que empecemos a actuar con un poquito más de amor, pero no amor a la pareja y a los hijos solamente, amor en general”. “Si ese comentario que va a decir es hiriente para otra persona, te lo puedes callar. ¿Por qué tienes que actuar de ‘hater’ en las redes sociales? ¿Por qué tienes que ridiculizar a tal persona? ¿Por qué tienes que dificultarle la información a alguien en tu empresa? Hacemos tantas cosas a las que les falta amor, que si hubiera un poquito más de amor, y eso ya incluye la paciencia, la reflexión, la prudencia, la generosidad, es que el mundo sería otro”, asegura.

‘Todo lo haces mal, ¡y lo sabes!’ es el cuarto espectáculo que Patricia Ramírez realiza junto a Rafa Blanca. “Tenemos el de ‘La ansiedad no mata, pero fatiga’; el ‘Tenemos que hablar’, que era sobre relaciones de pareja y relaciones sexuales, y ‘Entiéndeme tú a mí’, en el que hablábamos de las relaciones con los hijos adolescentes”, recuerda. Para esta psicóloga, trabajar con Rafa Blanca es “muy fácil y divertido porque es actor y cómico” y de cualquier cosa que hacen “siempre saca un chiste”. “Siempre tiene una ocurrencia, una rapidez mental, un nivel de inteligencia para enlazar cualquier cosa con una broma y es muy divertido. Aparte, se aprende mucho porque, a nivel interpretativo, Rafa es un maestro. Es una pasada”, describe.

Este nuevo espectáculo de Patri Psicóloga y Rafa Blanca, al que se une Javi Vázquez, permitirá a los espectadores pasar "un rato divertidísimo". Además, "se van a llevar un montón de claves a nivel psicológico para poder vivir mejor", remarca. 'Todo lo haces mal, ¡y lo sabes!' es una obra para todos los públicos a la que, por supuesto, pueden acudir niños. "Qué mejor que iniciar a tus hijos en el mundo del teatro, de la cultura, que acudiendo a un sitio en el que además lo van a pasar bien", finaliza.