En busca de familias de acogida en Granada: más de 170 menores esperan un hogar

Son más de 170 menores los que necesitan una familia de acogida en la provincia de Granada. Familias que ofrezcan su hogar a esos niños que se encuentran separados de sus familiares un tiempo debido a diversas circunstancias de la vida. Pequeños que necesitan un hogar en el que vivir de manera temporal hasta que se resuelve su situación familiar. Son niños de familias desestructuradas, con problemas que han provocado que no puedan estar con normalidad junto a sus padres o que no tienen familia. La asociación Aldaima trabaja para proteger a todos esos niños que necesitan ayuda y un hogar en el que convivir en familia. Y solicita ayuda a todas aquellas personas interesadas en cuidar a estos niños con dramas familiares.

Se trata de niños con más de siete años que se encuentran en centros de protección de menores de la provincia de Granada. Pilar Robles, psicóloga en la asociación Aldaima, cuenta que son niños que “están en situación de desamparo y no pueden vivir con sus padres biológicos porque los papás de estos niños no están cuidando adecuadamente a estos menores”. “Puede ser que ya haya habido una denuncia previa y han intervenido los Servicios Sociales. Entonces, se les retiran los niños porque se ve que la situación no es la más adecuada para que vivan en ese domicilio y tienen que ser trasladados a centros de protección”, comenta.

Aldaima tiene varios programas de acogida para esos menores. Por un lado, los acogimientos temporales y por otro, los acogimientos de urgencia, que son mucho más cortos. También están los acogimientos permanentes, que son mucho más largos y “tratan de darle una estabilidad al niño”. Pilar Robles explica que cuando se detecta “una situación de riesgo en una unidad familiar, con un previo aviso porque ha habido una denuncia, ya sea a través del colegio, de los hospitales o de vecinos, es cuando interviene el Servicio de Protección de Menores, porque está detectando una situación irregular o una situación grave en un entorno familiar”. “Entonces, se elabora un dispositivo que va a recoger a estos niños y se les busca alternativas familiares que no estén en el centro. Los niños de cero a siete años tienen que estar todos en familia, la asociación siempre procura que estén en familia. Por eso es tan importante que las familias se ofrezcan a hacer acogimiento”, indica.

El acogimiento de urgencia, para niños pequeños de cero a siete años, es una medida “más inmediata”, indica Pilar Robles. “Se retiran a los niños de su entorno familiar y se les busca una familia que esté disponible para poder hacer la acogida. Suelen ser niños que tienen muchos problemillas de salud, normalmente vienen sin diagnóstico porque son niños más pequeñitos, incluso bebés, y van a necesitar mucho apoyo. A las familias que los acogen se les pide que tenga disponibilidad al menos alguien del entorno familiar para poder llevar al niño al médico y a los distintos recursos que necesite”, detalla.

La acogida temporal es “muy parecida a la de urgencias, pero son niños un poco más medianitos”, indica Robles. “Este programa está enfocado sobre todo a familias que trabajan, que no pueden estar las 24 horas disponibles para un bebé. Son familias que van a su trabajo y por las tardes cuidan de los niños. Suelen ser niños que ya van al cole o la guardería y están allí por la mañana”, explica.

Tanto el acogimiento de urgencia como el temporal “son medidas cortas, aunque pueden durar meses, un año o incluso dos, pero el niño no se queda de forma estable con la familia”. “Mientras se resuelve el caso, se valora si este niño va a volver con sus padres, si va a pasar a una adopción o a una acogida permanente”, indica la psicóloga de Aldaima.

Las acogidas permanentes, que son parecidas a las adopciones, son para niños que tienen siete o más años. “Son niños que, por edad, se escapan para pasar a adopciones y que tienen visitas de sus hermanos o de algún miembro de su familia. Se valora para ellos que la mejor medida son las acogidas permanentes. Son niños que no pueden volver con sus padres, porque ya se ha intentado anteriormente la reunificación familiar y no ha sido posible y, entonces, los derivan al programa de permanente para que desde la asociación Aldaima les busquemos familia de manera estable. Estos niños ya conviven con familia de forma estable hasta que el niño se pueda emancipar. La medida acaba a los 18 años, pero normalmente los niños se quedan con la familia”, explica.

Una satisfacción para las familias de acogida

Las familias de acogida que colaboran ya con la asociación Aldaima aseguran que el acogimiento familiar es “un programa muy satisfactorio” para ellas. “Cuando repiten es porque los niños les dan mucho ellas. Cuidan de los niños, pero los niños les dan mucho también. Es un programa muy bonito porque entran los niños a sus casas y la familia se vuelca. Les dan cuidados, atenciones, los llevan al cole y eso estabiliza mucho a los niños”, comenta la psicóloga de Aldaima, quien añade que los niños “dan un cambio radical”.

“Estas familias hacen una labor muy bonita porque cuidan del niño un tiempo, saben que se va a ir, pero es que ellas no quieren ampliar a su familia, no es su motivación. Lo que quieren es ayudar durante un tiempo. Las familias que sí quieren ampliar su familia reciben a niños que están derivados de programas de permanente”, explica Pilar Robles.

Proceso de acogida para las familias

Las familias interesadas en acoger a menores en Granada pasan por un proceso de estudio para analizar su perfil. La asociación Aldaima imparte cuatro sesiones de formación obligatorias y después les realiza una entrevista con psicólogas y trabajadoras sociales. “Después de pasar la entrevista, vamos al domicilio para conocer dónde va a vivir el niño. Se hacen unos informes que se elaboran desde la asociación y se entregan en un Servicio de Protección de Menores. Si todo está correcto, pasa la idoneidad. La idoneidad es ver si estas familias son aptas para hacer este tipo de programa de acogimiento. Porque no todo el mundo es válido para esto. Son niños que vienen con muchas carencias, con muchas necesidades, con muchas dificultades a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de muchas áreas. Entonces, necesitan educación, que las familias les dediquen tiempo a estos niños”, comenta Pilar Robles.

Las familias que hacen un acogimiento están durante un año más o menos con un niño. “Después el niño pasa a otra medida estable y esta familia vuelve a repetir normalmente. Tenemos familias que llevan con nosotros ya 16, 17, 20 años, desde que empezamos en Aldaima”, resalta Pilar Robles. Una ayuda, sin duda, clave para todos esos menores que necesitan el calor de un hogar.