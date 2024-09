Mikel Izal: "La Alhambra impone sus exigencias y estoy deseando ponerme a prueba"

Mikel Izal (Pamplona, Navarra, 1982) comenzó su carrera en solitario hace escasos dos años, tras separarse del grupo de rock independiente al que dio su apellido como IZAL. Este periplo en solitario dio como fruto el álbum ‘El miedo y el paraíso’, el inicio de una carrera en solitario, pero no en soledad gracias al apoyo de sus fans más incondicionales. Este nuevo rumbo le ha ido llevando hasta un destino mágico, cargado de historia y cultura, un enclave emblemático donde derrochar su talento: la Alhambra. Mikel Izal actuará en el Teatro del Generalife este sábado 14 de septiembre, dentro del ciclo 1001 Músicas - CaixaBank. El cantante pamplonica atiende a GranadaDigital antes de una actuación en la que lo va a "dar todo" y espera "estar a la altura de las circunstancias".

Pregunta (P): No es la primera vez que viene a actuar a Granada, pero sí que es la primera vez que le toca hacerlo en la Alhambra. ¿Qué le parece actuar en un espacio tan emblemático y cargado de historia y belleza?

Respuesta (R): Es una de esas noches en las que hay que estar a la altura de las circunstancias. El propio lugar, la Alhambra, impone sus exigencias y estoy deseando ponerme a prueba.

P. ¿Tiene alguna conexión especial con Granada o algún recuerdo memorable de la ciudad?

R: Siempre fue una ciudad que incluía en mis rutas de conciertos cuando estaba empezando con mi guitarrilla y la mochila a cuestas. Es una ciudad que respira arte, que tiene inquietud cultural. Suele ser un público muy emocional y entregado. Siempre da gusto volver a Granada.

P. ¿Qué importancia tienen los festivales en la difusión de la música indie en España?

R: Desde luego, en mi caso, fueron cruciales. Muchísima gente conoció mis canciones gracias a los festivales y les debo mucho.

P. ¿Hay alguna canción que disfrute particularmente interpretar en vivo? ¿Cuál es el significado que tiene?

R: El disco nuevo por completo me tiene muy emocionado en directo, lo vivo intensamente, me desnudo con él en el escenario. También algunas de las nuevas revisiones de las canciones que compuse en la anterior etapa con IZAL me llevan a un universo musical nuevo que ha hecho que las redescubra y me emocione de una forma diferente con ellas.

P. Sus letras suelen ser muy introspectivas y poéticas. ¿De dónde saca la inspiración para escribir? ¿Cómo es su proceso creativo? ¿Tiene alguna rutina o método particular para componer?

R: Hablo de lo que siento. Es así de sencillo y de complicado. Necesito componer en completa soledad, no puedo soportar ni pensar que un vecino me está escuchando. El camino hasta escribir una letra y una melodía que me emocionen pasa por momentos muy ridículos que necesito que se queden solo para mí.

P. A la hora de crear música ¿qué le inspira más: las experiencias personales o las historias de otros?

R: En mi caso, las personales, sin ninguna duda.

P. ¿Hay algún tema o concepto que le gustaría explorar en su música pero aún no lo ha hecho?

R: A estas alturas creo que ya no tengo ningún prejuicio en torno a la creación musical o artística, todo vale si te emociona.

P. ¿Tiene algún ritual antes de subir al escenario?

R: Suelo necesitar sentir el calor de las personas con las que voy a compartir escenario, sentir que hay unidad y buen rollo. Nos juntamos y siempre digo algo orientado a pasarlo bien esa noche.

P. ¿Hay algún artista con el que le gustaría colaborar en el futuro?

R: Robe Iniesta, por poner algo imposible y así tener una ilusión eterna.

P. ¿Cómo ha sido la recepción del público a su etapa en solitario?

R: Me preparaba para un camino complicado y ha resultado ser todo lo contrario. Estoy francamente sorprendido de que tanta gente haya conectado con emociones tan personales y tan íntimas. Estoy recibiendo mucho cariño. También algún que otro tortazo, pero infinitamente más amor.

P. ¿Hay algún proyecto futuro o novedad del que pueda contarnos un poco?

R: Pasármelo muy bien cada vez que me suba a un escenario y escribir algunas canciones cuando tenga algo nuevo que decir. Lo de siempre, vamos.

P. ¿Qué le diría a sus fans de Granada que están esperando el concierto?

R: Que lo voy a dar todo, como siempre, y que vamos a pasar un buen rato, que con los tiempos que corren ya es bastante.