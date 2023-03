Granada, la segunda ciudad con más solteros 'per cápita' de España

¿Cuál es la mejor ciudad de España para encontrar una pareja? Con ganas de contestar esta y otras preguntas, la aplicación Meetic, que ayuda a los solteros a buscar un nuevo amor, hizo un estudio y reveló cuáles son las ciudades españolas donde hay más posibilidades de encontrar otras personas sin pareja. Para la sorpresa de la mayoría, los grandes centros de poder no son el mejor lugar para encontrar a tu media naranja.

Según el informe, Girona es la ciudad en primer lugar del listado de ciudades con más solteros per cápita de España, seguida de Granada y Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, Madrid ni siquiera aparece en 'top 20' del ranking y Barcelona figura en el puesto 12. Además, La Coruña, Santander y Las Palmas de Gran Canaria son los sitios con menor índice de personas sin pareja.

Los diez primeros puestos de la lista de ciudades con más solteros en función del número de habitantes son Girona, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Valencia, Cádiz, Lleida, Almería, Alicante y Sevilla.

No obstante, de acuerdo con los datos, el hecho de que la ciudad cuente con una gran cantidad de solteros no significa necesariamente que haya una mayor posibilidad de tener una cita y conocer a la persona indicado. Para 42% de los españoles sin pareja esta no es la única razón para visitar un sitio, pero sí un bonus extra que no debe ser desdeñado.

Las conversaciones surgen más en las grandes ciudades

¿Conoces alguna historia de amor que empezó con un match y un simple mensaje? Esto no sucede en vano, ya que el 75% de los solteros españoles prefieren tener una conversación interesante al aspecto físico de la persona. Además, un tercio de ellos afirma que, antes de conocer personalmente al otro, quieren haber mantenido varias y largas conversaciones.

Así, el listado de ciudades cambia un poco de orden en este apartado. Madrid, que no está entre las 10 ciudades con más solteros en España, es el sitio donde las personas suelen ser más activas en el momento de chatear con otras. Le siguen Barcelona y Valencia. Granada aparece en el noveno puesto, justo antes de Alicante, de un ranking en el que, tras la capital del Turia, están Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao y Murcia. Por el contrario, Santander, Córdoba y Almería son las ciudades en las que los solteros parecen ser un poco más tímidos.

El acento andaluz es el más seductor

El 96% de los solteros españoles dicen que la voz es un punto importante en el momento de la seducción y suelen confiar en el poder de las notas de audio. Casi el 80% asegura todavía que podría enamorarse de alguien solo por el sonido de su voz.

Más una vez, Andalucía se encuentra en el tope de la lista. Aunque los granadinos son conocidos por su 'malafollá', el acento andaluz (51%) es visto como uno de los más seductores. El canario (38%) y el gallego también son muy populares (31%), contrastando con el murciano que tiene solo un 8%. Así es imposible, 'acho'.

Madrid, Barcelona y Zaragoza aparecen como las ciudades donde los solteros son más atrevidos y audaces en el momento de innovar utilizando nuevas funcionalidades (como la voz). Por otro lado, en León, Salamanca y Sevilla las personas sin pareja parecen tener una preferencia por las vías más tradicionales.

El 'top 10' de las ciudades donde los solteros utilizan más la función de voz en su perfil de Meetic lo encabeza Madrid, seguida de Barcelona, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Málaga, Santander, Granada, Pamplona, Tarragona. En el undécimo lugar no hay una ciudad, sino que curiosamente aparece el ítem 'De la app a la calle'.