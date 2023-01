La 'malafollá' es una de las particularidades que define el carácter de todo 'granaíno' que se precie. Y, como habitualmente sucede con eso de los tópicos, lejos de querer corregirla, es motivo de orgullo para muchos en esta santa tierra. Otros, sin embargo, reniegan y lo achacan a un manido e interesado cliché de la España cañí. Pero a estos últimos se les han acabado las excusas porque Preply, una de las mayores plataformas especializadas en aprendizaje de idiomas, ha encargado un estudio para conocer cuáles son las ciudades más maleducadas de España y, "¡Oh, sorpresa...!", Granada ocupa el segundo puesto, solo por detrás de Santa Cruz de Tenerife.

Antes de que alguien pueda sentir la tentación de achacar los resultados del análisis a una supuesta envidia hacia Granada del resto de españoles por sus maravillas y singularidades, o incluso a la mala fe de los propios encargados de elaborar el estudio, hay aclarar que las encuestas que han arrojado estos resultados se han hecho entre los propios habitantes de cada una de las ciudades. O sea, que tenemos 'malafollá' y no solo lo reconocemos, sino que encima nos molesta.

Y es que el trabajo de campo mide la opinión que, en cada urbe, los residentes tienen respecto al nivel de educación que muestran sus propios conciudadanos en las 12 áreas más propensas a mostrar una falta de cortesía hacia los demás. Para ello se ha entrevistado a más de 1.500 residentes de 19 conurbaciones de España y se les ha preguntado con qué frecuencia se encuentran con un comportamiento maleducado, su opinión sobre dar propinas, y quiénes creen que son los más maleducados, la gente de allí o los de fuera. En fin, que encima había que seleccionar solo 19 zonas de España y Granada estaba entre ellas. Todo un éxito. Por cierto, respecto a lo de 'dar propinas', ¡Spoiler!, también se cumple el tópico de la 'tierra del chavico'.

Pero vayamos por pasos, que no por 'tronos' como dicen los malagueños. Entre las principales conclusiones, el sondeo de Preply destaca una: "Las tres ciudades más maleducadas de España son Santa Cruz de Tenerife, Granada y Alicante-Elche. En comparación con la media de 5,53 estas áreas metropolitanas obtuvieron una puntuación de 6,06, 5,95 y 5,81, respectivamente. A los de la 'Cofradía del Clavo Ardiendo' al menos podrán agarrarse a que en la terna también está Elche, ciudad con la que existe cierta rivalidad desde que en 2011 el Granada se llevara el ascenso a Primera en el mismo estadio del equipo ilicitano.

Por detrás de Granada, San Sebastián, Bilbao, Palma (de Mallorca), Barcelona, Málaga y Valladolid. Los madrileños, tan pretendidamente de centro como siempre, ocupan justo el décimo puesto. Este redactor espera que también acaben así en LaLiga. Y, a partir de ahí, las áreas menos maleducadas, que no educadas, son en orden ascendente Cádiz, Sevilla (encima), Zaragoza, Las Palmas, Oviedo-Gijón-Avilés, Murcia-Orihuela, Valencia, La Coruña-Oleiros-Arteixo y Vigo. O sea que a los gallegos no les basta con quedarse la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, sino que encima son más simpáticos que sus oponentes granadinos y alicantinos.

Maleducados conduciendo, en el restaurante y en la cola del 'súper'

Aparte de revelar qué ciudades de España son las que tienen los mejores y peores modales, el propósito del estudio también era averiguar cuáles son los comportamientos maleducados más frecuentes en todo el territorio. Los resultados mostraron que estar todo el tiempo pegado al teléfono es el más prevalente. Otra lista recoge también las ciudades encuestadas que han obtenido la mayor puntuación en cada uno de los comportamientos. Y de 12, Granada lidera hasta tres. Ahí, que no se diga. Son los siguientes: 'no dejar a otros coches pasar cuando hay tráfico', no se podía saber; 'ser maleducado con el personal de servicio', porque si el camarero viene 600 veces, 600 veces se le debe decir 'gracias', como un compañero de profesión nos recuerda en Twitter; y, por último, 'saltarse la cola', para que no digan que siempre somos los últimos en todo. Por ejemplo, los de Bilbao, supuestamente, son los que más alto hablan en público, y los de San Sebastián no parecen muy propensos a acoger forasteros. Tampoco se podía saber.

Entre todas las ciudades, un 21,25 % pensaron que los no residentes eran más maleducados que los residentes. Y Granada es la cuarta área metropolitana de España que más autopercibe que los que vienen de fuera 'dan el coñazo' más que los propios granadinos. Por delante, Palma, Valladolid y La Coruña; por detrás, Las Palmas (de Gran Canaria). Y en el lado opuesto, tinerfeños, gaditanos, vigueses y zaragozanos son los que más consideran que sus habitantes incordian más que quienes les visitan.

'Malafollás' y encima 'chavicos'

Si confirmar por el método científico lo de la 'malafollá' no fuera ya suficiente mochila, encima también hay que cargar con el peso de que la encuesta de Preply también corrobore el tópico del 'chavico'. Y es que el estudio dedica un apartado a conocer cuánto suenan las campanas de los bares según el lugar en el que se ubiquen. Para ello, se pidió a los encuestados seleccionar las afirmaciones con las que estaban más de acuerdo de las opciones que se muestran a continuación: "Normalmente suelo dejar propina", "solo dejo propina si el servicio fue excelente", "en mi ciudad la gente no suele dejar propina", "dejar propina es un buen hábito y no hacerlo es un mal gesto", "las propinas no serían necesarias si los sueldos fueran buenos", "en mi ciudad es normal dejar propina", "no suelo dejar propina", "en mi ciudad la gente suele dejar propina" y "nada de lo anterior".

Paralelamente, se cuestionó a los residentes cuánto dinero solían dejar de propina. De todos los datos recopilados, se ha calculado la media del importe que los ciudadanos suelen dejar como propina en cada ciudad para descubrir cuáles son las más y menos tacañas en una escala del uno al diez.

De la casi veintena de ciudades analizadas, Valladolid se lleva la palma de la 'más generosa' entre las 'ratas', que dirían en La Chana, con un porcentaje del 10,18%. Le siguen Las Palmas, La Coruña, Cádiz, Vigo y Barcelona, cuyos habitantes rompen el tópico de que los catalanes son unos agarrados. Y después de un largo y tedioso listado al fin aparece Granada en un meritorio cuarto puesto... ¡Por la cola! Con un 6,59%, los granadinos demuestran que también pertenecen a la 'Cofradía del Puño Cerrado'. Menos mal que salen peor parados los de Murcia-Orihuela, San Sebastián y Santa Cruz de Tenerife. A tener en cuenta: en todas ellas hay conceptos gastronómicos parecidos a la tapa. En Murcia, el bocado de marinera; en San Sebastián, el pintxo, y en Santa Cruz de Tenerife no hay nada, pero nadie podrá decir que no me 'mojo'.

Metodología: del 2 al 7 de noviembre de 2022, se encuestó a 1.567 participantes en las 19 áreas más grandes del país. Para poder participar en la encuesta, llevada a cabo por Censuswide, era obligatorio ser residente desde al menos 12 meses. De todos los participantes, 736 se identificaron como hombres y 831 como mujeres..

Para calcular las ciudades más y menos educadas, se les preguntó a los participantes con qué frecuencia presenciaban los 12 comportamientos maleducados más comunes en la zona donde residían. A continuación, se hizo una media con los datos obtenidos para calcular la puntuación media de mala educación por ciudad para clasificarlas.