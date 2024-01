Los problemas de suministro están dejando a las farmacias granadinas sin medicación para diabéticos. Productos esenciales para el tratamiento de su enfermedad escasean en las boticas, que incluso abren lista de espera con sus clientes para poder distribuirles su tratamiento, como ha podido comprobar este periódico. Se trata del grupo terapéutico con mayor desabastecimiento en 2023, según arroja el I Informe de desabastecimiento de medicamentos de LUDA Partners, consultado por la redacción de este diario. Abarca un 14% de la obstaculización de la distribución en el pasado año, situación que en lo que va de 2024 persiste.

La mayoría de las farmacias contactadas por GranadaDigital rechazan analizar la tesitura de manera pública, aunque sí reconocen los problemas de abastecimiento de medicación para diabéticos. "Están faltando medicamentos porque médicos privados los recetan para adelgazar", asevera al otro lado del teléfono un farmacéutico, que finalmente declina la invitación a responder más preguntas. Una de las empleadas de la farmacia Patricia Molina Hita, que prefiere no dar su nombre, admite dicha circunstancia, aunque no apunta directamente a ello como causa principal de la escasez. "Lo están usando para adelgazar. Lo han mandado como método de adelgazamiento, de pérdida rápida de peso. No quiere decir que esa sea la causa del desabastecimiento, porque en los almacenes no están. No llega de ningún tipo", matiza.

"El otro día, vino una chica para comprar para adelgazar un producto destinado a tratar la diabetes con un 'volantillo', escrito a mano. Tiene que venir con receta oficial, con el sello", apunta. En este sentido, subraya que suelen ser médicos privados quienes prescriben este tipo de medicamentos con el objetivo de perder peso, lo que supone que "quien lo compra para ese fin tiene que pagar lo que vale". Sea como fuere, lo que sí constata la farmacéutica es que la medicación "está en falta para la gente que lo necesita". El desabastecimiento se extiende, sostiene, desde la primavera de 2023, en la misma línea que señalan los datos del citado informe. "Tenemos aquí una lista de espera", muestra un folio colgado en la pared de la farmacia al que, incluso, ha habido que añadirle varios post it. En la lista, ocho personas que aguardan la llamada para recoger Ozempic, del que apenas han llegado unas unidades.

Pablo Fernández, titular de farmacia, es más tajante al rechazar la venta de estos medicamentos como métodos de adelgazamiento como causa del desabastecimiento. "Es falso. El aumento de las ventas no está siendo tal, sencillamente porque no hay. Se están vendiendo las mismas unidades que el año pasado y el anterior. Es cierto que hay más demanda, pero no más ventas. Hay gente a la que el médico se los receta para ese fin, pero, como no hay, no se le puede servir", replica. Los problemas, apunta, también vienen percibiéndose desde su establecimiento a lo largo de casi un año, aunque es en estas semanas "cuando se está notando con más fuerza". "¿Por qué no hay? Porque en España no se pagan los medicamentos al precio que lo hacen otros gobiernos. Los laboratorios envían su producción mayoritariamente a quienes los pagan más caros", afirma con rotundidad.

"Mi teoría es esa: la presión de precios del Gobierno. El laboratorio dice que hasta aquí hemos llegado", insiste. Igualmente, detalla que desde su mostrador comprueba cómo "la gente está preguntando ahora por el Ozempic y la Saxenda, que están de moda". "Van al médico y vienen con su receta. Se escucha en todos los medios, la gente ve que sirve para adelgazar y es lo que quiere escuchar. Pero como no hay, no se le puede servir", profundiza.

Los productos que más escasean

De entre los productos con cuya distribución se han detectado recesos, sobresale el mencionado Ozempic. De hecho, el estudio realizado por LUDA Partners arroja que el año 2023 "se caracterizó por ser testigo de un desafío sin precedentes en el ámbito de la salud", en relación al desabastecimiento de este medicamento. Se trata de una solución inyectable considerada "crucial para el tratamiento de la diabetes". Aparece en el listado de medicamentos con problemas de suministro activos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) sin fecha prevista de finalización en ninguno de sus formatos (0,25 mg, 0,5 mg y 1 mg). Sucede lo mismo con Saxenda, otra inyección recargable destinada a la enfermedad, igualmente sin stock en muchas farmacias.

Saxenda, Victoza y Trulicity son otros de los medicamentos que aparecen en el listado de la AEMPS sin visos de solución a los problemas de suministro. El desabastecimiento de Fiasp, a tenor de dicha información, estaba previsto que fuera resuelto el pasado 31 de diciembre, si bien la ralentización de su distribución continúa. En el caso de Vokanamet, las entregas habrían comenzado a retrasarse el día 24 de este mes de enero, según la relación de productos, si bien fuentes consultadas por este periódico han ratificado que su abastecimiento viene lastrado desde finales del año pasado.

Más medicación en desabastecimiento

No obstante, los farmacéuticos consultados por este periódico coinciden en advertir de que el desabastecimiento se produce también con otras medicaciones. "Está faltando de todo", afirma Pablo Fernández, cuyas declaraciones encuentran respaldo en el informe de LUDA Partners. De este estudio se desprende que los problemas de suministro de medicamentos aumentaron un 135% durante 2023 y afectaron a 3.538 presentaciones diferentes. Además de antidiabéticos, se vieron afectados por retrasos en el suministro antibióticos, antihipertensivos y antiepilépticos, grupos terapéuticos que sobresalen en un listado de más de 500 tipos de tratamientos.