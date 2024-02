Paco Cuenca: "En el Ayuntamiento de Granada mandan los promotores urbanísticos que buscan la especulación y el pelotazo"

Han pasado casi ocho meses desde que Paco Cuenca (Granada, 1969) dejó de ser alcalde de Granada, un periodo de tiempo más que suficiente para hacer una reflexión pausada, con la perspectiva que da el tiempo, del porqué el entonces máximo mandatario de la ciudad no pudo continuar con el bastón de mando en sus manos cuatro años más tras las elecciones municipales del 28 de mayo, así como para indagar más en la persona que en el personaje sobre su estado ánimo, sus sensaciones en este periodo y sus perspectivas de futuro. No obstante, antes de empezar de forma 'oficial' una charla que pretende ser distendida y sincera, Cuenca puntualiza que considera que no hay distinción entre la persona y el personaje. "Es el mismo. Me muestro igual en un sitio que en otro", sentencia. Con esa consideración, ya abre la compuerta para adelantar que no va a tener ningún problema en hablar sobre lo que haga falta y sin cortapisa alguna. "Ya tengo un recorrido y un aprendizaje y algunas muescas que me permiten también ser muy libre en lo que pienso y en lo que digo", afirma, para dar pie a encontrar un punto de inicio en la amplia charla con este periodista en la que ambos han acordado tutearse.

He aquí un amplio resumen por escrito de la misma, en la que Cuenca cuenta sus inquietudes, saca pecho de su gestión en el Ayuntamiento de Granada y critica sin miramientos tanto al Partido Popular, con especial énfasis al actual equipo de gobierno municipal de la capital, como a los medios de comunicación.

Pregunta (P): ¿Con el paso del tiempo se va liberando uno de muchas cadenas para decir lo que quiera?

Respuesta (R): No he tenido nunca cadena. Otra cosa es que hubiera aprendido o tomado nota de algunas cosas. Lo que he hecho ha sido aprender. Cadenas no he tenido nunca.

P: ¿Autocensura?

R: No, responsabilidad. Hace muchos años que me siento muy tranquilo. Siempre he hecho lo que creo que está acorde con mis ideas, con mis valores, con mis principios. Y no me he cortado nunca y he sido muy respetuoso, pero siempre he hecho lo que quería. Siempre en función de esos principios. Para no cargarme de contradicciones. Creo que lo peor que le puede pasar a una persona es el miedo y la contradicción. Están muy vinculadas. No he tenido miedo porque he intentado no caer en contradicciones.

P: ¿Y cómo se encuentra Paco Cuenca tras este tiempo transcurrido desde las elecciones?

R: Me encuentro muy bien. Entiendo que la pregunta la haces desde el punto de vista personal, pero, si me permites, la persona es la misma que el responsable público, político, concejal o diputado en este caso. Lo que reflejo es lo que siento y lo que se me nota, no hay trampa. Cada equis tiempo uno necesita un paroncillo y una reflexión. Después de las elecciones, me sentí muy preocupado porque significaba truncar la línea de ambición, progresión, alianza y lealtad de proyecto de ciudad que habíamos puesto en marcha con muchas dificultades. Al principio, tenía enfado o preocupación. Hoy estoy más convencido que nunca de que hace falta que sigamos ahí porque quien ha entrado en el gobierno del Ayuntamiento ha truncado una proyección, un proyecto de una ciudad metropolitana verde, amable, con actuaciones que permitieran darle confianza a la gente en los próximos años. Y eso se ha truncado porque no hay proyecto, porque hay mucha palabrería, mucha campaña de promoción, pero poca realidad. Estoy muy bien, pendiente de algunas cuestiones que antes no estaba pendiente, principalmente de mi familia, mi madre. En casa bien, me siento una persona muy afortunada. Estoy tranquilo, fuerte, con las ideas muy claras también y defendiendo aquello en lo que creo.

P: ¿Te ha costado asumir durante este tiempo que ya no eres alcalde de Granada?

R: No me he encontrado mal en ningún momento. Al día siguiente se hace una reflexión de lo que ha pasado. Es un huracán y te preguntas qué ha pasado y qué daño ha habido alrededor. Pero mi equipo, la gente que me rodea y yo mismo nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho en esta ciudad. Me siento tranquilo, reconfortado. Cuando te has dejado el pellejo por esta ciudad y su área metropolitana, por intentar que nuestros hijos vivan mejor, que les dejemos una ciudad mejor y lo has conseguido, cuando pasa el huracán te quedas como noqueado unos días, pero no mal, ni enfadado ni mucho menos.

Frustración

P: ¿Tampoco frustrado?

R: Frustrado me sentiría si dijera que lo he hecho mal. Es que no percibo eso. Me hubiera ido al día siguiente si no tuviera el reconocimiento de quien me ha votado y de quien no. Muchísima gente entiende que han sido otras variables las que han pesado y me trasladan esa necesidad de que sigamos defendiendo lo que hemos construido. Me senté el otro día para hablar de la calidad del aire del Área Metropolitana, que es nefasta, por cierto, y el resto de alcaldes me pedían que siguiéramos recuperando ese plan de calidad metropolitana que tiene que partir de la propia ciudad, que recuperáramos el pacto de los Mártires, el pacto de ciudad, que fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, como he hecho, para el área de prestación conjunta del taxi, para las líneas coordinadas pasantes, para la puesta en marcha del Metro, que si yo no hubiera estado estoy convencido de que no hubiera entrado en funcionamiento...

Por tanto, no ha habido frustración, todo lo contrario. Lo que ha habido es la satisfacción de un trabajo bien hecho, pero que luego, al final, la gente ha decidido votar por otras variables. Lo respeto, por supuesto, y no queda más remedio que asumirlo. Al principio estaba como más noqueado, pero cuando han pasado esos meses me da rabia porque no hay un modelo de ciudad. Hay que hacer un análisis de cómo estaba la ciudad en 2016 y cómo la hemos entregado y te sientes satisfecho. ¿Podría haber cambiado cosas o haberlas hecho de otra manera? Hemos hecho todo lo que era bueno para la ciudad, por tanto, me siento valorado, reconocido y respetado.

P: ¿Te has llegado a plantear con tu gente que fuera una injusticia, según vosotros, que no siguieras siendo el alcalde de Granada?

R: No es injusto. Algunas veces reflexiono sobre el valor temporal también de los que estamos en política. Soy funcionario y tengo muy claro que el día que me presenté a alcalde en 2011, ya sabía que sería una dedicación absoluta a mi ciudad y eso he hecho. Tengo una parte de culpa muy importante de que el acelerador de partículas vaya a hacerse en Granada. Me sentaba con los ministros a contarles, a pesar de las dificultades, que había que situar a Granada como ciudad de la ciencia. He puesto mucho para poder hablar del Área Metropolitana como el gran modelo de desarrollo. ¿Injusto? No, creo que han pesado muchas cosas, pero tenía muy claro que esto empezaba un día y terminaba otro día. Y no sé qué va a pasar en los próximos años. A la gente se le olvida que hemos vuelto a la etapa más chunga de Torres Hurtado, donde estaban, por cierto, la señora Carazo o Jorge Saavedra; una época localista, donde la visión era muy reducida, hasta que se rompió la mayoría absoluta en 2015, y que la noche de antes de la investidura, personajes que tanto daño le han hecho a esta ciudad, como Torres Hurtado o Luis Salvador, decidieron, en contra de los intereses de la ciudad, meternos en un lío. En el año 2016 rescatamos la ciudad, en 2019 ganamos las elecciones y, otra vez, hay una componenda para que esta ciudad se trunque. De ese tramo, a pesar de las dificultades, cuando uno mira para atrás, me siento muy orgulloso. Más que frustrado e injusto por la situación, me siento orgulloso de todo lo conseguido. Ha pasado este periodo y, ahora, veremos a ver qué nos deparan los próximos años. Estando esta gente en el Ayuntamiento, lo mismo montan un pollo dentro de un año y tenemos que volver a rescatar la ciudad.

Cosas por hacer

P: ¿Qué te ha quedado por hacer? Me refiero a las cosas que te hubiera gustado liderar y que no se han terminado.

R: Hay cosas que he nombrado de las que me siento muy orgulloso, como el pacto de ciudad, que llamasteis vosotros el Pacto de los Mártires. También de haber liderado un modelo productivo basado en la ciencia y en la tecnología, eso no existía antes. Tengo fotos con Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, que me senté con él para hablar de la ciudad de la ciencia. Y eso lo hemos puesto poquito a poco junto con la Universidad. O ese modelo cercano, participado en toda y cada una de las cuestiones, o el liderazgo del Área Metropolitana. Quizá me hubiera faltado un mandato entero. He levantado muchísimas cosas junto a mi equipo y hemos pasado muchas dificultades. Me gustaría haber disfrutado de todo lo conseguido, que ahora lo van a disfrutar otros, pero, sobre todo, lo van a disfrutar los granadinos. Es verdad, lo digo. Si me traigo la gala de los Goya, me gustaría presidir la gala de los Goya. Pero disfrutaré viéndola porque la he conseguido para mi ciudad, para mis vecinos, para mis amigos, para aquello en lo que creo. El día que eche a andar el acelerador de partículas, generando miles de puestos de trabajo, estarán otros posiblemente. Pero me sentiré muy orgulloso de haber contribuido.

P: Has relatado cosas de las que te sientes orgulloso de haberlas realizado, pero te pregunto por las que han quedado sin hacer.

R: Hay cosas que tienen muy difícil arreglo y a mí me duele cuando la gente tiene dificultades. Por ejemplo, que exista un albergue municipal para las personas sin hogar. Nosotros hemos puesto las bases, acordado con un proyecto en el antiguo Fray Leopoldo, para que haya un centro de inserción laboral, un centro multifuncional y eso creo que es una prioridad. Y la otra, que no se le corte la luz a nadie. Es que no se puede vivir sin luz y en la zona norte, especialmente, pero también en muchas zonas de la ciudad antigua, se les corta la luz. Es que es muy difícil, porque es un tema tremendamente complicado que depende de muchas variables y donde el Ayuntamiento lo único que hace es pelear, luchar y defender a los vecinos, que yo lo he hecho. Y esa defensa y esa lucha me hubiera gustado que se hubiera materializado en que no se corte la luz, pero, evidentemente, no ha sido posible y el problema sigue ahí, hay que seguir defendiéndolo.

P: ¿Y en qué te has equivocado? Porque, en ese análisis del tiempo pasado, puedes pensar que ha habido cosas en las que has enfocado mal o tenías que haber afrontado de otra manera.

R: Me ha faltado algo de tiempo más que equivocarme. Quizás haber confiado en alguna gente de otras formaciones políticas. Estoy hablando del entorno del Partido Popular que, con toda la lealtad, me dirigí a ellos y luego me he dado cuenta de que tienen otros intereses; o gente de Ciudadanos que tienen otros intereses. No les preocupa la ciudad, les preocupa su entorno, contratar a gente de su familia y los desarrollos urbanísticos. Les preocupa poquito la ciudad. Haber confiado en ellos para desarrollar proyectos conjuntos, lo sigo haciendo hoy. He propuesto al presidente del Partido Popular de la provincia de Granada algunos acuerdos y pactos que son necesarios por el bien de esta provincia, ha pasado un mes y sigo esperando.

Volver a ser candidato a alcalde

P: ¿Tienes en tu mente volver a presentarte como candidato a la alcaldía de Granada?

R: Pues mira, no lo descarto, pero es que eso no depende de mí.

P: Pero, ¿a ti te gustaría volver a presentarte?

R: Ahora mismo estoy en la fase que tú antes me decías de reflexión personal, en la cual con todo lo aprendido y recorrido, con la capacidad de gestión, administrando un entorno de más de trescientos y pico millones de euros, rescatando la ciudad económicamente, tomando decisiones muy complicadas, defendiendo a Granada ante cualquier institución del partido que sea… Todo eso lo he aprendido y lo tengo como mi equipaje. Ese equipaje, evidentemente, está al servicio de la ciudad y luego será mi partido político el que decidirá. Hoy no lo tengo ni decidido, lo digo con toda la franqueza. Ya veremos, el tiempo dirá. Y me pondré a disposición del partido en aquello que entiendan que es lo conveniente.

P: Después de haber sido dos veces alcalde de la ciudad, hay otros muchos cargos o puestos que se pueden ocupar y a los que se pueden aspirar. Quizás en Sevilla o en Madrid, en algún puesto importante en el Gobierno de España. ¿No tienes esa ambición política?

R: La ventaja que tengo es que no tengo que demostrar nada. Creo que soy útil, pero para la sociedad, para mi ciudad. Hace 25 años me preguntaban qué quería ser y contestaba que quería ser alcalde de Granada, mejorar mi ciudad, que es una maravilla, donde he nacido y vivo, en mi barrio, en mi entorno. Soy granadino y aspiraba a ser su alcalde y tener la confianza de los granadinos. Y eso ha pasado. Y también ha pasado algo que es difícil de entender, que la gente prefiere, en este caso, a una persona de Valladolid, pero los granadinos así lo han querido. Lo digo porque es difícil de entender porque soy de La Chana, del 'Graná', un granadinista, con mi hijos nacidos aquí, que conozco la ciudad al dedillo, que la he rescatado dos veces, que la he proyectado, que la he cambiado en el modelo, en la concepción, en la ambición, en la tranquilidad, en la pacificación de la ciudad... ¿Y la gente decide votar a una persona de Valladolid, que todavía no sé ni qué piensa de la mayoría de los problemas que tienen los granadinos, si es que los conoce?

P: A eso me refería sobre si tú sentías que había sido injusto no haber sido reelegido.

R: Eso no es injusto, eso serán muchas variables. Si la gente ha votado, tiene su razón, no tiene mucho más. Soy respetuoso con la democracia.

P: Incluso algo mal también que hayas podido hacer tú para que no te hayan votado a ti.

R: Eso. Y ya te digo que hay cosas, por ejemplo, por las he peleado al lado de los vecinos de la zona norte para que no se les cortara la luz y no lo hemos conseguido. Pero puedo dar la cara ante ellos de haber peleado por ello. Me hubiera gustado también que se hubieran resuelto determinadas cuestiones o haber disfrutado de cuestiones que he traído para mi ciudad, pero era consciente de ello. Soy una persona de mirar para adelante. Cuando uno mira para adelante, rompe la dinámica del PP, que es localista, es la de hoy y mañana ya veremos. Yo no, yo he mirado a 2025, 2026... He defendido el acelerador de partículas sabiendo que se va a poner en funcionamiento dentro de 4 o 5 años y, posiblemente, no estaría de alcalde porque esto son ciclos. ¿Tenía que haber sido más localista, haber amarrado más y haber lucido más lo mío? Creo que no. Me siento tranquilo y preparado. ¿Para qué? Pues sí, podría tener un cargo en otra administración. A disposición de mi partido estoy y a disposición de los granadinos. No tiene mucho más. También es verdad que estos son ciclos y todo el mundo lo tiene muy claro. Y el ruido por las noticias nacionales hacen que la gente esté algunas veces también más quemada. Esta es una ciudad que tiene un perfil sociológico muy claro y ha decidido que no quería votar a esto. Y esa primera patada en el culo, si me permites la expresión, nos la han dado a muchos alcaldes socialistas. También los medios de comunicación tenéis que hacer una reflexión. Cuando caéis en ese localismo, sin ver la ambición, el esfuerzo que se ha hecho, sin ver las diferencias. Y bueno, funcionáis como funcionáis y al final sois empresas.

P: También los medios de comunicación nos equivocamos y tenemos que mejorar muchas cosas.

R: No sé si es mejorar, creo que es reflexionar. Quien es libre, y te lo digo con franqueza, de poder opinar o decidir y se ve captado por una línea de colaboración, por un contrato, tanto personal como del propio medio. Y aquello que decía un mes antes, pues lo ha cambiado. Eso les pasa a los medios. Y eso es una reflexión donde creo que tenéis un papel muy importante a la hora de decidir. Entiendo que al final de mes, y es respetable, hay que comer y hay que pagar las nóminas. Pero también es verdad que entonces ya no es un medio de comunicación libre y abierto, sino que en muchos de los casos los medios de comunicación os convertís en los voceros de quien paga un producto o una publicidad. Y esa reflexión sí la tienen que hacer los medios de comunicación.

Archivo de la causa pendiente

P: Estoy de acuerdo en que la reflexión es para mejorar y hay que hacerla en todos los sentidos. Me das pie a otra reflexión en la que no solo los medios de comunicación tenemos que entonar también el mea culpa. Por ejemplo, en septiembre se archivó la causa que tenías pendiente por prevaricación con el tema de los cursos de formación. Antes, en julio, a Torres Hurtado lo absolvieron de todos los cargos de la operación Nazarí. ¿Se os juzga antes en la calle que en los juzgados?

R: Ese es otro ámbito de reflexión. Y la tiene que hacer el Partido Popular. He sufrido en mi casa. Mi mujer ha estado cinco años y no ha venido nadie a pedir disculpas. Todos aquellos que publicaban o publicabais en grandes titulares, nadie me ha venido a pedir disculpas. Era una persecución por parte del Partido Popular. Los mismos que están hoy. Me persiguieron personalmente a mí y a mi familia, y he estado 8 o 9 años en un procedimiento judicial que era difícil de entender qué hacía yo ahí. La denuncia era del Partido Popular. ¿A quién le hacían daño? Pues ya te digo que en mi casa no han hecho daño, no han unido más. Con estas denuncias del PP han intentado hacerle daño a Granada. Porque veían que llegaba alguien que les desmantelaba el cortijo. Ahora han vuelto a lo mismo del cortijo, ojo. Les desmantelábamos el cortijo y proyectábamos a esta ciudad con ambición, una ciudad que tiene que mirar cara a cara a grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla... Y de pronto ven que puede llegar alguien, en este caso el proyecto que represento, que no solo desmantela el cortijo, sino que además mira cara a cara a otras ciudades y eso a muchos no les gusta, especialmente en el Partido Popular. ¿Y cómo lo hicieron? Pues poniendo denuncias falsas, atacando a nuestras familias. Hubo titulares que publicasteis en los medios de comunicación en boca de gente que ha vuelto al Ayuntamiento o a la Diputación, diciendo que yo le había dado millones a mi mujer y ahí ha estado eso 7 u 8 años dando vueltas. Y después, que había malversado. Eso lo decían representantes del PP y sin ningún tipo de fundamento lo publicabais en los medios de comunicación. A mí eso no me ha hecho daño para nada. A mi mujer y a mí nos ha hecho más fuertes. Estamos mejor que nunca. Y eso sí, le ha hecho daño a Granada. Por tanto, hay una corresponsabilidad de los jueces, de algunos del PP y de los medios de comunicación que daña a Granada. Lamentablemente, en algo eso ha contribuido a que la gente haya votado a una persona de Valladolid.

P: ¿Y no puede decir lo mismo Torres Hurtado?

R: Le tengo un gran respeto a Pepe Torres, que ha sido alcalde con mayorías absolutas. No comparto cómo llevaba la ciudad, porque es una visión localista, para adentro, con poca proyección. Eso generó deudas, que tuvimos que rescatar esa ciudad, y ha generado líos urbanísticos que están juzgándose y sentenciados. La concejal y los técnicos de Urbanismo de Torres Hurtado, la señora Carazo, Saavedra, que estaban ahí mismo... Ahí hubo lío urbanístico y eso lo ha dicho la judicatura. Pero Pepe Torres estoy convencido que el hombre no tuvo nada que ver. Su responsabilidad podría haber estado, y los jueces han dicho que no, en no haber cortado determinadas líneas de trabajo con promotores, que ahora han vuelto. Pero estoy convencido que él hizo lo mejor que podía hacer por su ciudad. Los mismos que fueron a por él han vuelto hoy, del Partido Popular. Y me alegro de que Pepe Torres no tenga ningún tipo de causa porque no la merecía y se ha ido en contra de él injustamente; no nosotros. He sido muy sensato siempre que he hecho algún tipo de apreciación y he hablado de alguien, en concreto de Pepe Torres. Eso sí, durante su mandato hubo líos urbanísticos que todavía está pagando la ciudad. Durante mi mandato como alcalde, hemos pagado más de 30 millones de euros de los líos urbanísticos de la etapa de Pepe Torres. El juzgado ha dicho que él no fue, por tanto, máximo respeto y me alegro que el hombre haya quedado libre de cualquier duda. Pero durante su mandato, con ese modus operandi del Partido Popular, que, insisto, mira el nuevo PGOM, que han quitado cuatro cositas que nosotros hemos puesto y, otra vez, vuelve la época del pelotazo urbanístico.

Valoración de la gestión actual

P: A colación de ese comentario sobre el equipo de gobierno actual, ¿qué valoración haces hasta el momento de su gestión?

R: Ya ha pasado tiempo suficiente como para que veamos qué es lo que ha vuelto al Ayuntamiento. En el Ayuntamiento mandan los promotores urbanísticos, no los empresarios, sino los promotores urbanísticos que buscan la especulación y el pelotazo, y ahí lo tenemos en el nuevo Plan General. Ha vuelto la mentira.

P: Es un titular muy duro el que acabas de dar.

R: Bueno, yo no lo he dado, lo dice el propio Partido Popular. El gran problema de quien está ahora en el Ayuntamiento es que nadie tiene claro cuál es el proyecto de ciudad, cuáles son sus criterios. Es verdad que me han copiado algunos conceptos, como la ciencia y tal, pero no hacen nada, absolutamente nada. La realidad es que el Plan General que han presentado es el 85% que nosotros habíamos hecho, así que de trabajo poquito. Cuando se les acabe nuestra gestión ¿qué van a hacer? Porque en las juntas de gobierno y en los plenos no hay nada de gestión. El día que presentaron el PGOM dijeron que lo importante es que haya suelos para hacer 14.000 pisos. ¿Suelos de quién y para qué? 14.000 pisos en nuevos suelos. ¿Y por qué no rehabilitamos los barrios, como yo si dejé puesto en el Plan General? Insisto en que el 85% del PGOM es nuestro y el 15% es lo que han cambiado para amenazar a la Vega y para decir que hacen muchos pisos y muchos bloques. ¿Eso es lo que necesitamos los granadinos? Creo que no. ¿Quién lo necesita? Los dueños de los suelos. O los promotores, que ni siquiera son los dueños de los suelos. Han vuelto a la etapa de los líos urbanísticos, de los pelotazos, de los centros comerciales. ¿Ahora quieren hacer un centro comercial donde estaba la piscina Miami? Hay un proyecto que han puesto encima de la mesa, casualmente, en cuanto salimos nosotros. Un promotor ha presentado que en los terrenos abandonados de la piscina Miami se haga un centro comercial. ¿Eso es lo que necesita la ciudad? En el nuevo PGOM hay suelos en El Fargue, en el Serrallo, en los túneles del Serrallo. Pero lo que nosotros entendemos que es necesario es rehabilitar los barrios. Tenemos barrios con pisos muy bonitos, grandes, luminosos, que lo que necesitan es un ascensor y reformar las cubiertas y el revestimiento. Y eso les daría vida a nuestros barrios y, sobre todo, vivienda para los jóvenes, que es lo que ahora mismo queremos. Y se quedarán aquí. Si tú haces pisos en El Fargue, ya te digo que esos van a valer más de medio millón de euros. ¿En qué beneficia para que venga la gente? Van a generar especulación sobre el suelo. Eso es lo único que conocemos del Partido Popular. Eso y que han decidido duplicar la zona azul para cobrarnos más impuestos a los granadinos. Ahora mismo han tomado dos medidas propias. Solo dos. Poner en marcha un presupuesto donde nos van a subir los impuestos y nuevas viviendas. Lo que necesitamos son planes para rehabilitar viviendas para los jóvenes. Tenemos unas diez mil viviendas vacías en el centro y en los barrios de la ciudad. ¿Por qué no las rehabilitamos? ¿Por qué nos ponemos a servicio de los promotores? Evidentemente, han vuelto los promotores urbanísticos a mandar en esta ciudad.

P: Está claro que no estás de acuerdo con la gestión que está realizando el nuevo equipo de Gobierno.

R: ¿Qué gestión? Lo digo con preocupación, desde la visión de quien conoce muy bien la ciudad, que es mi caso. Mi modelo de proyecto está claro. Esto es una ciudad metropolitana. Las soluciones están en el Área Metropolitana a la movilidad, a la calidad del aire, a la mejora y eficiencia de los servicios públicos, como la limpieza o la luminaria. Una ciudad verde donde seamos capaces de quitar más cemento, una ciudad que mire a la Vega y que sea capaz de defenderla y de usarla de forma sostenible. Una ciudad que, además, sea capaz de generar iniciativas, ideas y proyectos en un modelo productivo basado en la ciencia, en la tecnología y un turismo de calidad, no masivo. Bueno, pues cuando uno ve que todo eso no solo no lo entienden, sino que además lo han truncado y se dedican a otras poquitas cosas. Todos los días veo una rueda de prensa con una iniciativa del Partido Popular y te podría enseñar la foto de cuando lo hicimos nosotros y ellos vienen a repetir lo mismo. No tienen nada nuevo que contar y lo nuevo suena a trampa.

Secretario general del PSOE de Granada

P: Hablemos del Partido Socialista en la provincia. El ciclo de su actual cúpula directiva parece agotado. Los rumores apuntan a que tienes intención de presentarte a secretario general del PSOE de Granada. ¿Es cierto?

R: No. No tengo intención ahora de nada más que trasladar a los granadinos que tenemos que seguir defendiendo lo que hemos construido juntos durante estos últimos siete años en nuestra ciudad.

P: Pero estarás de acuerdo en que el PSOE necesita aire fresco, necesita un cambio.

R: Creo que hay que hacer una reflexión a todos los niveles. Soy un firme defensor de que nos va mejor si hay unos acuerdos a nivel nacional y gobierna el Partido Socialista, y se pone de acuerdo con mucha gente para sacar medidas que nos suponen que seamos el país que más crece de Europa en el PIB, y en empleo, y defiendo que siga subiendo el salario mínimo interprofesional. A nivel regional está claro que algo hay que hacer. Juan Espadas lo ha hecho hace poco, generando un grupo de expertos. Algo tendremos que hacer cuando nos están desmantelando la sanidad pública, cuando utilizan los colegios para adoctrinar, es el PP con el nombre y los apellidos de Juanma Moreno Bonilla, cuando se quiere llevar la Escuela de Salud Pública, la gestión del Parque de las Ciencias y la gente no reacciona. Y a nivel provincial habrá que hacer una reflexión importante de nuestra relación con la sociedad, de nuestra defensa de los principios.

P: Pero no me has contestado. ¿Quieres ser el líder del PSOE en la provincia de Granada?

R: Ahora mismo no me planteo nada al respecto. Pero no descarto nada. Una vez me preguntaron cuando era alcalde: ¿descarta usted ser ministro? Cómo voy a descartar eso. Lo que estoy diciendo es que ahora mismo estoy echando una mano en todo lo que puedo en la Diputación para defender, sobre todo, la capacidad y la potencia que tienen nuestras comarcas. Y hace falta un Ayuntamiento que esté mucho más al servicio de los granadinos y no de unos pocos que, por desgracia, es lo que ha vuelto y en eso estoy centrado. ¿Qué haré dentro de dos años? Pues dentro de dos años me lo preguntas.

P: ¿Hay algo más que quieras añadir?

R: Creo que estamos en un momento muy complejo para la sociedad. Lo que se nos viene por delante con la sequía es un tema terrible. La calidad del aire, las energías, las influencias de las nuevas tecnologías, todo hace que estemos en una etapa de transición social donde lo último que podemos permitir es que haya desigualdad, que haya gente que gane mucha pasta y otros que no tengan nada. Que esa brecha se va generando cada vez más. Ahí vuelvo a ponerme a vuestra disposición para hablar de estos temas que nos preocupan, que los vemos venir y que habrá que tomar decisiones. Y es tanto el reto que tenemos por delante que los medios de comunicación, los que están con la responsabilidad pública y en la política, las empresas, todos tenemos que generar una gran alianza. Yo, en este caso, la pido por Granada. El Pacto por Granada lo ha metido en un cajón la señora Carazo y me pongo a vuestra disposición para, de una manera libre y honesta, defender una alianza potente por Granada porque los retos que tenemos por delante son tremendos.