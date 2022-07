Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 31 años de edad y nacionalidad española, al cual le constan antecedentes policiales por tráfico de drogas, como presunto autor de un delito de daños, tras haber arrancado la puerta de la habitación del apartahotel en el que se encontraba alojado una vez finalizada una discusión con la amiga que le acompañaba. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Detenido por daños en un apartahotel del Distrito Norte

Los hechos tuvieron lugar cerca de las 15:00 horas. Fue entonces cuando el CIMACC-091 recibió la llamada del recepcionista de un apartahotel ubicado en el Distrito Norte, el cual estaba teniendo problemas con una pareja que se alojaba en su establecimiento.

Una vez en el lugar, este mismo recepcionista manifestó que momentos antes esta pareja había destrozado la puerta de uno de estos apartamentos. A continuación, los agentes se dirigieron hacia el apartamento en cuestión, pudiendo comprobar que, efectivamente la puerta de acceso al mismo ha sido arrancada de manera violenta y se encuentra tirada en el suelo. Una vez en el interior del mismo localizaron al presunto autor durmiendo en uno de los sillones de la entrada. Tras ser despertado y requerida su documentación este manifestó que la tenía en la planta superior y que allí también está una amiga suya.

Los agentes encontraron a la mujer tumbada en la cama, manifestando esta que estaban alojados en el establecimiento desde el día anterior y que habían vuelto para descansar tras haber estado celebrando la festividad del Corpus. También dijo que había discutido con su amigo, refugiándose a continuación dentro del apartamento. Como su acompañante no disponía de llave, este había optado por arrancar la puerta del mismo para poder entrar. La mujer también manifestó que no había sufrido ninguna clase de agresión y que no deseaba presentar ninguna denuncia.

Finalmente, el presunto autor fue detenido, ofreciendo resistencia e insultando gravemente a los agentes actuantes, mientras que la mujer abandonó el establecimiento de forma voluntaria. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.