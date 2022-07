Sébastien Haller, delantero costamarfileño del Borussia Dortmund, ha sido diagnosticado de un tumor testicular. Según un comunicado del club alemán, Haller se quejó al no sentirse bien tras el entrenamiento que tuvo lugar en la mañana del pasado lunes. Tras el transcurso de las pruebas médicas correspondientes, los médicos le descubrieron un tumor testicular. El club ha hecho saber que el jugador será sometido a más pruebas a lo largo de la semana y ha asegurado que actualizará según los resultados.

El director deportivo del Borussia, Sebastian Kehl, ha dicho a través del mismo comunicado que la noticia "ha sido un shock para Sébastian Haller y para todo el club", además de desearle una "una recuperación completa lo antes posible". En la mañana de este miércoles, el jugador se ha pronunciado por un primera vez tras la detección el tumor en sus redes sociales:

"Gracias a todos por vuestros numerosos mensajes de apoyo y cariño desde el anuncio de ayer. Mi familia y yo os lo agradecemos. Ahora me enfocaré en mi recuperación para volver más fuerte 💪🏽❤️"

Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier.

Ma famille et moi même vous remercions.

Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort 💪🏽❤️ pic.twitter.com/crbtOfZAXM

— Sébastien Haller (@HallerSeb) July 19, 2022