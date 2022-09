David Valero: "Mejorar los resultados de 2022 es muy complicado, pero no imposible"

Cuando David Valero atiende a GranadaDigital, todavía se encuentra en el aeropuerto y casi no han pasado 24 horas desde que se quedó a las puertas del podio en la general de la Copa del Mundo de mountain bike, pero por su cabeza ya ronda la idea de seguir creciendo. "Luchar por mejorar los resultados de 2022 a día de hoy la verdad es que es muy complicado, pero no es imposible", sostiene el ciclista bastetano, convincente en su determinación. Despide una campaña en la que, además de dicha clasificación, ha sido campeón de la Copa del Mundo en Snowshoe, segundo en Andorra, tercero en Canadá y se ha colgado la medalla de plata en el Mundial de Les Gets. "Para mí, ha sido una temporada casi perfecta", se congratula.

"Ha sido muy buena. Aparte de hacer segundo en el Mundial, logré el cuarto puesto de la general de la Copa del Mundo, una victoria en la Copa del Mundo y dos podios", enumera. No se quedó lejos de conquistar también dicha general, hito por el que mantuvo opciones hasta la última prueba. "Había opciones de intentar luchar por la victoria, pero era muy complicado, ante un Nino Schurter que estaba intratable ya la semana pasada en el Mundial. Era difícil, a no ser que tuviera algún problema mecánico", analiza el granadino, satisfecho.

Guarda con especial cariño el recuerdo de su victoria en Snowshoe, donde acabó con doce años de sequía española en la competición. "Llevo casi 10 años como profesional y poder conseguir una victoria en una Copa del Mundo es el trabajo soñado por todos los que corremos. Ganar esa prueba, después de que durante tanto tiempo no se consiguiera, es importante para mí", expone Valero, que con distintas sensaciones rememora la prueba de Petrópolis, al comienzo de la campaña. "Para mí, la de Brasil fue la más dura. Después de un buen inicio en el short track, que partí desde segunda línea, el domingo, que era el día de la carrera, estaba mal. Fue por el Covid, que lo cogí. Me hizo tener la peor prueba de toda la temporada", detalla.

Se rehizo de aquella carrera y ha cerrado el curso de una forma difícilmente mejorable. "Al final, lo complicado de la temporada era conseguir hacer otro gran resultado, poder estar ahí entre los mejores después del bronce olímpico", puntualiza, contento una vez que puede hacer balance. "Nos hemos consolidado una vez más, que siempre estamos luchando con los 10 mejores del mundo", ahonda.

"Después del bronce olímpico, la continuidad con la que me veo compitiendo y la seguridad que me da hacen que afronte las carreras importantes con otra iniciativa", analiza el bastetano, consciente de que el hito en Tokio "ha sido muy importante" para él en esta temporada. Se ve cerca de la madurez deportiva, lo cual también "influye un poquito". "Ya tengo 33 años y cada vez voy viendo más el final de mi carrera. Tengo que gestionar las carreras de otra forma e intentar correr de otra manera", esgrime.

Con la mente en París

A pesar de que ya ha cerrado el calendario oficial y solamente le restan eventos "para complementar", todavía no piensa en la pausa. "Aún es pronto para descansar. Lo haré para final de octubre, más o menos, para que luego la pretemporada no se haga muy larga. Seguiremos entrenando, pero un poquito más relajado, disfrutando más de la bici", exterioriza. "El año que viene tenemos otra vez el Campeonato del Mundo, que siempre me ha hecho mucha ilusión, y Copa del Mundo, donde quiero intentar luchar por alguna otra victoria internacional", señala, como objetivo más próximo. Opta, tras la recién terminada campaña, a liderar la general el curso que viene.

Sin embargo, su ambición no le permite evitar viajar mentalmente hacia un futuro más lejano. "En dos años, tenemos las Olimpiadas de París, en las que entrar para representar otra vez a España sería uno de los objetivos. No las tengo entre ceja y ceja, pero quiero rendir bien estos dos años para intentar llegar en mi mejor forma, como lo hice en las pasadas", se reta.