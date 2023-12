La Orquesta de Cámara Mediterránea ofrece el Concierto de Navidad en Almuñécar

La Orquesta de Cámara Mediterránea (OCM) ofrece este domingo, a las 19:00 horas, su concierto de Navidad en la Casa de la Cultura de Almuñécar. La formación musical la componen 15 magníficos instrumentistas de cuerda más el clavicémbalo que exige el programa y que será tocado por Francisco Javier Jiménez, organista titular de la Catedral de León.

La OCM presentará un programa muy apropiado para las próximas fiestas que, integrado por el Concierto de Brandemburgo nº 3 de J.S. Bach; el concierto para dos violonchelos y orquesta de Vivaldi; el Divertimento en fa mayor K.139 de Mozart; el Andante Festivo de Sibelius; Oblivion-Libertango de Piazzolla, y una selección de villancicos internacionales: Shchedryk (Ucrania), Somewhere in my memory de John Williams, Last Christmas de George Michael, Jingle Bells de James Pierpont, All I want for Christmas is You (Mariah Carey), terminando con el famoso tema White Christmas.

Las entradas de este concierto, que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, se pueden conseguir en la Casa de la Cultura y a través de internet en la plataforma www.bravoentradas.es.

Concierto del Coro Ciudad de Almuñécar

Los amantes de la música coral este domingo también tienen una interesante propuesta una hora más tarde, a las 20:00 horas, en la iglesia parroquial de la Encarnación de Almuñécar, donde el Coro Ciudad de Almuñécar ofrecerá su Concierto de Navidad, bajo la dirección de Pablo Guerrero y la participación de la pianista Paloma Herrero, con un bello programa de música navideña. La entrada es libre hasta completar el aforo.