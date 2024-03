Granada contará con una conexión con Ámsterdam con dos vuelos semanales

Granada estará conectada a partir del 30 de septiembre con Ámsterdam a través de dos vuelos semanales. Así lo han confirmado Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, y Francis Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada. En el marco de la cumbre de aerolíneas CAPA que se celebra este jueves y viernes en la capital, Marcel de Nooijer, CEO de la compañía Transavia, ha adelantado que su empresa iba a comenzar a volar hacia la ciudad.

El enlace con la capital holandesa será el segundo internacional de la terminal granadina, que contaba con un único vuelo a París desde noviembre de 2021 después de que la pandemia realizase un daño notable a la conexiones del Aeropuerto de Granada. Ahora, las opciones crecen a la espera de poder contar con otros destinos que se encontraban antes como Reino Unido.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha calificado de "enorme importancia" esta novedad y ha desgranado el trabajo realizado para promocionar Granada y Andalucía como destino. "Esta mañana hemos pedido una apuesta", ha recordado la regidora, quien ha agradecido a Transavia el "paso" dado para "recuperar conexiones después de la pandemia. "Vamos a seguir trabajando", ha agregado Carazo, quien ha prometido trabajar para "favorecer la ocupación de esta conexión". Por su parte, Francis Rodríguez, ha destacado la oportunidad que ha tenido Granada de acoger un congreso tan relevante y ha prometido también más esfuerzos en la misma línea.

.@transavia CEO Marcel de Nooijer announced a new service to Granada, Spain at the #CAPASummit in Granada today: “We will be launching a twice weekly service to Granada, with tickets to go on sale on 17-Apr-2024”. Congratulations Transavia and Granada.

— CAPA - Centre for Aviation (@CAPA_Aviation) March 7, 2024