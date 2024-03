Sergio Ruiz, mediocentro del Granada, ha sido crítico con la actuación de su equipo tras la goleada que ha sufrido contra el Villarreal. Ante las cámaras de Movistar LaLiga, el cántabro ha reconocido que la derrota duele "mucho". "Más allá de no conseguir la victoria y los tres puntos, sobre todo, por la imagen del equipo. Evidentemente, no tiene calificativos. No podemos permitirnos estas cosas en la situación en la que estamos", ha reconocido el centrocampista.

El mediocampista ha asegurado que los rojiblancos se encuentran "muy dolidos". "Intentaremos hacer una semana buena de trabajo y olvidar el partido de hoy", se ha encogido Sergio Ruiz, quien ha asegurado que tanto él como sus compañeros son "autocríticos". "Llevamos varias semanas diciendo lo mismo, que tenemos que ganar. No lo estamos haciendo", ha lamentado.

"Somos los primeros que sabemos la situación en la que estamos", ha sostenido, para seguidamente prometer lucha hasta el final del curso. "Por respeto al club, a la gente y a nosotros mismos, seguiremos peleando, intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos y que partidos como el de hoy no se repitan", ha concluido.