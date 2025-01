Tognozzi: "Habrá que reemplazar a Uzuni por un jugador de sus características"

Matteo Tognozzi ha abordado durante la presentación de Abde Rebbach la actividad del club en el mercado, marcada por la marcha de Myrto Uzuni. "Es una probable venta. Todavía pertenece al Granada, así que no se puede hablar de venta", ha matizado el director deportivo, quien ha subrayado que "el trabajo de la dirección deportiva es siempre estar preparado a posibles ventas". "Seguramente, por el jugador, por lo que ha dado durante la temporada y la pasada, no era una opción que teníamos sobre la mesa. Si se diera esta venta, habrá que reemplazarle por alguien con esas características", ha expuesto.

"Hemos hablado mucho del tema y es momento de pensar en otra cosa. El club nunca se ha puesto en la postura de vender al jugador, pero el futbolista tenía otro pensamiento. Seguramente, en estos meses, ha habido muchas conversaciones de todo tipo, pero el resultado es este y hay que aceptarlo. Se trata de hacer cambiar el pensamiento de la persona y las cosas, pero al final, lo que cuenta es el objetivo que tiene el club. Creo que es correcto que al que no esté en esta dirección se ponga a un lado. Si se da esta venta, no estamos en una situación 1:1. Haríamos nuestro cálculo para ver lo que podemos hacer en el mercado, porque seguramente, reforzaremos el equipo de la mejor manera que podamos", ha abundado el italiano, quien ha comprendido el disgusto de Fran Escribá. "Soy muy cercano a los jugadores y a sus exigencias, siempre y cuando haya respeto por el grupo y el club. Puedo compartir el sentimiento de decepción del míster", ha esgrimido.

Tognozzi ha afirmado que no ha hablado recientemente con el jugador, más allá de gestionar su situación. "Desde el momento en el que ha querido salir de la dinámica del grupo, han sido conversaciones a nivel de director deportivo con jugador. Mi trabajo, obviamente, es reforzar al equipo de la mejor manera. Estamos trabajando en eso", ha detallado. En este sentido, ha incidido nuevamente en que todavía no es oficial la marcha del albanés, aunque ha reconocido sus intenciones de fortalecer el ataque. "A día de hoy, tenemos una ficha de primer equipo disponible. Si pasa alguna salida, sabemos cómo reemplazarla. Probablemente, pienso en otro jugador ofensivo. Son 13 días. No es un lapso de tiempo muy grande. El mercado tiene su timing. Cosas que en los primeros diez días de enero parecen imposibles son más fáciles alrededor del 29 o el 30. El problema de este mercado es que, mientras, hay cuatro o cinco partidos que son vitales a nivel de puntos. El ojo está en el mercado, pero también en la exigencia de la Liga", ha apuntado.

Además, no ha ocultado su decepción con el rendimiento del equipo hasta el momento. "El balance que hago seguramente no es positivo. Es un equipo que, con la misma plantilla, puede dar mucho más. No estamos dando el 100% de nuestro potencial. En el último mes y medio hemos perdido muchos puntos por errores individuales, propios, por una mala gestión sobre todo contra rivales directos", ha argumentado, aunque con la esperanza de que la tesitura dé un giro. "Esto en Segunda no puede pasar, pero tengo confianza en que se puede mejorar esta situación porque veo cómo se entrena, el trabajo y el compromiso que tiene esta plantilla. Y, sobre todo, veo que hay capacidad para mejorar esta situación", ha concluido.

