Un viaje al mejor cielo estrellado de España desde el Parque de las Ciencias de Granada

El Parque de las Ciencias de Granada ha inaugurado este viernes su nuevo planetario que, con una inversión de casi un millón de euros, cuenta con un sistema de proyección híbrido único en España y que solo se encuentra en Potsdam -Alemania-, São Paulo -Brasil- y ahora Granada, lo que asegura a los usuarios que en este lugar podrán disfrutar del "mejor cielo estrellado de España".

Desde la Tierra hasta el cielo extragaláctico, los detalles más recónditos serán apreciables mediante la tecnología puntera de los tres componentes principales de la empresa alemana Zeiss, referente de equipos ópticos, que conforman el nuevo planetario: el proyector digital Velvet LED, el proyector optomecánico Asterion, y el software de generación del cielo, Uniview.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y presidenta del Consorcio del Parque de las Ciencias, María del Carmen Castillo, ha inaugurado este nuevo equipo que, en sus propias palabras, "coloca al Planetario del Parque de las Ciencias a la vanguardia de los planetarios de España".

La consejera ha estado acompañada de Marifrán Carazo, vicepresidenta del Consorcio y presidenta del Ayuntamiento de Granada, que ha reforzado el papel que el Planetario del Parque de las Ciencias desempeña en la ciudad. "La revitalización de espacios como este es esencial para fortalecer nuestra candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Granada tiene espacios con gran capacidad para la difusión de la cultura y este es uno de ellos que, además, desde su creación ha impulsado la divulgación científica a todos los públicos", ha sostenido.

Según Castillo, la inversión de casi un millón de euros para adquirir este equipo "no solo nos va a permitir disfrutar de la tecnología de proyección más puntera, sino que también consolida el compromiso de esta institución por el respeto al medio ambiente, al tratarse de un sistema LED que reduce considerablemente el consumo respecto a las fuentes de iluminación anteriores, que eran halógenas. Además de que amplía las posibilidades de proyección que permitirán incluir programaciones temáticas transversales que no se ciñan exclusivamente a la astronomía y que permitan sacarle el máximo partido a todo su potencial", ha añadido Castillo en su intervención.

Manuel Roca, jefe del Servicio de Ciencias del Consorcio, ha explicado las características más sobresalientes de este equipamiento. "Su tecnología híbrida consigue acercar a los espectadores a un cielo lo más realista posible. Cuenta con un proyector optomecánico que reproduce fielmente un cielo estrellado -que podría verse desde cualquier punto de la Tierra- de más de 7.000 estrellas con la nitidez que verían nuestros ojos bajo el cielo real", ha relatado.

Roca ha asegurado que es el único planetario de España que permite un funcionamiento realmente híbrido de ambos sistemas de proyección -digital y optomecánico- que pueden proyectar, de forma indistinta y simultánea desde una misma consola de control, cualquier efecto astronómico conjugando la espectacularidad digital y la realidad que aporta el proyector óptico de estrellas.

La importancia del color negro en el cielo de un planetario

El conjunto de los tres elementos Zeiss va a permitir observar las estrellas más resplandecientes con una definición excelente. El contraste inigualable, la saturación de color constante y la alta resolución de imágenes ricas en detalles -píxeles reales-, que ofrece el proyector digital Velvet LED de tercera generación, permite proyectar desde constelaciones hasta nebulosas y galaxias con una calidad extrema y un blanco brillante puro en un cielo totalmente negro, como el de una noche cerrada.

Con un elevadísmo contraste -2.500.000:1- posibilita además la proyección de imágenes digitales sobre el cielo estrellado, generado por el proyector optomecánico y superponer efectos astronómicos «sin manchar de gris» el cielo de estrellas y mantener el cielo limpio y sin contaminación lumínica.

El segundo elemento, el proyector híbrido optomecánico Asterion, es una bola estelar visualmente impactante. También llamada Star Ball, es un componente esencial para aportar no solo un brillo distintivo y una claridad a las estrellas que las proyecciones digitales no alcanzan a conseguir, sino que permite exhibir una Vía Láctea ultra realista a la vista y viajar por lugares y tiempos de forma veloz.

El software Uniview es el tercer componente que completa el equipo y el soporte que da vida al cielo estrellado del planetario. Al contar con una interfaz abierta, es el mejor software de generación del cielo existente en la actualidad que va a permitir realizar operaciones interactivas en tiempo real en la cúpula de la sala del Parque de las Ciencias. El público contemplará desde los detalles de la superficie de la Tierra y la luna, hasta la estructura a gran escala del espacio extragaláctico, ya que proporciona una visualización perfecta de todo el universo conocido.

Viaje a las estrellas desde Granada

No todo iba a ser declaración de las autoridades. Los allí presentes hemos podido disfrutar de la proyección del programa de astronomía en vivo 'De Granada a las estrellas', que el equipo de Astronomía del Parque de las Ciencias que, coordinado por Roberto Sánchez, ha diseñado especialmente por su 30º aniversario para mostrar el potencial del nuevo equipo de planetario. La idea es que este programa será incluido próximamente en la programación diaria del Planetario para el disfrute de los visitantes.

Antes de que se iniciara la sesión, Javier Bollaín, de la productora Render Area y director de la película 'Biosfera oscura', presentada a mediados de 2024 y que se integra actualmente en las sesiones diarias del Planetario, ha compartido con los asistentes el reciente premio que ha obtenido esta producción: el Best Science Film award en el festival fulldome Best of the Earth en Cardiff -Reino Unido-. Este reconocimiento se suma al Premio a la Mejor Película que obtuvo el año pasado en el prestigioso Fulldome Festival 2024 de Brno -República Checa- y al de Best Science Film award en el festival Dome Under Fest de Melbourne -Australia- de febrero de 2025.

El Planetario del Parque de las Ciencias mantiene en su programación tanto proyecciones temáticas como sesiones de astronomía en directo, que tienen una exitosa acogida por parte de los visitantes, en las que se puede disfrutar del cielo de ese día a la vez que se escucha la explicación en vivo del divulgador científico que guía la sesión.

La proyección de ambos tipos de sesiones -astronomía en vivo y proyecciones tematizadas- se verán muy beneficiadas por la instalación de este nuevo equipo. Desde su apertura en 1995, se han proyectado una veintena de programas de planetario, entre los que se incluyen las sesiones especiales de 'Poesía bajo las estrellas', «El universo de Lorca» o las sesiones infantiles como 'El ratón en la Luna'. Además, el Planetario del Parque de las Ciencias también ha participado en coproducciones con otros planetarios del mundo como 'Evolución' -2009-, la película fulldome 'Back to the Moon' de Google, cuya traducción y la locución al español fue llevada a cabo por el Parque de las Ciencias o la reciente '3CLIPSES' -2025-, que será estrenada este mismo año.