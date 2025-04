María del Carmen Ros: "Voy a luchar para conseguir que Vegas del Genil sea un pueblo de primera"

El proyecto editorial 'Nuevos líderes para nuevos territorios' prosigue su andadura con una nueva protagonista esta semana. La alcaldesa de Vegas del Genil, María del Carmen Ros, pasa por los micrófonos de GranadaDigital para desgranar cada uno de los proyectos que se están llevando a cabo, así como los que se realizarán en un futuro próximo, para mejorar los "servicios mínimos" de un municipio en constante crecimiento de población. La regidora se muestra entusiasmada en esta entrevista por todos los retos que están por cumplirse en cuanto a la mejora de la localidad. La proximidad de Vegas del Genil con Granada capital hace que las conexiones sean el gran asunto a tratar y mejorar, una propuesta que ya se encuentra en marcha y ve sus primeros logros con la mejora de la frecuencia horaria de la línea 154. Así mismo, María del Carmen Ros aboga por seguir trabajando en proyectos necesarios para Vegas del Genil como "la construcción de un colegio en Ambroz que lleva 20 años paralizado", la mejora de los centros sanitarios de la localidad, de sus instalaciones deportivas o de sus zonas verdes, aspectos básicos con los que la alcaldesa busca que quienes escogen Vegas del Genil para residir no decidan marcharse.

Pregunta: Es su segundo año al frente del Ayuntamiento de Vegas del Genil. ¿Cómo han sido estos dos años para usted al frente del Consistorio?

Respuesta: Para mí la verdad es que el tiempo ha pasado muy rápido, parece que en vez de llevar prácticamente ya casi dos años en el gobierno han pasado cuatro años, porque hemos tenido un ritmo de trabajo frenético. Siempre con ilusión, con ganas, las cosas se hacen con otra alegría. Era consciente de la situación que me iba a encontrar en el Ayuntamiento, heredamos una gran deuda, un ayuntamiento intervenido, un plan de ajuste también marcado por el anterior equipo de gobierno, al que tenemos que hacer descumplimiento. La situación económica del ayuntamiento es la que rige el funcionamiento y la prestación de servicios y fue mi primer reto el revertir esa situación. Puedo decir y estoy orgullosa de que los 21 meses que llevamos gobernando hemos conseguido revertir la situación de 9 millones de euros que teníamos de deuda. La hemos reducido en más de tres millones y medio, en tan solo 21 meses y puedo decir que hemos dado cumplimiento con el pago a proveedores, que también se les debía bastante dinero, concretamente dos millones y medio. Con los trabajadores del ayuntamiento teníamos una gran deuda de horas extras que tampoco se le habían pagado. Aun tenemos que trabajar muchísimo en la situación económica y nos condiciona mucho a la hora de hacer proyectos o prestar un servicio.

Aun así, puedo decir que ya tenemos la credibilidad de los proveedores que trabajan y nos prestan un servicio en el ayuntamiento porque se les está haciendo los pagos en 15 y 20 días y la verdad que todos estamos contentos. Ellos trabajan con nosotros a gusto, con la confianza de que van a prestar un servicio y ese servicio pues se les va a pagar y es que entiendo que así debe de ser.

P: Ha mencionado en varias ocasiones la situación económica que heredó al acceder a la alcaldía. ¿Cómo fue ese proceso para sanear las arcas municipales?

R: Limita muchísimo la situación económica a la hora de hacer proyectos. Hemos controlado el gasto, hemos sido responsables, estamos definiendo y gestionando el dinero público, que es de todos los vecinos. Tenemos que hacerlo con responsabilidad y esa ha sido la línea de trabajo en estos meses. El cuidar mucho en qué hemos gastado y se gastaba el dinero. Ahora tenemos un poquito más de holgadez económica, aunque siempre atados por los préstamos que tenemos, ya nos hemos puesto en marcha y estamos realizando obras por todos sitios que es lo que más me alegra. Este año 2025 va a ser un gran año de inversiones, tenemos muchos proyectos que van a ver la luz próximamente, unos serán en junio, otros tendrán que estar finalizados para antes del mes de diciembre y en ese aspecto estamos todos muy contentos y un poco nerviosos por dar cumplimiento con los plazos de ejecución, porque algunos son con aportación, son proyectos que lo asume en su totalidad el ayuntamiento, pero otros son a través de subvenciones de otras Administraciones, como de la Junta de Andalucía, igualmente como de Diputación de Granada. Quiero dar cumplimiento a los plazos para que esas subvenciones se hagan efectivas y ese dinero se quede en Vegas del Genil.

P: Los principales proyectos del Ayuntamiento pasan por dar respuesta al aumento de la demanda de servicios de una población que cada vez aumenta más en el municipio

R: Siempre. Desde que entramos al Gobierno era consciente de que nuestro pueblo ha crecido muchísimo, que estaba muy falto de servicios y lo primero que tenemos que hacer es dotar al pueblo de los servicios mínimos. Es el pueblo más joven de toda Andalucía, muchas parejas jóvenes han venido a asentarse a Vegas del Genil, y quiero que se queden allí, porque lo que más me ha preocupado es que seamos una ciudad dormitorio y estos vecinos estén de paso. Ya hemos puesto algunas medidas y las que vamos a seguir tomando en adelante, que el vecino que compra una casa en Vegas del Genil se quede a vivir en Vegas del Genil, que esté contento con los servicios que se prestan acorde a su impuesto, porque los vecinos están pagando unos impuestos y los servicios que se prestan desde el ayuntamiento tienen que ser acordes

Ya estamos rondando los 13.000 habitantes. Como dato significativo, solamente en el mes de diciembre, hubo un empadronamiento de 165 nuevos vecinos y no para de crecer, no solo en población, sino que urbanísticamente se está desarrollando un polígono industrial que ha tenido muy buen acogimiento de un centro comercial grande. También un Burguer King que para la juventud era una cosa que me pedían siempre, o el Consum. Ahora se van a desarrollar otros 40.000 metros más de suelo industrial y también tiene expectativas, a raíz de unos estudios que ya se han realizado, de que se instalen en Vegas del Genil grandes empresas. Esto dará puestos de trabajo, servicios y vida a nuestro pueblo, sin dejar de lado y no quitarle la importancia a nuestro comercio local, que también son valientes y de emprendedores pues no han bajado las persianas ante los grandes comercios. Siempre acudimos al comercio local, que es el más cercano, el que hemos conocido de toda la vida y también nosotros apostamos por ese comercio.

P: Siguiendo con los servicios, las conexiones con Vegas del Genil son un tema importante a tratar. El más reciente, el refuerzo de la línea 154.

R: Yo tenía la idea muy clara, teníamos que marcar prioridades y, como yo ya me había hecho el puerta a puerta, conocía de primera mano las necesidades de mis vecinos y lo más demandado entre ellos fue el transporte. Mucha gente sale a trabajar fuera del municipio, muchos estudiantes se desplazan a Granada y es cierto que teníamos dos líneas, la 150, que se comparte con Cúllar Vega, Churriana, Las Gabias, pero hace un recorrido más extenso. La línea directa, que es propiedad del Ayuntamiento, pues, tenía una frecuencia horaria de una hora y cuarto. Entendíamos que esa frecuencia era excesiva siendo un pueblo tan privilegiado por estar tan cerca de la capital, pero al no prestar este servicio estamos muy alejados. Vimos que en el primer momento que hubiese oportunidad había que aumentar esa frecuencia y hemos pasado de una frecuencia de una hora y cuarto a 30-35 minutos. Comenzamos el día 24 de marzo y ha tenido muchísima aceptación por parte de los vecinos. A mí me daba alegría, este fin de semana, ver en las paradas de autobús mucha juventud desplazándose a Granada. No solamente ha aumentado el horario durante la semana, sino los fines de semana también lo hemos reforzado y no solamente se queda el convenio con el Consorcio de Transportes y la línea 154. Nosotros también lo habíamos demandado porque se hace mucho uso de ella, sobre todo mis vecinos de Belicena ya que van muy frecuentemente a hacer muchas gestiones a Santa Fe.

Hemos acordado con el Consorcio de Transportes también una línea, la línea 152, que próximamente se pondrá en marcha, que funcionará durante todas las mañanas, de 7:50 horas de la mañana cuando saldrá de Ambroz y tendrá su regreso a las 14:45 horas. Esa línea nos va a servir de lanzadera para alguien que quiera coger cualquier autobús que pasa por Santa Fe o para acercarse a la zona universitaria. Ha supuesto una gran inversión por parte del ayuntamiento, 300.000 euros, mientras que el otro 50% lo aporta el Consorcio. Ahora acabamos de empezar con los nuevos horarios de la línea 154 y estamos abiertos a nuevas sugerencias si los vecinos creen oportuno que se deba mover algún horario. No dudaremos en cambiarlo, todo lo que sea necesario para el bien de nuestros vecinos.

P: Un vecino de la localidad le lanza esta pregunta: ¿Qué está haciendo para mejorar el acceso de los jóvenes al transporte público?

R: Nosotros, al igual que Santa Fe y otros pueblos, tenemos el bus búho para los fines de semana, que es cuando ellos a lo mejor se van de fiesta, pues estamos también planteándonos si que hay que aumentar un poquito la frecuencia y también abrir a los jóvenes, porque ahora mismo el horario, se pueden desplazar a Granada, pero yo creo que cuando empieza la marcha de los jóvenes es más tarde y no le damos la cobertura total. Si hay que habilitar una frecuencia lo haremos para que ellos tengan sus horas de ocio a otras horas de la noche y poder darles esa facilidad.

P: Con la expansión del Metro en plena actualidad, mirando el mapa de Granada se ve cómo las líneas van a bordear Vegas del Genil, pero no entraría en el municipio ¿Va a pelear porque este medio de transporte llegue a su localidad?

R: Vegas del Genil quiere su metro y no quedarse a la cola de ningún pueblo del área metropolitana. Tenemos el mismo derecho. Es más, he tenido reuniones con el gerente y el director del consorcio y le he dicho que no me puedes dejar atrás. Aun así, tenemos que ser realistas y tener los pies en el suelo. Ahora mismo se ha hecho una primera fase, que es Churriana de la Vega, ahí nos vamos a quedar muy cerquita. Cuando entre en funcionamiento nos pondrán una lanzadera para conectar con el Metro. Aun así, no paro de insistir. Cada vez que los veo les digo que nos han dejado fuera.

Somos un pueblo ya de renombre, un pueblo muy cercano a la capital y yo voy a luchar por conseguir ser un pueblo de primera, porque se lo merecen mis vecinos y quiero dar y prestar los servicios como el resto de pueblos. Ahí quiero estar, a la altura del resto de los pueblos. Y si puedo superarlos, que se hable de Vegas del Genil, pues mejor.

P: Cerrando el asunto de las conexiones, al ser un municipio tan cercano a la capital, ¿Qué opinión le merece la Zona de Bajas Emisiones?

R: Puedo tener una opinión, pero se queda en una opinión. Cuando hay que cumplir una normativa europea, entiendo que las capitales que superan los 50.000 habitantes y que tienen una calidad del aire como Granada que es la segunda capital de España con más contaminación, pues entiendo que se tome esa medida. En prevención a lo que podía venir desde el primer día pensábamos en aumentar esta frecuencia de autobús. Lo hemos acelerado en el tiempo, precisamente, para que nuestros vecinos, ahora cuando se ha puesto ya en marcha la Zona de Bajas Emisiones, estuviesen cubiertos en ese aspecto.

P: Entre los grandes proyectos de Vegas del Genil se encuentra la construcción de un colegio en Ambroz. Un proyecto que lleva paralizado unas dos décadas. ¿Cómo se encuentra esta iniciativa?

R: Según el anterior equipo de gobierno, por parte del Ayuntamiento estaban todos los deberes hechos y tan solo estaba en manos de la Junta de Andalucía la construcción. Nuestra sorpresa fue cuando entramos a gobernar y vimos que no estaban los deberes hechos. Hemos estado un año haciendo las tramitaciones, porque había varios informes sectoriales que estaban en los cajones del ayuntamiento desde el año 2018-2019. Nos pusimos a trabajar rápidamente con los delegados correspondientes, el de Fomento, Medio Ambiente, Cultura y Educación, para acelerar toda la tramitación de conseguir los terrenos que nos hacían falta para el colegio de Ambroz. Se pusieron una cantidad de terrenos a disposición, pero nos faltaba otra parte de metros y ahora, en concreto, el día 12 de marzo tuvimos una comisión regional en Sevilla, donde nos aprobaron la última innovación del terreno. Nos queda un pequeño trámite, que es ya poner ese terreno al nombre del ayuntamiento, ponerlo a disposición de la Junta y pagar a los propietarios de los terrenos la cantidad que nos piden.

El dinero ya está reservado para hacer el pago cuanto antes. Hay un compromiso para que el primer colegio que se haga en la provincia sea el de Ambroz. Los padres ya no nos creen porque llevamos desde el 2005 con el cartel de ‘próxima construcción del colegio’, pero les puedo asegurar que en esta legislatura ese centro va a ser una realidad con esta alcaldesa. Voy a luchar y a insistir para que así sea.

P: ¿Se pueden poner plazos a la construcción de ese colegio?

R: No puede demorarse más. Nosotros, una vez que ya pongamos los terrenos a disposición de la Junta, ahora es cuando diremos que desde el Ayuntamiento hemos hecho los deberes. Tenemos que hacer una canalización del cableado del colegio, pagarle al dueño de la finca y ya es cierto que la Junta de Andalucía tendrá que acelerar para iniciar el colegio. Todos los días estamos de mantenimiento en el actual centro. Es un colegio de los años cincuenta, muy disperso. El aula matinal la tenemos en un edificio municipal, un montón de aulas prefabricadas… Vamos parcheando porque es un colegio muy antiguo y necesita de una obra que ya son parches. Y los niños de Ambroz necesitan un colegio que sea acorde a los tiempos que estamos viviendo y la única gran suerte que tienen es el gran equipo de profesores que tenemos.

P: Vegas del Genil se encuentra en un momento de muchos proyectos. ¿Cuáles son las iniciativas que se están llevan a cabo?

R: Ahora tengo marcado en plazo la construcción de una biblioteca municipal. Tenemos una, pero más pequeña y ante la demanda de los estudiantes vimos conveniente aumentar la biblioteca. Se va a trasladar el edificio del teatro, se va a construir una biblioteca de 300 metros con una sala office para que esté abierta durante las 24 horas, para que los estudiantes puedan echar un rato allí de estudio. Tengo el reto de que tiene que estar terminada para el mes de junio de este año. Igualmente, los consultorios médicos tanto de Belicena, Purchil y Ambroz también necesitan mejoras. Puse en conocimiento de la Junta la situación incluso antes de saber que iba a ser alcaldesa del municipio. Ya me había reunido con ellos explicándoles las carencias que teníamos en el pueblo. Visitaron los tres consultorios que tenemos y, es cierto que en Belicena se ha ampliado el consultorio con dos nuevas consultas más, pero no cabía más aumento de edificabilidad en ese edificio por encontrarse en la zona antigua del pueblo y no tener zonas de acceso de aparcamiento. Hemos pensado que Belicena lo que precisará es un nuevo consultorio médico.

Mientras tanto, para Purchil y Ambroz, ahora en mayo, ya comienzan las obras. Vamos a hacer una inversión de 400.000 euros para reformar en su totalidad los dos consultorios, 300.000 conseguidos por fondos europeos de la Junta de Andalucía y otros 100.000, para que se queden en perfectas condiciones, a través de una aportación municipal. Estamos muy ilusionados porque es un proyecto que lo necesitamos y los vecinos también nos lo demandan. Estos dos proyectos tienen que estar terminados antes del mes de diciembre de este mismo año.

Igualmente, en este mismo año, el presupuesto 2025 contempla hacer un centro integral de seguridad y emergencia que también tiene que estar terminado para este año. Aquí ubicaremos a nuestra Policía Local y a nuestra Protección Civil porque para nosotros, otra de las prioridades, es la seguridad en el pueblo. También hemos dotado la partida para tres nuevas plazas de Policía Local y para la instalación de cámaras de seguridad.

Otro proyecto muy bonito, que me hace muchísima ilusión y como amante de las flores le estoy poniendo todo corazón, es el parque antiguamente llamado de La Malena y que ahora lo hemos denominado el Parque de los Reyes Magos. Allí hemos construido un pequeñito castillito y le hemos dado cobijo a la Embajada de los Reyes Magos, que está ubicada en Vegas del Genil. Es una zona de recreo de 10.000 metros cuadrados y estamos ahora mismo en proceso de plantación, además de poner mesas de picnic. Quiero abrir ese parque a todos los vecinos, me gustaría que fuese para el mes de mayo.

También estamos en proceso de un nuevo Punto Vuela. Hemos desplazado lo que antes era el Guadalinfo, que estaba en la planta baja del edificio Carlos Cano en Belicena, a la planta alta donde se ha hecho una obra y hemos conseguido más de 100 metros cuadrados. Es un proyecto en el que estamos a la espera de que la Junta de Andalucía nos traiga el nuevo inmobiliario que tendrá ordenadores, gafas virtuales… la última tecnología para todos los vecinos tanto mayores como jóvenes.

En cuanto a Correos, vimos que era necesario poner una oficina técnica donde los vecinos, aparte de ir a recoger un certificado, pudiesen hacer más gestiones. En el edificio Carlos Carlos de Belicena, en la planta de abajo, había un pequeño recinto que era donde estaba Correos, lo hemos ampliado con el antiguo Guadalinfo y ahora nos ha quedado ahí un espacio para montar una oficina técnica, donde prestamos más servicios. Además, como somos un pueblo tan joven, nos hemos las zonas de recreo muy deterioradas. Hacía falta darle una vuelta a los parques e incluso construir algunos nuevos en determinadas zonas. A través de los planes provinciales de la Diputación de Granada hemos conseguido un montante de 457.000 euros para hacer un plan renove de parques por una inversión de 600.000 euros, el resto lo aportará el Ayuntamiento. Se van a hacer parques nuevos en la calle Águila, la calle Fuentes Vaqueros, la Avenida del Mediterráneo y la plaza de Andalucía de Belicena, que también va reformada entera hasta llegar a la puerta de la iglesia. En Ambrós se está arreglando el parque en la calle Atenea, Campo Amor y Cortijo Nuevo, así como dos parques en la Avenida América de Purchil. También se está arreglando el parque Ricardo Ávila y se va a arreglar otro por la glorieta de Atarfe de Belicena, más este gran espacio de recreo del Parque de los Reyes Magos.

P: Para ir cerrando la entrevista, dos cuestiones algo más personales. Dentro de, por ejemplo diez años, cuando mire hacia atrás, ¿En qué espera que haya mejorado Vegas del Genil con su gestión?

R: Hay muchos proyectos, tenemos que continuar mejorando instalaciones deportivas. Esta próxima semana comienzan también con una mejora de las instalaciones de las peregrinas, también el Molino, cambio de los céspedes de los dos campos de fútbol que tenemos… Yo lo que quiero es que se recuerde que estuvo una alcaldesa, la primera mujer alcaldesa de Vegas del Genil, que se me recuerde bien. Voy a intentarlo y estoy contenta, porque la verdad es que soy consciente de que lo podemos conseguir. Y eso pues me enorgullece bastante, de que yo estoy al frente, pero detrás tengo un equipo de personas que me acompañan. Algunos se me quejan más o menos, pero yo soy una persona muy constante y me gusta que las cosas salgan bien y en el más breve plazo posible. Los plazos me están poniendo un poquito nerviosa porque yo quiero que se note un gran cambio a Vegas del Genil, tiene un futuro muy prometedor. Tenemos un plan general que está en aprobación provisional. Además, una de las cosas que me demandan mucho los vecinos es un instituto. Y es cierto que precisa por la cantidad de jóvenes que salen todos los días desde Vegas del Genil. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es comprar los terrenos del instituto. En ello estamos, barajando un lugar que esté céntrico a los tres núcleos de población e intentar comprarlos. Una vez hecho ya lo pondríamos a disposición de la Junta de Andalucía.

P: Por último, Mari Carmen Orihuela, de la Asociación de Vecinos de Vegas del Genil, le pregunta si ¿Usted está tan contenta con los vecinos del municipio como ellos lo están con usted?

R: Me alegra esta pregunta. A ella y a la asociación les tengo un gran cariño. Compartimos muchos ratos juntos. A ellos les encanta el baile, las verbenas terapéuticas, los viajes… y son muy participativos en todo lo que organiza el Ayuntamiento. Ha sido una generación que se lo merece todo. Yo estoy muy contenta con ellos y me alegra mucho saber que ellos lo están conmigo. Solo pido que la confianza que me prestaron los vecinos en 2023 la mantengan porque le vamos a dar un gran vuelco a Vegas del Genil.