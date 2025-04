El Granada CF se mide al Almería sin margen de error

El Granada CF afronta este sábado un partido crucial en sus aspiraciones de entrar en el playoff de ascenso a Primera. El equipo granadino no tiene margen de error ante una UD Almería que tiene el mismo objetivo. El conjunto entrenado por Fran Escribá es octavo y está a cinco puntos del sexto clasificado, el Oviedo, mientras que el Almería está justo un puesto por debajo del cuadro asturiano y a tan solo un punto. Duelo importantísimo para ambos equipos en el Nuevo Los Cármenes, que comenzará a partir de las 18:30 horas.

El conjunto granadino llega a este partido después de sufrir una dolora derrota fuera de casa en su visita al Tenerife. El equipo de Fran Escribá se fue con ventaja al descanso gracias a un gol anotado de penalti por Lucas Boyé, pero en una segunda parte pésima de los rojiblancos, el Tenerife logró remontar y quedarse con la victoria. El Granada CF, además, se quedó con un jugador menos por la expulsión de Manu Lama, por lo que será baja por sanción en este duelo contra el Almería. El central estaba haciendo un buen trabajo en el centro de la zaga del equipo granadino, pero en el Heliodoro Rodríguez López no tuvo su día, ya que además marcó en propia puerta el primer tanto del cuadro tinerfeño.

A la baja de Manu Lama por sanción se suma la del centrocampista Sergio Ruiz, que recibió su quinta amarilla contra el Tenerife. Además, el portero Luca Zidane y Brau tampoco estarán disponibles por lesión, mientras que Escribá recuperará a Reinier y Jozwiak. El valenciano tendrá que recomponer la línea defensiva obligado por la baja de Lama y todo apunta a que el elegido será Loïc Williams. En el centro del campo, sin Sergio Ruiz, está la incógnita se si seguirá apostando por un sistema con tres centrocampistas o vuelve a apostar por el 4-4-2, el que hasta ahora ha utilizado más a lo largo de la temporada. Para la medular tiene ya disponible a Martin Hongla, después de que no viajara para jugar el último duelo contra el Tenerife pese a haber vuelto de la convocatoria con su selección. Escribá tendrá que decidir si apuesta por un centro del campo con el propio Hongla, Gonzalo Villar y Trigueros o deja a alguno de ellos en el banquillo.

El Granada CF necesita la victoria contra el Almería para no descolgarse de la lucha por los puestos de playoff, que está muy reñida. La derrota en Tenerife fue un duro revés para el conjunto granadino, que no tiene margen de error. Está a cinco puntos del sexto, el Oviedo, que tiene 54, y también del quinto clasificado, el Huesca, que suma los mismos puntos en su casillero. El cuarto puesto lo ocupa el Mirandés, con 58, por lo que el Granada está a una distancia de nueve puntos. El tercero es el Racing de Santander, que tiene solo un punto más que el Mirandés – 59 - y los mismos que el segundo, que es el Levante. El líder es el Elche, con 60 puntos, once más que el Granada CF, una distancia ya muy considerable.

El Almería, con la moral reforzada, pero mala racha fuera

El Almería es el inmediato perseguidor del Oviedo, que ocupa la sexta plaza. El conjunto de Rubi tiene cuatro puntos más que el Granada CF, 53, y está a tan solo uno de los puestos de playoff. Además, el conjunto almeriense llega al Nuevo Los Cármenes con la moral reforzada después de sumar una victoria importantísima en la última jornada, pues ganó al Levante, entonces líder de la categoría y ahora segundo clasificado, aunque su dinámica fuera de casa es bien distinta, ya que encadena cinco partidos consecutivos sin ganar. El Almería no vence lejos de su estadio desde la primera jornada de la segunda vuelta y de este 2025, cuando se impuso al Córdoba en el Nuevo Arcángel por 0-3. Así pues, el conjunto almeriense buscará romper esa mala dinámica fuera de casa este sábado en el Nuevo Los Cármenes para colarse en la carrera por las posiciones que conducen a Primera.

El Almería llega a Granada sin bajas por sanción y solamente las de los lesionados de larga duración Baba, Chumi y Rachad. Así pues, la convocatoria que ha confeccionado Rubi solamente presenta dos novedades con respecto a la del partido anterior contra el Levante: la entrada del portero Bruno Iribarne por Marko Perovic, ambos del filial.

Ambiente previo de celebración en Los Cármenes por el 94 aniversario

El ambiente en el estadio Nuevo Los Cármenes se pretende que sea festivo. El club ha preparado varias actividades previas para celebrar el 94 aniversario del Granada CF, que se cumple este domingo 6 de abril. Habrá una Fan Zone en los aledaños del estadio y en la previa del encuentro, una actuación musical en directo de Pepe y Vizio. Aunque está por ver cómo recibirá la afición granadinista al equipo después del fiasco en Tenerife, que le alejó de los puestos de playoff. Además, un nutrido grupo de aficionados del Almería estarán en las gradas de Los Cármenes, ya que las 400 entradas destinadas a afición visitante ‘volaron’ y son muchos los hinchas del equipo almeriense que han intentado también hacerse con una entrada en otras zonas del estadio.

Alineaciones probables

Granada CF: Diego Mariño; Carlos Neva, Loïc Williams, Miguel Rubio, Rubén Sánchez; Hongla, Gonzalo Villar, Manu Trigueros; Abde Rebbach, Stoichkov y Lucas Boyé.

UD Almería: Luis Maximiano; Pubill, Radovanovic, Édgar González, Bruno Langa; Arnau, Robertone, Melero, Lopy, Centelles y Luis Suárez.