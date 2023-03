Paco López: "Tenemos mucha ilusión por lo que nos resta por jugar"

El entrenador del Granada, Paco López, ha reconocido en su rueda de prensa previa al encuentro de este domingo, frente al Sporting de Gijón, que el vestuario nazarí está "ilusionadísimo" en este momento del curso. "Está como todo el mundo ahora mismo en el entorno. Tenemos mucha ilusión por lo que nos resta por jugar. Es lo que vivimos, sin olvidarnos de lo más importante, que es poner el foco en el trabajo, en tratar de mejorar", ha expuesto el técnico rojiblanco antes de visitar a un rival "necesitado porque está cercano a las posiciones de descenso". "Juega en su campo y va a querer agradar a su afición", ha advertido el preparador granadinista.

"Hoy en día, cualquier partido es peligrosísimo, sea el rival que sea y en el campo que sea. Lo estamos viendo cada semana", ha apuntado Paco López, que esta jornada únicamente cuenta con las bajas de Torrente, Cabaco, Jorge Molina y Rochina. El técnico recupera a sus internacionales, Uzuni y Weissman, que, según ha subrayado, "han venido fenomenal" tras la concentración con sus selecciones. "Están para ayudarnos el domingo", ha aseverado el entrenador del Granada.

Cuestionado sobre el israelí y su posible ansiedad tras no anotar desde su debut como rojiblanco, el preparador ha asegurado no haber hablado con el atacante y ha restado peso a la circunstancia. "Independientemente de que a los delanteros también se les valora por los goles, nosotros las valoraciones de los rendimientos las hacemos más generales y en global. Estamos muy contentos con el rendimiento de Weissman", ha afirmado, antes de exponer que el ariete "es el primero al que le hubiera gustado, por ejemplo, meter el gol que tuvo el día del Albacete". "Nos genera muchas más cosas, espacios, movilidad… El acierto va por momentos. Estoy convencido de que lo va a tener, porque siempre lo ha tenido", ha sostenido.

En cuanto al propio encuentro, Paco López ha insistido en que, para ganar en El Molinón, sus pupilos deben "hacer las cosas muy bien, competir muy bien". "Llevar la dificultad del partido a la tranquilidad de creer en lo que hacemos, en nuestro trabajo y en cómo lo hacemos", ha agregado. El encuentro se disputa lejos de Los Cármenes, condición que hasta hace unas semanas se le atragantaba al cuadro nazarí, pero que en este tramo del ejercicio no parece plantear una tesitura especial. "Tenía que llegar. En general, lo que se está demostrando es la dificultad cada vez mayor de ganar cualquier partido. Todos los rivales se juegan algo y tienen sus armas. No me voy tanto al aspecto mental o psicológico, sino a la dificultad e incertidumbre que tiene cada partido. En eso ponemos el foco, en tratar de mejorar cada día, cada semana", ha indicado en esta línea.

Todos juegan

Cuestionado sobre la amplia rotación de la plantilla, en la que casi todos cuentan con minutos, Paco López ha expresado que esta situación es lo que ha "pretendido desde el principio". "Tratamos de que todo el mundo sea consciente de la importancia que tiene jugar cada minuto. Creo que hemos conseguido eso, que todo el mundo sea capaz de entender que cuando sale puede ser determinante. Los últimos resultados nos dan la razón, pero no por los marcadores, sino porque lo creemos así", ha abundado a este respecto, antes de exteriorizar su satisfacción con la modificación del cupo de permutas por partido. "Desde que se produzco el cambio de las cinco sustituciones, nos da para tener varios planes de partido y que le demos realmente la importancia que tiene a la gente que sale en los minutos finales y las segundas partes", ha defendido.

Uno de los futbolistas que viene siendo importante en su participación es Víctor Díaz, que logró dar la vuelta a su condición al inicio del curso. "Ha demostrado que para ser capitán de un club tan importante como el Granada tiene que ser una persona así, un ejemplo cuando juega, cuando no… Un ejemplo para los compañeros en absolutamente todo", ha elogiado el entrenador rojiblanco, quien ha revelado que no dudó de su relevancia tras mantener con el sevillano una conversación a su llegada al club. "Tuvimos claro los dos que le necesitamos como capitán, tanto en el rol de jugar como en el de no jugar".

En el último tramo de la campaña, entra en juego el factor mental, que para Paco López "siempre es importante". "Para mí, las emociones son el motor que uno lleva dentro. Tratamos de llevar al equipo siempre de cosas positivas, sabemos las dificultades que tienen determinados momentos de los partidos", ha expuesto en este sentido, antes de rechazar hacer cábalas sobre el final del curso en la clasificación. "Ahora mismo, tengo el foco puesto en nosotros, en mejorar, en cómo estamos haciendo las cosas, cómo podemos ganar el domingo en Gijón. Sé que en el fútbol pueden pasar cien mil cosas, influyen cien mil factores. En las cosas en las que no podemos incidir no le doy vueltas", se ha extendido al respecto.